"قصة مجتمعي".. شباب نذروا أنفسهم لعرض احتياجات مناطق يقطنونها

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عمان - شباب تمتلئ عيونهم بالمحبة والعطاء والمبادرة الفعالة، يجتمعون في مكان واحد، كلٌّ يعرض قصته الملهمة التي يحاول بها النهوض في مجتمعه، وذلك ضمن فعالية حفل ختام مشروع "قصة مجتمعي" في عمان.وبتنظيم ورعاية من معهد السياسة والمجتمع، وبالشراكة مع السفارة الأميركية في عمّان اقيم في فندق اللاند مارك امس الاثنين، فعالية تم فيها استعراض مجموعة من القصص المختارة في "قصة مجتمعي" وهي قصص مصورة صنعها الشباب حول الأردن وتسلّط الضوء على احتياجات وقضايا محلية ملحّة.وفي هذا اليوم، يختتم معهد السياسة والمجتمع أعمال مشروع قصة مجتمعي الذي استمر لمدة 12 شهرًا واستهدف 36 شابا وشابة أردنيين تولوا دور قادة المجتمع الشبابي وكانوا دعاة التغيير في مجتمعاتهم المحلية في كل من الطفيلة، ومعان، والبلقاء، ومأدبا، والمفرق، وعجلون.وعمل المشروع على تدريب الشباب لإنتاج قصص مصورة عبر هواتفهم الذكية، بناء على تقييم الاحتياجات الخاصة بمناطقهم ومجتمعاتهم. وتخلل الحفل استعراض للقصص التي انتجها الشباب بطريقة بناءة والتعرف على رحلتهم في هذه الفترة.إلى ذلك، تم تقييم هذه القصص عبر لجنة تحكيم متخصصة تهدف الى تطوير وتجويد عمل الشباب المشاركين في مرحلة ما بعد انتهاء المشروع لاستدامة الفكرة.ومن معهد السياسة والمجتمع تحدثت المديرة التنفيذية للمعهد رشا فتيان عن هذا المشروع الذي يتيح للشباب طرح قضايا مجتمعهم وبإمكانيات بسيطة قدموها بكل احتراف وموضوعية.أولى تلك القصص كانت ما يتعلق بإحدى جيوب الفقر في محافظة معان، وبالرغم من وجود العديد من المشاكل التي تتعلق بالمنطقة، إلا أن التركيز في هذه القصة يتعلق بالواقع التعليمي والصحي في منطقة المدورة تحديدا.تناولت القصة آراء الأهل الذين يقبعون تحت تلك الظروف وتنتقص من الحقوق الرئيسية للأطفال واهمها التعليم والصحة، خاصة بعد أن تبين ان هناك فتيات أصبحن بعد صفوف معينة محرومات من حق التعليم بسبب سوء المواصلات للمدارس، لذلك كان هم الشباب في معان تقديم تلك الخدمات للطلاب والاهل في ذات الوقت.ومن مادبا أيضا، تناول شباب قضية أيضا تتعلق بالتعليم، وذلك من خلال نموذج لمدرسة الفيحاء التي تفتقد للخدمات وضعف الموافق الصحية، ما قد يعرض الطلبة لخطورة الطرق وعدم الانتظام، عدا عن المخاطر الصحية الاخرى التي تتعلق بالمرافق الصحية.عمد متطوعي شباب مادبا إلى الوقوف بجانب هؤلاء الطلية، خاصة وانهم من ذات المنطقة وعانوا ذات المعاناة في يوم من الايام. يقول احد الشباب المتطوعين خلال حديثه عن المبادرة ان "المرافق الصحية هي أمر في غاية الاهمية ولا يمكن اعتبارها قضية عابرة خاصة لمن عايشها بذاته او احد افراد أسرته".بعد ذلك ناقشت لجنة التحكيم القصتين اللتين صورتا من خلال هواتف الشباب والذين تحدثوا عن مدى الفائدة العميقة لما يسمى بـ"صحافة المواطن" ونقل ما يحدث بالمجتمعات الصغيرة بوعي ومصداقية.ما يعزز عمل الشباب في هذه التقارير وجود آراء للمتضررين من الحقوق المنقوصة، مع التأكيد على اهمية ان تكون هناك متابعة وتواصل مع الجهات الرسمية في ذات المنطقة حتى يكون هناك توازن في الطرح والرد من المسؤولين.وما يميز تلك القصص انها تطرح الواقع من خلال "أنسنتها" تحديدا في المناطق النائية، وتتعلق بأهم الحقوق الغائبة.ومن المفرق، تناولت قصة مجتمعي قضية المواصلات العامة التي تعد إحدى اكثر الامور صعوبة لدى المواطنين من مختلف الفئات، وتوجه بعضهم إلى السيارات الخصوصية للتنقل ما يعني عبئا ماليا اكبر، وتحرير مخالفات لتلك السيارات في ذات الوقت، بالإضافة إلى ان وسائل النقل تتوقف حركتها عند السادسة مساء وهذا يعتبر عائقا للتنقل خاصة من طلبة الجامعات، وبالتالي تأثر باقي القطاعات بتلك القضية.