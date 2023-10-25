الجمعة 27 تشرين الأول 2023
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كاظم الساهر يروي قصة عشقه للعربية في "الشارقة للكتاب"

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كاظم الساهر
عمان- _ - يروي "قيصر" الأغنية العربية، المطرب العربي الكبير كاظم الساهر، خلال استضافته في جلسة حوارية ضمن برنامج "موسيقا وأدب"، ضمن فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الجمعة، 3 تشرين الثاني (نوفمبر)، تاريخ رحلته مع اللغة العربية الفصحى، التي تجسدت بعدد من أكثر الأغنيات نجاحا في ذاكرة الأجيال.اضافة اعلان
ويتحدث كاظم الساهر، حول رحلته مع كبار الشعراء العرب مثل نزار قباني، وكريم العراقي، والتي أسهمت في إثراء ألبوماته الغنائية بأيقونات القصائد العربية الفصحى، حيث تسلط الجلسة الضوء على إنجازاته الاستثنائية في عالم الفن، مؤكدة العلاقة العميقة بين الموسيقا والأدب.
وحول استضافة كاظم الساهر في فعاليات المعرض، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: "نجحت المسيرة الفنية لعدد من نجوم الفن، منهم الفنان كاظم الساهر، في إثبات مقدرة اللغة العربية على أن تكون لغة للفن والإبداع. فاللغة التي تغنى بها الشعراء تختزن جماليات لغوية وشعرية تجعلها من أكثر اللغات ملاءمة للأداء الموسيقي. وتأتي استضافة برنامج (موسيقا وأدب) للفنان كاظم الساهر، في إطار سعي المعرض لإبراز نجوم الموسيقا العربية الذين استثمروا جماليات اللغة العربية خلال مسيرتهم، مما جذب جمهورا واسعا من مختلف الأعمار والثقافات إلى العربية. ونجاح الفنان كاظم الساهر في تحقيق شهرة دولية شاهدة على قوة اللغة العربية في تجاوز الحدود، والتأثير في المستمعين من مختلف أنحاء العالم".
ويهدف برنامج "موسيقا وأدب"، الذي يستضيف نخبة من أبرز الموسيقيين والفنانين والأدباء من مختلف دول العالم، من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى تأكيد دور فن والموسيقا الراقية في إثراء المشهد الثقافي العالمي، وإبراز الفنانين الذين أثروا عالم الموسيقا الهادفة بأعمالهم الرائدة التي تؤكد حضور الكلمة الجميلة في قلوب المستمعين.
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