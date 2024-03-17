الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قد يدمر المعدة.. فئات ممنوعة من تناول الشاي بعد الإفطار

الشاي
الشاي
دبي- يعد الشاي مشروبا شائعا يعشقه ملايين الأشخاص حول العالم، لكن هناك فئات ممنوعة من تناوله بعد الإفطار في رمضان، إذ إنها عادة غذائية خاطئة تحمل الكثير من الأضرار لهم، وقد تصل إلى تدمير خلايا المعدة دون إدراك جحم الضرر.اضافة اعلان
وينصح خبراء التغذية بتأجيل تناول الشاي لمدة 40 دقيقة بعد الإفطار، لضمان تجنب الأضرار التي قد يسببها، خاصة لمرضى الأنيميا والتهاب المعدة.
انخفاض ضغط الدم: ويتميز الشاي بفوائد عديدة، من بينها احتواؤه على مركب الفلافان-3-أولس، الذي يسهم في الحفاظ على صحة القلب وانخفاض ضغط الدم والكولسترول والسكر، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.
تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان: كما أن تناول الشاي قد يكون له آثار وقائية ضد بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الفم والثدي وبطانة الرحم والكبد، بالإضافة إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة، قد تمتص الجذور الحرة التي تسهم في تطور السرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية.
صحة الدماغ: هذا ويحتوي الشاي على حمض أميني L-theanine، يؤثر على صحة الدماغ ويحسن الانتباه وتعزيز الذاكرة وزيادة موجات الدماغ التي تعزز الإدراك.
تقوية جهاز المناعة: الشاي غني بالبوليفينول الذي يساعد على تقوية المناعة وتقليل الالتهابات.
انخفاض خطر الوفاة المبكرة المرتبطة بالأمراض: كما أن تناول كمية كبيرة من الشاي الأسود، يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.
الحفاظ على رطوبة الجسم: تناول كوب من الشاي يمكن أن يبقيك رطبا طوال اليوم، ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على عملية الهضم.
الفئات الممنوعة من تناول الشاي
ورغم الفوائد العديدة سالفة الذكر، فهناك فئات معينة ممنوعة من تناول الشاي، وخاصة بعد الإفطار مباشرة أو على معدة خاوية، وهي:
- الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم: إذا كنت حساسا للكافيين، فإن تناول الشاي قد يبقيك مستيقظا في الليل، مما يقلل من جودة النوم.
- مرضى الأنيميا: يحتوي الشاي الأسود على مركبات طبيعية تسمى "العفص والأكسالات"، قد تؤثر هذه المركبات على قدرة جسمك على امتصاص الحديد، وهو معدن ضروري لصنع البروتين الذي يحمل الأكسجين في الدم.
- المصابون بالتهاب المعدة: يجب على الأشخاص المصابين بالتهابات أو تقرحات المعدة الابتعاد عن الإفراط في تناول الشاي، لأنه يؤدي إلى زيادة إفراز الحمض الموجود في المعدة أكثر من الحد المسموح به.(العربية نت)
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