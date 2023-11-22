في غزة.. الصمود يتسيد الموقف والتعبير عن ألم المشاعر "مشروع مؤجل"

علا أبو الخير

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عمان- صمود استثنائي وقوة لا تهزم، تلك التي قدمها الغزيون للعالم بأبهى صور العزة والثبات؛ إذ لا خيار لهم في حرب "نصر أو استشهاد" إلا الصمود أمام وجه العدوان الغاشم وتأجيل الشعور النازف من الفقد والألم والحسرة والحزن للحفاظ على ما تبقى من أمل ولملمة شتاته من جديد.على الرغم من ويلات الحرب المتتابعة وظروفها القاسية التي شملت صور الانتهاك والتعدي كافة على كل ما يمت للإنسانية بصلة، كان الغزيون أنموذجا للصمود ومثالا مشرفا في معاني الكرامة الإنسانية."كلنا فدا فلسطين"، بهذه الكلمات وبهذا الثبات الاستثنائي الذي تحدث عنه العالم أجمع، واجه الصحفي وائل دحدوح نبأ استهداف الاحتلال لأفراد أسرته بصبر واحتساب على الرغم من الحزن الذي خيم على ملامحه واعتصر قلبه. وقال: "بنتقموا منا بالأولاد.. معلش، إن هذا قدرنا وليخسأ الاحتلال"، وعاد لعمله متحديا رسالة الاحتلال في إكمال مهمته في تغطية جرائمهم البشعة بالصوت والصورة مؤجلا أحزانه وآلامه إلى حين؛ إذ لا يمتلك الناس في الحرب ترف التعبير والشعور الكامل بما فقدوا لشدة الأحداث المتتالية والويلات المتتابعة التي تفتك بأمنهم واستقرارهم، بل ويعيش كل غزي تحت تأهب الاستشهاد في أي لحظة، وكل الأسباب واردة للموت تحت سماء غزة؛ ظروف القصف، المرض، الجوع وحتى تأثير الإصابات البليغة."احنا عايشين الحمد لله.. عايشين وصامدين"، بهذه العبارات المليئة بالحمد، على الرغم من الواقع المتردي والظروف المعيشية التي انعدمت فيها مقومات الحياة الأساسية كافة، تبين مسنة غزية الوضع في خيمتهم ومحاولتهم التعايش معها والصمود أمامها، وتقول "الأكل يأتي كل خمسة أيام وبما يعادل رغيفا ونصف لكل فرد، والماء بمقدار نصف جالون، إلى جانب وجود بعض المعلبات سارية المفعول وأخرى منتهية الصلاحية"، وتعقب على ذلك "لا يكفينا بالتأكيد، ولكن الحمد لله".وفي مشهد آخر للصمود الفلسطيني، ظهرت سيدة فلسطينية وهي تهدئ ابنها وتقف إلى جانبه وهو يبكي بحرقة وبمرارة فقد طفله الذي استشهد قبل أن تنضج أحلامه وتكتمل طفولته، بقولها "ابنك عند الله أحسن منا يما، ربنا اصطفاه عنده، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد". هذه العبارات المقترنة بالحمد والإيمان الراسخ على الرغم من المصاب الجلل تشكل نوعا آخر من المقاومة في وجه العدوان، هم يؤجلون أحزانهم وآلامهم ويضعونها جانبا أمام الانتصار للأرض، حتى وإن كان ثمن ذلك زهق الأرواح وارتواءها بدماء الشهداء.الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، يرى أن الجانب الذاتي في الحرب يقوم على تنظيم ردود الفعل من خلال آليات نفسية دفاعية، كتأجيل المشاعر أو ما يعرف بتجميدها، وهو ناتج عن ضبط الذات وتجاهل الدوافع الذاتية الموجود لدى الفرد لأجل القيام بمسؤوليات أكبر أو تحقيق هدف أسمى.