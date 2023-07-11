الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

قضايا المرأة في معرض فني للتشكيلية عازر

جانب من لوحات الفنانة لما عازر- (من المصدر)
جانب من لوحات الفنانة لما عازر- (من المصدر)
عمان- انطلاقا من إيمانها بالقواسم المشتركة بين النساء ودور المرأة بدعم المرأة، لما عازر تسخر من فنها أداة تنقل تلك المفاهيم، بألوانها الزاهية ورموزها المتفردة.اضافة اعلان
نساء متشابهات، مزينة رؤوسهن بـ"كولاج" من الورد، تربطهم مجموعة من الرموز ذات الدلالة الفنية والبعد الإنساني، يرافقها ألوانا أنثوية مفعمة بالحياة.. هي مفردات تطغى على لوحات الفنانة التشكيلية عازر وتميزها.
قدمت التشكيلية عازر هذه المجموعة في معرض "هن" الذي أقيم في جاليري "ذا بوكس" في عمان، حزيران (يونيو) الماضي.
تقول في تلك الرمزية: "الرموز الموجودة في اللوحات جميعها تجسد الأثر الإيجابي لتضامن النساء، منها العنكبوت الذي يرمز للبناء، الفراشة للتغيير، والشمعة للإرشاد والتوجيه، واليعسوب للبدايات الجديدة".
وتبين، أنها وظفت أسلوب "الكولاج" في الرسم ليعكس الإنجازات النسوية، منفردة كانت أو جماعية، وتعمدت إظهار النساء متشابهات في الرسم، الأمر الذي يعكس مقدار تشابههن في العديد من العوامل والسمات.
بحسب عازر، كان لنشأتها في أسرة داعمة ومحبة، مكونة من خمس شقيقات، ومجموعة من الصديقات الملهمات، الدور الأكبر في إلهمها في تحويل تلك الرؤى والمشاعر إلى تعبير بصري.
بهذا الصدد تقول عازر: "أرى أن للفن دوراً مهم في شؤون المرأة، وحتى وجود فنانات مبدعات بحد ذاته يخدم المرأة بتمكينها"، موضحة، "كل امرأة تعمل، وتبدع وتنجح هي مثال ملهم للمرأة".
وتوضح عازر، أنها شاركت بأعمال من المجموعة ذاتها "هن"، في معرض جماعي تحت عنوان "التشخيصية في الفن الأردني"، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، إضافة إلى معرض جماعي آخر في رواق البلقاء. إلى جانب مشاركتها في معرض فردي بعنوان "المجموعة"، في جاليري ذا بوكس.
شهدت تلك المعارض، إقبالا كبيرا وتفاعلا من الجمهور، وبهذا أعربت عازر عن سعادتها وفخرها بمعرض "هن"، على وجه الخصوص، حيث انطلق من وحي تجربتها الشخصية بوجود النساء الداعمات والمحبات.
أما عن شغف عازر في الفن، فرافقها منذ الطفولة، وغذته في الرسم والالتحاق بدورات متخصصة في الفن حتى صقلت من مهاراتها، وطورت أسلوبها الفني الخاص.
ولم يقف اهتمام عازر عند الرسم فقط، بل عملت على النحت البنائي والتصميم والرسم في الوسائط المتعددة، موضحة أن لكل فنان أفضلية معينة في الفن يجد فيها مساحته في التعبير الذي يخدم رسالته.
لم تتمكن عازر من دراسة الفن تخصصا أكاديميا في البداية، حيث التحقت بتخصص اللغة الإنجليزية وآدابها، نظرا إلى عدم وجود كلية للفنون في الجامعة الأردنية في ذلك الوقت، لكنها لم تبتعد عن المجال الفني والإبداعي في مسارها المهني، حيث عملت في التصميم والتدريب الفني والرسم على الزجاج وغيره لسنوات.
وبعد افتتاح كلية الفنون في الجامعة الأردنية، بدأت عازر درساتها الجامعية مجددا، في تخصص الفنون، وكانت حينها أمًا لثلاثة أطفال.
ووفق عازر، بعد أمومتها انشغلت في الكتابة للأطفال إلى جانب الرسم حيث نشرت 13 قصة منها ما أخذ تقديرات دولية، إلى جانب عملها في إعداد منهاج التربية الفنية للأطفال التي تركز على رفع مستوى الثقافة الفنية لديهم وتدريبهم أيضا.
ومن هذا التوجه، أسست عازر دائرة الفنون البصرية في مركز هيا الثقافي على هذه المناهج بشكل رئيسي، وعملت هناك ما يقارب الـ4 أعوام.
تستلهم عازر فنها من التفاصيل، وكل ما يحيط بها، ويحمل قيمة معينة ويلامس قلبها، وتحوله بأسلوبها إلى مفردة فنية مرئية.
وفي هذا السياق تقول عازر: "في الحقيقة من ينوي فعل شيء يستطيع التغلب على كل الصعاب والتحديات، وينظر إليها بصورة مغايرة".
وفي ختام حديثها تشير عازر، إلى عملها حاليا في إعطاء دروس الفن للأطفال بالتعاون مع جهات عدة، إلى جانب اكتفائها بالرسم على نطاق شخصي، إلى حين خروجها بمجموعة كاملة تحمل فكرة جديدة وأسلوبا مختلفا.
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