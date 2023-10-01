كتب الأطفال التعليمية تحظى بحصة الأسد في "عمان الدولي للكتاب"

عزيزة علي

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عمان- حظيت الكتب التعليمية في معرض عمان الدولي للكتاب بحصة الأسد، من خلال إقبال عدد كبير من زواره على تصفح الكتب وشرائها بمشهد ثقافي جميل ولافت، إذ جاءت الكتب مواكبة لتطورات العصر من ناحية التقنيات السمعية والبصرية مناسبة لأعمار الأطفال.وأشاد عدد من الأهالي الذين اصطحبوا أطفالهم بتنظيم المعرض، مؤكدين حرصهم على أهمية ترسيخ ثقافة حضور المعارض الثقافية في نفوس أبنائهم منذ الصغر، للاطلاع على الكتب وشراء ما يناسبهم من عناوين تسهم في بناء شخصيتهم وثقافتهم، بعيدا عن الأجهزة الذكية، إلى جانب فوائد قراءة الكتب وانتقاء المعلومات منها.وأسدل الستار أول من أمس، على فعاليات المعرض، التي انطلقت في 21 أيلول(سبتمبر) 2023 واستمر حتى 30 من الشهر ذاته، في قاعة معرض عمان للسيارات/ طريق المطار، ورغم حالة الإرباك التي رافقت افتتاح المعرض في هذه الدورة، بسبب إقامة معارض عربية أخرى في الوقت ذاته، إلا أن الإقبال على المعرض كان لافتا ومتميزا عما سبقه، كما أن القيمة الشرائية كانت بين المتوسطة والجيدة، وفق دور النشر المشاركة وبعض الزوار.رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، قال في اختتام فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب: "إن الرعاية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني الدائمة لمعرض عمان الدولي، أسهم في توفير عناصر النجاح للمعرض، لافتا إلى أن هذه الدورة توجت بالنجاح بارتفاع عدد زوار المعرض الذي تجاوز عددهم قرابة "نصف مليون زائر"، وهذا يؤكد على نجاح المعرض رغم كل الصعاب".وشكر أبو فارس دولة قطر الشقيقة، ووزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن آل ثاني على مساندته لجهود اتحاد الناشرين الأردنيين، وأعضاء الوفد الرسمي المشارك في المعرض، على ما قدموه من صورة تعكس المشهد الثقافي القطري المشرق بمختلف مؤسساته.التقت "الغد" مع أصحاب دور نشر مشاركين في المعرض، الذين أعربوا عن ارتياحهم لمشاركتهم في معرض عمان، الذي تميز في هذه الدورة بالإقبال الكبير من رواد المعرض، إضافة إلى ثنائهم على المساحة المخصصة لإقامة المعرض العام الحالي، والتي تميزت بأنها مناسبة وواسعة أتاحت للناشرين عرض ما لديهم من عناوين.ورغم التضارب في الآراء حول القيمة الشرائية في المعرض بين من يراها ضعيفة وآخر يراها متوسطة، أو جيدة إلا أن كتب الأطفال التعليمية الناطقة بالصوت وبالكتابة، لاقت إقبالا كبيرا من قبل الأطفال وذويهم الذين عبروا عن رضاهم على تنظيم إقامة المعرض، وهذا التقدم الملحوظ بطباعة الكتب التي تواكب العصر.وفي جناح دار الحياة للنشر والتوزيع/ الأردن، عبر الأب عمار فريج خلال مناقشته مع أطفاله حول اختيار الكتب التي سيتم شراؤها، بأن أسعار الكتب التعليمية وخصوصا الإنجليزية مرتفعة بعض الشيء، وهذا معرض يفترض أن تكون الأسعار فيه أقل.ويدعو فريج، إلى أن يكون هناك تنافسا في الأسعار بين دور النشر حتى يستطيع الزائر، أن يختار السعر الذي يناسبه، أما الهدف من اصطحاب الأطفال لهذا المعرض فقال: "الهدف هو تعليم الأطفال المشاركة بالحدث الثقافي، وترسيخ ثقافة الذهاب للمعرض والاطلاع على الكتب التي تساعدهم على زيادة وعيهم وثقافتهم، مبينا أن أطفاله صغار، وعليه يحرص على مشاركتهم باختيار القصص المناسبة لهم.من جهة أخرى، أكد أصحاب دور نشر يقومون بطباعة هذه الكتب، أنها عملت طباعة الكتب الناطقة للأطفال، لأن أغلب الأطفال أدمنوا على الأجهزة الذكية، بسبب الأصوات التي تصدر من هذه الأجهزة، لذلك قامت بعض دور النشر بطباعة الكتب الناطقة ليتنسى للطفل في عمر ما قبل المدرسة تعلم القراءة والكتابة بوسيلة قريبة لنفسه.