ويوضح أن تأجيل المشاعر في الحروب أو في لحظات الكارثة والصدمة يتم مع عدد من المشاعر والانفعالات بشكل لا شعوري، من خلال عملية نزوح زمني أو تجميد مؤقت للشعور، وتظهر ردود الفعل في وقت آخر.وتعود هذه الآلية النفسية إلى طبيعة عمل جهاز الضبط الذاتي وجهاز العقل واستشعارهما للخطر؛ حيث تكون الأولوية في الحرب للنجاة والشعور بالأمن، فتتجمد المشاعر الإنسانية الأخرى من ألم وحزن وقهر، وينتقل التركيز على الأولوية الحالية والمسؤولية المطلوبة من الفرد تجاه الآخرين في الإنقاذ والمساعدة، بحسب مطارنة، كما أن الأحاسيس والمشاعر تتحرك في حالة الوعي، وتتجمد في حالة اللاوعي وقد تختفي في لحظة معينة وتظهر لاحقا.لذلك، نجد أحيانا شخصا فقد عزيزا ولم يبك، وذلك يفسر أنه بحالة لا وعي وصدمة غيبت الإحساس بالحزن. وفي السياق، يلفت مطارنة إلى وجود جانبين لتأجيل الشعور؛ جانب سلبي يقوم على كبت مشاعر الألم والحزن وتظهر على هيئة نوبات شديدة من الغضب في موقف آخر قد لا يستدعي الشعور الذي يشعر به الفرد، وأخرى إيجابية قائمة على تنظيم الانفعال، وهذا يعود إلى طبيعة بناء الشخصية ومدى صلابة الشخص النفسية وقدرته على التحمل والتعامل مع الأمر.ومن جانبه، يرى الاختصاصي الاجتماعي الدكتور محمد جريبيع "أن الشعب الغزي قدم مثالا يحتذى، وتصدر صفحة من التاريخ ستبقى تقرأ بحروف من نور"، على حد تعبيره، من خلال تماسكهم ووقوفهم القوي والجريء مع المقاومة على الرغم من كل الجرائم الإسرائيلية الصهيونية التي ترتكب بحقهم. وهذا يؤكد أن هناك نسجا اجتماعيا قويا ومتماسكا ومتفقا على أهداف محددة وعلى وحدة الموقف ووحدة الأرض وصيانة العرض والشرف.ويكمل "ما شاهدناه من صمود من أبناء غزة سيدرس في التاريخ وسيبقى مصدر إلهام لكثير من المجتمعات التي تعاني من ويلات الحروب، وسيكون هذا الصمود درسا مهما من الدروس المستفادة عبر التاريخ، ومن الحرب الهمجية التي يقودها الكيان الصهيوني على غزة".ويرى أن هناك مواقف عديدة تبنت عقيدة الثبات وأظهر فيها الغزيون موقفهم الصلب والشديد رغم حجم الفواجع التي تلقوها، ومنهم الأطفال في قوتهم وصمودهم وإيمانهم بوحدة النصر، مواقف الأمهات والآباء رغم استشهاد أبنائهم وأطفالهم.إضافة إلى مواقف الصحفيين، وعلى سبيل المثال الصحفي وائل الدحدوح، الذي على الرغم من كل المآسي التي لحقت به وبعائلته واستشهاد عدد كبير منهم ومن زملائه، إلا أنه عاد مباشرة إلى ممارسة عمله كصحفي، ينقل الأخبار والجرائم الصهيونية للعالم ويسهم في دعم المقاومة الفلسطينية.كما وقام المجتمع الغزي بدور مهم في دعم المقاومة بصمودهم وتشكيلهم الحاضنة الاجتماعية الداعمة، ولولا وجود هذا النسيج المتماسك والمجتمع المترابط من أفراد وأطفال وعائلات مؤمنين بحقهم وبعدالة قضيتهم، لن تنجح المقاومة في تحقيق الكثير من أهدافها.