في غزة.. النجاة من القصف يواجهه "جوع حاد" والأطفال الأكثر تضررا

منى أبوحمور

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عمان- تقاسمت مع أخيها الصغير آخر شربة ماء في الزجاجة، في حين يقف أطفال آخرون على أطراف الخيمة يمدون أيديهم لالتقاط مياه الأمطار بحثا عن مياه نظيفة تروي عطشهم. وفي خيمة أخرى يجتمع أطفال على وجبة من العدس والخبز لعلها تسد جوعهم بعد أن مرت عليهم ساعات طويلة من دون طعام أو مياه، في معاناة جسيمة من ويلات الحرب لا تتوقف منذ وقت.في مشهد موجع تعود عائلات إلى بيوتها المقصوفة لعلها تجد شيئا صالحا من مونة البيت لإطعام أبنائهم الجياع في الخيام في الوقت الذي تمنع به قوات الإحتلال دخول المساعدات إلى قطاع غزة. "هون كان المطبخ دور على العدس والمعكرونة.. كان عندي معلبات وزيتون"، كلمات كانت ترددها إحدى الغزيات أثناء بحثها هي وزوجها عن مونة بيتها وسط ركام المطبخ، لعلها تتمكن من العودة إلى أطفالها ومن معها بطعام يمكنهم من البقاء على قيد الحياة.وفي مشهد مشابه؛ لملم أحد النازحين وأطفاله الذين كانوا برفقته أكياسا من الطحين الممزق بفعل القصف وعلبا من الفول حسب قوله في حين تفجرت الكثير من المواد التموينية حالها حال غرف المنزل التي تحولت إلى ركام.نقص الغذاء والمواد التموينية يقلق الغزيين الذين ضاقت بهم الدنيا فلم يعودوا قادرين على إطعام أبنائهم وكبار السن والجرحى حتى العدس والقليل من المعلبات التي كانت بحوزتهم نفدت أما شراء بعض الخضار فأصبح ترفا لا يقوون عليه في ظل نقص الخضار وارتفاع الأسعار بشكل كبير.لم يقتصر بحث الغزيين عن الطعام فقط بين ركام المنازل فحسب وإنما أيضا في محلات البقالة التي تم تفجيرها باحثين عن أي مواد تموينية ممكن إيجادها صالحة للأكل إلا أن هذه المحاولات لم تجد نفعا في ظل الأعداد الكبيرة من الناس الذين لا يجدون لقمة خبز يأكلونها.ولعل مشهد تدافع الغزيين على ما يتم السماح له اليوم من شاحنات المساعدات الغذائية يشرح واقع الحال المؤلم الذي يعيشه أهل القطاع في ظل انعدام الماء والغذاء الذي يمكن الأطفال والكبار من البقاء على قيد الحياة.لا يعاني الأطفال في غزة الموت فقط بسبب القصف الهمجي المستمر للمدنيين العُزل من شيوخ ونساء وأطفال، بل هم عُرضة أيضاً للموت بسبب العطش والجفاف وسوء التغذية والأمراض المنقولة التي يسببها الحصار المشدد وانقطاع الموارد التي فرضها عليهم الاحتلال الصهيوني.من ينجُ من صواريخ جيش الاحتلال الصهيوني يقع ضحية التجويع والتعطيش الذي يمارسه الاحتلال على سكان القطاع من جنوبه إلى شماله معلنا شكلا آخر من الحرب على المدنيين لتصفيتهم.دعوات أممية لضرورة دخول الغذاء والحاجات الأساسية للقطاع وأن سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال في قطاع غزة ليست أخلاقية وتتعارض مع القوانين الدولية فيما يؤكد خبراء بأنها تنذر بكارثة صحية مؤكدة.مع استمرار العدوان الغاشم على غزة ودخول الحرب الصهيونية شهرها الثالث، يعاني سكان قطاع غزة من انقطاع الحاجات الأساسية للطعام والماء، الأمر الذي يعرض صحتهم وحياتهم من الخطر.مسؤول أممي في منظمة الفاو أشار في بيان أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ عام 2022، وأكد أن الأزمة الراهنة، التي اندلعت منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة.وكان مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اعتمد ولأول مرة قرارا بعنوان "الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".وركز القرار على اعتبار المدنيين كافة في قطاع غزة في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وعبر عن القلق إزاء الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتشديد على ضرورة الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر المياه والأغذية والمستلزمات الطبية والطاقة، كذلك التشديد على أن التهجير القسري للمدنيين يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.كما أكد على قرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين، والتأكيد والتشديد على ضرورة الامتناع عن استخدام الغذاء والمياه كأسلحة حرب.من جهتها تبين اختصاصية التغذية ربى العباسي أن قطاع غزة منطقة ينعدم فيها الأمن الغذائي لعدم كفاية المواد الغذائية لكافة الفئات العمرية ابتداء من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لعدم حصولهم على احتياجاتهم وصحة الأمهات الحوامل والمرضعات وكبار السن كذلك.