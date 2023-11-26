الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

في مهرجان الزيتون.. أنشطة تجمع إبداعات أطفال ومصابي متلازمة الحب

جانب من الانشطة- (من المصدر)
جانب من الانشطة- (من المصدر)
 ضمن فعاليات مهرجان الزيتون الوطني، والذي جاء العام الحالي، تحت شعار "مونة لبيتك وبيت في غزة"،  والذي يقام في "مكة مول"، أقامت جمعية "لونها بالأمل" يوم أمس، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، ورشة رسم فنية، وبأساليب متنوعة لأطفال متلازمة داون بهدف دمجهم مع أقرانهم، من خلال نشاط الرسم على الفخار باستخدام ألوان الأكريلك، وزراعة أغصان الزيتون في الأواني الفخارية وغيرها من الأنشطة.اضافة اعلان
أقيمت الفعاليات، بهدف الحث على الاهتمام بأشجار الزيتون كموروث حضاري وفوائد تلك الشجرة المباركة، وكذلك تنمية الحس لدى الأطفال للاهتمام بالمحافظة على عمان وجمالياتها، في إطار وعي بيئي مستدام. مع مشاركة أهالي الأطفال أبناءهم في إنجاز الأعمال الفنية، مما كان لهذا التعاون الأثر الكبير في حيوية التفاعل الفني وإضفاء أجواء أسرية تخدم هدف النشاط في الدمج الاجتماعي.
شهدت الفعالية حضورا لافتا شارك فيه، عدد كبير من الأطفال وبحضور الدكتور نزار حداد مدير عام مركز البحوث الزراعية رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان الذي أشار، إلى أهمية شجر الزيتون الشامخ الذي نشعر بطيبة الأجداد، فشجر الزيتون ليس مجرد شجر مثمر وحسب، بل هو رمز للأرض سيبقى يربطنا فيها ارتباطا أبديا ما حيينا. 
وكذلك، شارك  الدكتور مازن علي من فلسطين رئيس مركز الجليل للزيتون وهو من الموثقين للشجر المعمر والعتيق، والفنانة التشكيلية زمزم الحاج من سورية وهي ممثلة الشبكة النسائية السورية، وعضو الشبكة النسائية العربية لزيت الزيتون. 
وأشرف على هذه الفعالية، رئيسة جمعية "لونها بالأمل"، الفنانة التشكيلية غدير حدادين، ونائب الرئيس الفنانة التشكيلية ايناس أبو شهاب وعضو الهيئة الإدارية الفنان التشكيلي وليد التميمي.
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