قصص ونصوص أدبية في العدد الجديد من "صوت الجيل"

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عمان- صدر، حديثاً، عن وزارة الثقافة، العدد 24 من مجلة "صوت الجيل" الشهرية المعنية بالإبداع الشبابي، التي تكشف عن مواهب الشباب والشابات والموهوبين والمبدعين في المملكة، عبر نشر مواد شبابية تعبر عن آمال وتطلعات الجيل الجديد.وقال رئيس التحرير جلال برجس، في مقالة افتتاحية بعنوان "هل لنا أن نتجاهل الجديد": "إن التكنولوجيا تسهل سبل حياتنا"، وكتب الشاعر علي شنينات في البوابة الرقمية عن "الميتافيرس والرعاية الصحية".واشتملت "مصفوفة العدد"، على ملف عن "أدب الشباب في الرمثا"، أعدته الكاتبة سماح وصفي، وشارك في الكتابة في هذا الملف من أدباء الرمثا كل من: عبد الله الزعبي، عبد العزيز الذيابات، جلال الجنايدة، راية فايز داود واعتدال درابسة.وفي ملتقى الأجيال، حاورت الكاتبة بيان العوضي، الأديب رمضان الرواشدة، الذي قال "إن الشباب هم أساس وعماد أي مجتمع، وعلى عاتقهم تقع مسؤوليات كبيرة جداً، وهم الذين يقودون الحراك السياسي والاجتماعي والفني والثقافي".وفي زاوية "خرائط البوح"، كتبت الكاتبة زينب السعود تحت عنوان "سيمائية الخطوات الأولى"، واشتمل مختبر العدد، على "القصة القصيرة وتحولات الجنس القصصي" لأنيس الرافعي، "هندسة النص الأدبي" ليسري الغول، "التأثر السمعي والبصري.. رواية التاريخ بالصوتِ والصورة" لأنوار البطوش.وفي زاوية "مراسيل"، كتب عبد النبي عبادي عن "توحش الذائقة في العلاقة بين أدب الشباب والنقد".واختتم العدد بزاوية "نقوش" كتبتها ديما الرجبي، تحت عنوان "شواهد من تاريخ عمان".-(بترا)