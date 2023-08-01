الأربعاء 02 آب 2023
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قرداحي: للأسف حضور القضية الفلسطينية في الإعلام العربي يضمحل وينحسر

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البرنامج الثقافي لمهرجان جرش
ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان جرش السابع والثلاثين للثقافة والفنون، أقيم في المركز الثقافي الملكي اليوم، ندوه بعنوان "الإعلام والقدس" شارك فيها الإعلاميان العربيان جورج قرداحي من لبنان، ومحمود سعد من جمهورية مصر، وأدارها الإعلامي الأردني هاني البدري.اضافة اعلان

وأكّد المتحدثون في الندوة على قيمة القدس في الوجدان العربي والعالمي، داعين إلى إنصافها على مستوى الحديث عنها وتكريس الدفاع عنها عبر المنابر المتاحة، باعتبارها أمّ المدائن، وحاضنة الأديان السماوية، وجوهر الصراع العربي الإسرائيلي.

واستهلّ الإعلامي قرداحي كلامه بتوجيه تحية إكبار لكل إعلامي لا يزال يعتبر القدس قبلته القدمية والدينية، وفلسطين قضيته الأولى، ولم يساوم أو يتنازل أو يهادن.

وعتبر قرداحي أن الإعلام الصامد والصادق يستحق الثناء؛ لأنه لم يخضع للضغوط التي تمارس عليه من جهات عديدةدولية وإقليمية.

وأعرب قرداحي عن أسفه لتغيّر الأولويات العربية، وقلة تسليط الضوء على المحنة الفلسطينية والتي كانت هي القضيّة المركزية الأولى لدى العرب في تضحياتنها وصمودها في وجه العدو.
وتابع قرداحي "إطلالة الألفية الثالثة آذنت بالتحوّل، فضُرب التضامن العربي وانشغل العرب بهمومهم واهتمامات أخرى، يأتي في طليعتها توتر العلاقات العربيّة العربية وتوتر العلاقات العربية الإيرانية وغيرها".

وتحدث الإعلامي اللبناني عن مراحل ضرب العراق ولبنان، وآثار الربيع العربي وانحصار الهمّ العربي كلٌّ في حدود قُطريتة، ولم تعد القدس همًّا مشتركا.

وتساءل قرداحي عن حال القدس في الوجدان العربي ودور الإعلام، باعتباره المرآة الثقافية والفكرية، مؤكدا  أنّ حضور القدس والقضية الفلسطينيّة في الإعلام في يضمحل وينحسر.

 وقال، إنّ الإعلام العربي الصادق والنزيه يعتبر اليوم وغدًا وبعد غد نصيرًا للقدس وفلسطين، باعتبارها كانت وستبقى المعيار القومي والأخلاقي والعروبي لكلّ إنسان شريف وإعلامي نزيه.

من جهته، تحدث محمود سعد عن  الخطاب الثقافي والإعلامي في مراحل نضاليّة سابقة، وتناول الأشعار التي تربى عليها الرعيل الأول لكبار الفنانين والشعراء العرب، مثل أم كلثوم ونزار وعبدالوهاب، وتساءل "ماذا يغنّي شباب اليوم لفلسطين".

واستدل سعد بأفلام غربية ذكيّة استخدمها الآخر في السينما والتلفزيون والمسرح في حين تغيّب العرب، معربًا عن أسفه لجهل الشباب العربي اليوم وغربته عما يحدث، وعدم اهتمامه بحالات الانتهاك الإنساني في فلسطين.

كما تناول سعد مقولة "شعب بلا وطن ووطن بلا شعب"، مؤكّدًا استعداد الآخر وغفلة المجتمع العربي ثقافيًّا لما يستقبله من الزمان، وانشغاله عن الماضي.

وقال إنّ علينا أن نوصل إلى البلدان الصديقة، لتأكيد الحقيقة الإنسانيّة المرّة في فلسطين، والاشتغال على منهج إعلامي واضح يوضح للعالم ما يحدث من جرائم وانتهاك لحقوق الانسان بحق الفلسطينين.


وقارن سعد بين أنواع الاحتلال والاستعمار، وتحدث عن تغيير أسماء المناطق وتجهيل الجيل الجديد بها، وعدم الصرخة الإعلامية تجاه هذه الانتهاكات.

وناقش سعد قضية أهمية رفد الساحة الإعلامية والثقافية بمزيد من المؤتمرات والندوات التي تقعد حول قضية فلسطين، وطالب بتنفيذ الدراسات التي تقدمنا للأجيال الجديدة.

فيما تحدث البدري عن المسؤولية السياسيّة للأردن تجاه القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحيّة، معربًا عن أسفه لأعمال دراميّة مررت بذكاء وفاعليّة.

وتطرقت النقاشات، إلى أهمية تعريب المصطلح الفلسطيني العربي للأماكن والحفاظ عليه، والحذر من العقل المروّج لمشاريعه الثقافية والسياسيّة، ودور التلفزيونات والمحطات والإذاعات والمنابر العربيّة في ذلك. 

كما أكّد الحضور أهميّة الدور الأردني والشعور الواحد تجاه القدس، وحضور القدس على الأجندة الأردنية بشكل مستمر، نابع من الشعور الوطني الأردني تجاه فلسطين.
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