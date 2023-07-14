كاظم الساهر يطرب جمهور "مهرجان ليالي عمان"

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عمان – أحيا المطرب العراقي كاظم الساهر، مساء أول من أمس، حفلا غنائيا في أولى فعاليات "مهرجان عمان" الذي أقيم في أرض المعارض على طريق مطار الملكة علياء الدولي، واستمر ليومين.والحفل الذي حضره جمهور غفير قدر بأكثر من ستة آلاف شخص، بيعت تذاكره بالكامل قبل ساعات من موعده، وشهد حضورا كبيرا من الأشقاء الفلسطينيين والعراقيين.وعلى مدى ساعتين ونصف، نوع الساهر في أغانيه التي قدمها مع فرقته الموسيقية المكونة من 55 عازفا بقيادة المايسترو حسن فالح، مفتتحا الحفل الغنائي بأغنيته الشهيرة "أراضي خدودها"، قبل أن يقدم مجموعة من أبرز أغانيه المشهورة جماهيريا من أرشيفه الكبير، مثل: "ليلى" و"مدرسة الحب" و"المستبدة" وأحبيني" و"ابعد عني" و"أشهد" و"عبرت الشط" و"اختاري". و"مهرجان ليالي عمان"، يعد من المهرجانات الفنية السنوية البارزة التي تحتضنها العاصمة عمان، وتنظمه شركة (entertainment 165). ويحظى المهرجان بمتابعة كبيرة من السياح العرب، ويهدف إلى المساهمة في الترويج السياحي للأردن.-(بترا)