القصة الرابعة في "قصة مجتمعي"، من محافظة البلقاء، تطرقت لموضوع الواقع السياحي في مدينة السلط، خاصة بعد أن تم ضم السلط إلى قائمة التراث العالمي من قِبل اليونسكو، ما يستدعي ان يكون هناك عمل مجتمعي ورسمي للمساعدة في النهوض بالقطاع السياحي للمنطقة بنهضة سياحية تدعم الواقع العمالي والوظيفي للمجتمع المحلي فيها.وتطرق الشباب لقضية غياب البنية التحتية المناسبة لزيادة جذب السياح للمدنية، وبالتالي انعكاس ذلك على الخدمات في المدينة، حيث تبين غياب التنسيق احيانا ما بين الجهات التي تتبنى تطوير قطاع السياحة في المدينة والتشابك المهام.وتخلل عرض القصص طرح اراء لجنة التحكيم حول القضايا المطروحة وطريقة عرض الشباب لها بالاعتماد على امكانياتهم في التصوير ومن خلال هواتفهم فقط.ومن الطفيلة، مرة أخرى يتم الحديث عن قرية البربيطة، بعنوان مياه ملونة، وتتناول القصة قضية تلوث المياة وعدم توفر الصالح منها، وكان المتحدث الرئيس في تلك القصة المواطنين الذين يطرحون قضيتهم عبر صور ومقاطع فيديو تحاكي واقعية تلك المعاناة.كما تحدث المواطنون في القصة عن واقع الحياة المريرة في القرية من سوء خدمات وفقر، وتهميش في مختلف النواحي، جميعها تُعد حقوقا أساسية في حياة كل مواطن.أثنى المتحدثون من الشباب الذين قاموا بالتصوير والطرح لما تم تقديمه من معهد السياسة والمجتمع وتمكينهم من عرض القضايا وسرد القصص بطريقة احترافية وقدرة على تأطير القضية وتقدمها للجهات المعنية، وذلك من خلال المتابعة والتاهيل من المعهد. كما بين شباب الطفيلة مدى التأثير المجتمعي في طرح قضيتهم وتفاعل الجهات الرسمية معهم ومتابعة مبنية على شراكة واضحة. وأثنت لجنة التحكيم على ما قدمه الشباب في قضية المياه الملونة في البربيطة، وطرح القضية بكل احترافية، ومن خلال وجود الكثير من المداخل للمشاكل في منطقتهم، والتحرك في الميدان وتعريف المجتمع بقضايا كان الكثير يجهل عنها، كما حصد تقرير قرية البربيطة اكثر نسبة مشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وآخر تلك القصص المجتمعية كانت من عجلون، اكثر المناطق الغنية بالغطاء النباتي ما يجعلها رئة الأردن، لوجود الغابات الكثيرة فيها، ما يدفع الجهات المختصة لعمل مراقبة للواقع النباتي فيها، خاصة لتعرض العديد من المناطق فيها للحرائق ما بين الحين والآخر وخاصة بفصل الصيف ووجود الكثير من الاعتداءات على الأشجار.تكاتف الجهات في المحافظة للحفاظ على الثروة النباتية يحتاج إلى مضاعفة اجراءات الوقاية والتوعية بين المواطنين في سبيل حمايتها من كل اعتداء، حيث تحدث الشباب عن الحرائق التي كانت بالتزامن مع طرح قضيتهم التي تعاني منها عجلون، مع الطرح العالمي لقضية الاحتباس الحراري في العالم.وبعد ذلك تم افساح المجال للحضور للنقاش حول تلك القصص المميزة، ومن ثم تم تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات.وفاز بالمركز الثالث فريق المفرق، والفريق الثاني هو صاحب قصة معان، بينما حصدت قصة الطفيلة على المركز الاول، وتم تكريم فريق مادبا كذلك على مشاركتهم.وحصل المشارك عبد الرحمن الشديفات على درع المحور الإنساني لطرح قضية "ضرورة الحاجة والتعليم للصحة"، وفريق البلقاء على دوره في النظرة الاستراتيجية، ودرع معهد السياسة والمجتمع تم تقديمه للمعلم الملهم في القضايا الإنسانية والحاصل على وسام الاستقلال عمر البدور.ويذكر أن معهد السياسة والمجتمع نفذ هذا المشروع بالشراكة مع السفارة الأميركية في عمان، وتم تمثيلهم في الحفل وتقديم كلمة ترحيب فيها وتشجيع للشباب على الاستمرار في العمل التطوعي في مدنهم وقراهم.