ويتابع جريبيع "أن المجتمع ككل، له دور قوي ومهم في التعامل الفردي مع الحروب والأزمات بأشكالها كافة، وتعاملهم مع الظروف القاسية التي تواجههم، فكلما كان المجتمع أكثر صلابة وتماسكا كانت المناعة النفسية على المستويين الاجتماعي والفردي أعلى. ولكن هذا لا ينفي وجود نسبة من الفروقات الفردية بين الأفراد في طريقة تعاطيهم مع الأحداث وقدرتهم على التحمل، وبالتالي تتفاوت التأثيرات النفسية والاجتماعية".وفي السياق، يشير مطارنة إلى جملة من الآثار النفسية والاجتماعية التي تخلفها الحرب وما يحدث فيها من مظاهر قتل ودمار وهدم وتشويه، والتي تسهم في ظهور أضرار جسمية، ومنها الصدمات النفسية وحالات الفزع، الخوف والعنف، الأحلام المزعجة والقلق المستمر. إلى جانب فقدان معاني الأمن والأمان والتأثير على البيئة الاجتماعية والأسرية التي تصبح مهددة بالخطر.حتى الحرب في ذاتها قد تنسى مع الزمن وتمحى آثارها الخارجية بمرور الوقت، ولكن الأثر النفسي الذي ترسخ في اللاشعور على هيئة صور دموية وشريط أحداث يحمل كل ما حوته الحرب من قهر وظلم، يبقى راسخا بأثره وتبعاته النفسية التي تختلف من شخص لآخر، بحسب مطارنة، ومن هنا تبرز أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في الحروب.كذلك بالنسبة لما تعرضت له غزة من عدوان شرس مس فيه كل غزي في بيته أو أسرته وذاق مرارة الفقد والألم والتهجير والجوع والعطش، هذا كله بما يحمله من تأثير يحتاج إلى سنوات من التفريغ. علاوة على أن كل من عاش هذه الحروب والصراعات وعاصرها، سيحدث لديه ردات فعل مجتمعية صعبة وصلبة وقاسية، وبالتالي تهديد الأمن المجتمعي والسلام المجتمعي، ولا يمكن التنبؤ بالجيل المقبل، الذي شهد مأساة إنسانية بهذا الحجم وعاش الكوارث البشرية الممزوجة بالدماء والقتل، وفقا لمطارنة.وفي هذا الصدد، يبين أن هناك أثرين للصدمة؛ مباشر عند وقوع الحدث على الشخص، وغير مباشر عند رؤية الحدث الواقع على الآخرين، وفي الحالتين يصاب الشخص بحالة من الحزن والألم الشديد، إضافة إلى الشعور بالقهر وأن الإنسانية مهددة بالخطر وأنه لا يوجد احترام لإنسانية الإنسان.الى ذلك، الحرب في غزة هي حرب تحرير تقوم على أرض محتلة من قبل عدو صهيوني، وبالتالي هناك مفاهيم ومبادئ مرتبطة بها، كالدفاع عن الأرض وحماية المقدسات والدين والعرض، وما يتطلبه ذلك من دم وثورة من أجل التحرر والنصر، وغيرها من المعتقدات المرتبطة بالإيمان والتضحية في سبيل الغاية المراد الوصول لها، حتى وإن كان ذلك على حساب الموت والاستشهاد.ويؤكد مطارنة "في فلسطين، ينشأ الأفراد على مبدأ قدسية الوطن والأرض وعلى قيم معينة منذ الطفولة "نحن خلقنا للاستشهاد أو النصر"، على سبيل المثال، وأن الاستشهاد على أرضهم ودفاعهم عنها مصدر فخر وعزة وكرامة، وفي ذلك تحقيق لشيء أكبر وأسمى من المفاهيم الدنيوية الأخرى".ويقول بهذا الخصوص "كلما زاد الإيمان بهذه الرسالة، وكلما كانت تلك القيم مترسخة في النفس الإنسانية، يكون الشخص صبورا ومحتسبا ويحقق القوة في الداخل، وإذا ما ضعفت يتسلل اليأس والضعف إليها بالطبع".