وتلفت العباسي إلى أن الغزيين اليوم يعانون من سوء تغذية بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية، الأمر الذي ينجم عنه أمراض مرتبطة بسوء التغذية مثل فقر الدم ومشاكل في العظام ونقص في الفيتامينات ونقص المناعة بشكل كبير ليس فقط لنقص الغذاء وإنما أيضا لانعدام وصول الأغذية الصحية.وتقول العباسي، لا يوجد بدائل غذائية كافية من جهة ولا مخزون غذائي كافي أو سليم من الملوثات.المشكلة في قطاع غزة اليوم بحسب العباسي، أن الغذاء وإن توفر فإنه غير كاف أبدا ولا يمكن أن يضمن بقاء الأطفال في مرحلة البناء السليم، كما أن نقص العناصر الأساسية التي تسحب المعادن من العظام والأسنان ثؤثر على أجهزة الجسم، بالتالي التعرض للكثير من الأمراض وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.ويمر الغزيون بحسب العباسي بمرحلة بمنتهى الخطورة بسبب تجويعهم لفترات وانخفاض الوزن إلى ما دون الحد الطبيعي، فضلا عن تحويل المنطقة إلى بؤرة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة بشكل سريع.أمراض متعددة انتشرت بين الأطفال والكبار في قطاع غزة وفي أماكن النزوح المختلفة تسبب بها سوء التغذية وانعدام المياه النقية أدى إلى إصابة الكثيرين بالجرثومة المعدية والنزلات المعوية وارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مستمر، إضافة إلى معاناته الشحوب والجفاف والقيء المتكرر بعد كل وجبة، بسبب تلوث المياه والغذاء وانعدام الرعاية الطبية والصحية، إضافة إلى انعدام النظافة العامة.وفي ظل هذه الأوضاع، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من "سيناريو مرعب وشيك" في غزة، لن تجدي معه الأنشطة الإنسانية نفعا.وجاء تحذير هاستينغز كون الملاجئ معدومة الإمكانات في غزة، والنظام الصحي منهار، إلى جانب نقص مياه الشرب النظيفة، وسوء التغذية لدى الأشخاص المنهكين ذهنيا وجسدياً، كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى أوبئة تشكل خطرا على الصحة العامة.ويُعد قطاع غزة أكثر مناطق العالم اكتظاظا، وفيه أكبر نسبة أطفال ضمن عدد سكانه، التي تشكل 47 % من سكان القطاع، حيث يعاني الأطفال فيه ظروفاً سيئة جداً، بدءاً من التهجير والنزوح والتعرض للقصف المستمر والخوف، وصولاً إلى عدم توفر الماء المعالج والطعام لهم.خبير الأوبئة الدكتور عبدالرحمن المعاني يبين وصول المنظومة الصحية في قطاع غزة مع استمرار شن المقاتلات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة ومتواصلة على قطاع غزة إلى دمار كبير وتوقف في معظمها بسبب استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطبية أو غرف الإسعاف والطوارئ وخسائر كبيرة بالقدرات المدنية والبنية التحتية وخصوصا في القطاع الصحي سواء بالأرواح أوالخدمات الطبية.وتتأثر غزة بانعدام الأدوية، الغازات الطبية، والمعدات الطبية والصحية، علاوة على استشهاد أعداد كبيرة من طواقم الأطباء والتمريض وفرق الإسعاف والطوارئ وتدمير سيارات الإسعاف والانقاذ، بالإضافة إلى تدمير أغلب المستشفيات واستهدافها بالفسفور الأبيض وخاصة على مستشفيات الأطفال مما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة، علاوة على ازدياد أعداد الشهداء والجرحى في أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات مما سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية وإنسانية قريبة لا محالة.ويحذر المعاني من انهيار وشيك للقطاع الصحي في غزة جراء النقص الحاد في المستلزمات الطبية والصحية والدم في بنوك الدم الموجودة في المستشفيات ونفاذه في أغلبها وكذلك عدم توفر الأدوية الأساسية والطارئة خصوصا أدوية إنقاذ الحياة والعناية الحثيثة والعمليات، الحروق، وغسيل الكلى هذا الوضع أدى وقف شريان الحياة في غزة ما يتطلب ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة.ويلفت المعاني إلى أن استمرار القصف المستمر على قطاع غزة وخصوصا المستشفيات والمراكز الصحية والطبية سيؤدي بلا شك إلى انهيار المنظومة الصحية والطبية، وهذا معناه أن الوضع البيئي في اسوأ وضع ممكن وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى كارثة بيئية خطيرة وانتشار الفيروسات والبكتيريا الضارة والجراثيم والتي سوف تسبب انتشار الأمراض المعدية والسارية.ويناشد المعاني منظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤوليتها وممارسة نفوذها وصلاحياتها بالضغط على دولة الاحتلال لإيقاف هذا الوضع الصحي والإنساني الخطير، وان تقوم بالمساعدة من حيث توفير الكوادر الطبية والصحية المؤهلة من جميع الدول وتوفير المستلزمات الطبية والصحية والأجهزة والمعدات الطبية الضرورية لعمل هذه المستشفيات وتوفير الأدوية اللازمة والحماية للكوادر الصحية وفرق الإسعاف والابتعاد عن الكيل بمكيالين وأن تكون سندا ودعما للجميع.