الأربعاء 10 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

في موسم الصيف.. 7 عصائر فواكه يمكن أن تبقيك منتعشًا

تعبيرية
تعبيرية

في موسم الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد احتياج الحسم إلى السوائل، لتعويض زيادة التعرق بسبب درجة الحرارة المرتفعة. وتجنبًا لخطر الإصابة بالجفاف في أيام الصيف الحرارة نتيجة لفقد السوائل، ينصح الخبراء بتناول كميات مناسبة من الماء ومن العصائر الطبيعية.

اضافة اعلان


وفقًا لما نشره موقع Money Control، يمكن أن يصاحب الجفاف أعراض، تتمثل في التعب والصداع والدوار وصعوبة التركيز والشعور بالتوتر وسرعة الانفعال. وللحفاظ على الانتعاش وتجنب أي سلبيات للطقس الحار صيفًا، يمكن اختيار أحد العصائر الطبيعية التالية:

1. عصير البطيخ

إن عصير البطيخ غني بالإلكتروليتات الطبيعية والألياف، وبالتالي فإنه مشروب منعش يساعد على مقاومة طقس الصيف شديد الحرارة.

 

2. عصير الليمون

تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الليمون على خفض ضغط الدم. كما أنه يحتوي على مادة الهيسبيريدين التي يمكن أن تُخفض مستويات السكر في الدم، ما يساعد على بقاء الشخص في حالة انتعاش وبصحة جيدة.

 

3. عصير التوت
يتميز عصير التوت باحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة النابضة بالحياة. بالإضافة إلى مذاقه الرائع فإن مشروب عصير التوت يساعد في القضاء على تأثيرات الطقس الحار ويحمي من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الحرارة.


4. ماء جوز الهند
يشتهر ماء جوز الهند بفوائده الصحية بخاصة وأنه غني بالبوتاسيوم ويساعد على تجديد الشوارد المفقودة، مما يجعله مشروب مثالي للتغلب على اكتئاب الصيف.


5. عصير المانغو
لأنه غني بالفولات والعديد من فيتامينات B وفيتامينات A وC وK وE، والتي تساعد جميعها في تعزيز المناعة. كما أن عصير المانغو يروي العطش بينما يمنح جسمك توهجًا صحيًا.

 

6. عصير الأناناس
إن عصير الأناناس مليء بالبروميلين ومضادات الأكسدة، ويساعد أيضًا في عملية الهضم. كما أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تعزز الجهاز المناعي.

7. عصير الرمان
يتميز عصير الرمان باحتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة. يمكن أن تساعد بعض المركبات الموجودة في عصير الرمان في منع تكوين حصوات الكلى.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عصائر

لتعزيز الجهاز المناعي.. عليك بهذه العصائر

02 نيسان 2024
اقرأ أيضا
أرشيفية

كيف يؤثر الإجهاد في تطور السرطان؟

08 نيسان 2024
تعبيرية

ما بين رمضان والعيد: رحلة مرضى "اضطرابات الأكل" تتصاعد.. واختصاصيون يحذرون

07 نيسان 2024
فريق مدرسة الروم الارثوذكس الفائز-(من المصدر)

فريق "الروم الأرثوذكس" يحصد جائزة في المسابقة الدولية للعلوم والتكنولوجيا

07 نيسان 2024
تعبيرية

تنظيم الوقت فرصة للترفيه بالعيد وتهيئة النفس لعودة الحياة الطبيعية

07 نيسان 2024
تعبيرية

خطر عدم الاهتمام بنظافة الأسنان قد يصل للسرطان

07 نيسان 2024
تعبيرية

أعراض الأرق التي تستدعي معالجة طبية

07 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 