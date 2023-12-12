في عامها الـ75.. هل أسقطت الحرب على غزة "مصداقية" حقوق الإنسان؟

رشا كناكرية

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احتفل العالم بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول (ديسمبر)، فيما تغيب جميع ملامحه عن أرض فلسطين؛ حيث تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني باستمرار في ظل الاحتلال الإسرائيلي.وبعد مرور 75 عاما منذ الإعلان الدولي الأول عن حقوق الإنسان، فهي الأعوام ذاتها التي مرت من دون النجاح في وقف الانتهاكات والجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، فحرب غزة الدائرة الآن قامت بإسقاط جميع بنودها.معايير مزدوجة وضعها القائمون عليها قولبت وساوت بين الاحتلال والشعب صاحب الأرض الذي تم احتلاله، بل أعطت المحتل درجة أعلى في "الحق في الدفاع عن النفس".معايير مجزأة لصالح الغرب وازدواجية واضحة، هذا الذي أظهرته 70 يوماً مضت، وعاش فيه الشعب الغزي أصعب حروبه وأشدها فتكا وتجردا من الإنسانية والحقوق كافة.انحياز الغرب كان واضحا لدولة الاحتلال.. ويبقى السؤال هل أسقطت هذه الحرب حقوق الإنسان من اعتبارها؟وبدوره، يبين مدير مركز الفنينق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أن هذه الأزمة التي تعيشها منظومة حقوق الإنسان في الوقت الحالي ناجمة عن أسباب عدة؛ أولها أن العقل السياسي الغربي السائد عند غالبية السياسيين ما يزال يحركه بعض مخلفات الاستعمار.ويوضح عوض، أننا هنا نتحدث عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، فهؤلاء استعمروا العالم مئات السنين، وبالتالي هم ما يزالون يتعاملون مع الآخر غير الغربي باعتباره أقل درجة، فما يزال نمط تفكيرهم لديه معطيات الاستعلاء أو "الغطرسة"، بمعنى أنهم أفضل من غيرهم.وثانيا أن هنالك مصالح كبيرة، بحسب عوض، فعند النظر للولايات المتحدة، فإن إسرائيل بالنسبة لها نقطة انطلاق للسيطرة على المنطقة، إضافة الى قوة اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة وكذلك قوته في أوروبا الغربية.ومن جهة أخرى، لديهم عقدة الذنب تجاه اليهود، وخاصة الألمان، ولذلك أي أمر يتعلق باليهود يتوترون تجاهه، إذ إن هنالك معطيات لها علاقة بمنطلقات التفكير السياسي عند السياسيين.ووفقا لذلك، هنالك مصالح وعقدة الذنب في أوروبا، فمنها ارتكاب المجازر ضد اليهود عبر العقود الماضية، وحينما تم تأسيس إسرائيل تم ضخ اليهود فيها للتخلص منهم، ليزداد الشعور بالذنب تجاه هذا الأمر، وخاصة بعد المحرقة.ويشير عوض إلى أن هذه جميعها عوامل أثرت في منظومة حقوق الإنسان، بمعنى أنه لا يوجد سبب واحد، بل هي نتيجة تفاعلات لمجموعة من الأسباب دفعت الغربيين إلى ألا يتعاملوا مع منظومة حقوق الإنسان وفق المبادئ والقواعد التي أسست من أجلها والتي يجب أن تكون ذات طابع شمولي وعالمي وأنها تتعامل مع الجميع بشمولية.ويضيف "ينبغي إعطاء الحقوق لجميع الشعوب، ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل والتجمع والتنظيم والحق في السكن الملائم والحق في تقرير المصير والحق في مقاومة الاستعمار والمحتل، بينما اليوم العالم الغربي أهمل بعض الحقوق لأنها تتعارض مع مصالحه".بينما العالمية تكمن بأن هذه الحقوق لجميع الناس، وليست لفئة دون أخرى، بحسب عوض، في الوقت الذي يعاني منه الغزيون في كل يوم، مع آلاف الشهداء وعشرات الجرحى والتدمير والجرائم التي لا تتوقف، ولكن في الغرب هم غير قادرين على رؤية تلك الحقائق، فقط يرون الذي حدث في 7 أكتوبر.وبالتالي، يشعر المتفرج، وفق عوض، أن العقل الغربي منحاز وعنصري أو يشعر بالتفوق وأن هؤلاء ليسوا بشرا، مبينا أن هذا الأمر برز في حرب أوكرانيا عندما قالوا "إن اللاجئين الأوكرانيين هؤلاء ليسوا سوريين أو فلسطينيين، ويجب أن الاهتمام بهم، فهذه عقلية التفوق على الآخر، ولذلك نحن نواجههم اليوم".ويبين عوض، أنه على الرغم من الاستنكار الدولي والعالمي لما يجري في قطاع غزة، ظلت الدول الغربية المؤثرة صامتة إلى حد كبير، وبعضها أصبح شريكا لإسرائيل، حيث تم تقديم الدعم السياسي والمادي والعسكري لمواصلة المذبحة ضد الفلسطينيين.وبحسب عوض، امتد هذا الدعم إلى التغاضي عن جرائم الحرب والمجازر التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة، الذين يقاومون الاحتلال سعياً إلى نيل حقهم في تقرير المصير.ويؤكد عوض، أن منظومة حقوق الإنسان ومبادئها هي مبادئ ملك البشرية، ويقول "من قال إن الغرب الذي وضعها فهم لم يضعوها.. بل وردت قبل 1400 سنة في سورة الإسراء "ولقد كرمنا بني آدم""، مبينا أن حقوق الإنسان تتمثل في الحفاظ على كرامة الإنسان وهذه فلسفتها، موضحا أنه في وقت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دعوا كل من له علاقة من المنظمات العالمية للحفاظ على كرامة البشر.ويختتم عوض حديثه، مشيرا إلى أن منظومة حقوق الإنسان لم تفشل، بل القوة الغربية الفاعلة في العالم لم تهتم لها لأن مصالحها ومعطياتها هي الأولوية، وهذا لا يعني أن حقوق الإنسان كذبة يجب أن نتخلى عنها، لا بل سنبقى ننشد بها، فهذه الحقوق للبشر أجمع، وهي حق لنا سنبقى نطالب بها ونستخدمها كأداة.