مسؤول دار المستقبل الرقمي اللبنانية قال: "أحضرت العديد من الكتب والقصص والحقائب التعليمية إلى جانب موسوعات علمية للأطفال واليافعين، وهذا ما جعل الإقبال على شراء هذه الكتب والموسوعات عاليا نسبيا". وحول عملية الشراء أشار، إلى أن هناك تفاوتا في الأسعار بالنسبة لنا: فكل كتاب وقصة له سعر مختلف حسب محتوى هذا الكتاب، والحقائب تحتوي على قصص وقلم (ناطق)، ويستطيع الطفل أن يضع القلم على الحرف أو الكلمة، فيقوم القلم بالنطق باسم هذا الحرف أو الكلمة، مبينا أن ما لديه من كتب هي كتب تعليمية تفاعلية بالصوت وبالكلمة، ولكن هناك بعض القصص للأطفال بأسعار أقل بالكثير من ذلك، يصل سعرها إلى دينار واحد.إحدى الأمهات حضرت للمعرض مع صغيرتها، كي تختار ما يناسبها من قصص، وعبرت عن رأيها بالقول: القدوم للمعرض يحتاج إلى ميزانية يرصدها الأهالي قبل بدء المعرض، فالأسعار عالية والميزانية شبه ضعيفة، وعن سبب حضور طفلتها للمعرض، أوضحت أن الهدف هو تأكيد ثقافة زيارة المعرض ومعرفة ما فيه من كتب واكتساب معرفة من خلال هذا الكتاب بعيدا عن الأجهزة الذكية".وأضافت، التكنولوجيا طغت على كل شيء في حياتنا فأصبحت الأجهزة الذكية هي المصدر والمرجع الأول للمعلومات، وأصبحت الثقافة عندنا ثقافة "سوشال ميديا"، وأنا أريد لطفلتي أن تستقي معلوماتها من الكتب وأن تتعلم كيف تقرأ القصة أو الحكاية وتفهمها من خلال الكتاب الورقي.فيما جاءت دار فنون التعليم للنشر والتوزيع، الأردن، محملة بكل ما لذ وطاب من إصدارات تعليمية متميزة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية وبأسلوب معاصر، وقالت المسؤولة عن الجناح: "تلاقي الدار إقبالا من الأطفال والأهالي كونها تعرض كتبا وقصصا تعليمية فكرية للأطفال من هذه القصص مثلا قصة "لغتنا لعبتنا"، هي عبارة عن قصة لوحية تفاعلية لإثراء المحتوى اللغوي عند الأطفال من عمر 3 سنوات فما فوق، وهي تعلم الطفل أساسيات اللغة، لافتة إلى أن البيع العام الحالي أفضل من العام الماضي".وتابعت: الإقبال على شراء كتب الأطفال ممتاز خصوصا الكتب التعليمية، والبطاقات التعليمية القابلة للكتابة والمسح، وحول الأسعار فهي متفاوتة حسب الكتاب والهدف الذي يقدمه الكتاب، فهناك كتب تعليمية يكون سعرها مرتفعا بعض الشيئ وأخرى قصص عادية يكون سعرها معقولا.وأكدت مندوبة دار المنهل ناشرون، أن حجم الإقبال على شراء كتب الأطفال في هذه الدورة مقارنة بالعام الماضي أفضل بكثير، فمساحة المعرض واسعة وكبيرة ويستطيع الجمهور أن يشاهد ما تعرضه دور النشر من عناوين للكبار وللأطفال بكل بساطة.أما بخصوص الأسعار فهي كما تقول: "أسعار جيدة وفي متناول يد المواطن، تتراوح بين "1-8" دنانير، ولكن هناك بعض المجموعات القصصية سعرها مرتفع بعض الشيء فهي تضم أكثر من كتاب وأكثر من قصة، لذلك يوجد هذا التفاوت بالأسعار، حيث تصل هذه المجموعات إلى "50" دينارا، وما فوق حسب حجم وهذه المجموعة.ورأى بعض أصحاب دور النشر أن القيمة الشرائية للمعرض العام الحالي، جاءت بين المتوسطة والجيدة، صاحب دار الجمل المانيا، رأى أن هناك إقبالا جماهيرا كبيرا، ولكن القيمة الشرائية متوسطة، فيما اعتبر صاحب دار فضاءات الأردن، أن دور النشر التي لديها توكيلات، القيمة الشرائية عندها عالية، ولكن دور النشر التي تشارك بما لديه من منشورات فعملية البيع تعتبر متوسطة، أما دار الكتاب الأردن، المتخصصة في الكتاب الأكاديمي والمدرسي والإنجليزي، فترى أن القيمة الشرائية في المعرض كانت ضعيفة.مسؤول دار الأهلية للنشر والتوزيع الأردن، له رأي آخر في عملية البيع، بقوله: هناك اختلاف بين دور النشر، فدور النشر التي لديها عناوين جديدة ومختلفة ومتنوعة، عليها إقبال كبير والبيع عندها ممتاز، بينما هناك دور نشر لديها عناوين أقل من ذلك، وهذا هو سبب ضعف القيمة الشرائية عندها، ولكن المعرض بحد ذاته جيد جدا والإقبال عليه أفضل من المعارض السابقة.بينما اعتبر مسؤول دار الفكر السورية، أن البيع ضعيف رغم الإقبال الكبير من الجمهور على المعرض، مرجحا سبب هذا الضعف إلى الوقت، حيث إن الجامعات لم تفتح أبوابها بعد والعديد من الطلاب لم يذهبوا إلى الجامعات ليعرف ما هو مطلوب لهم في تخصصاتهم، فالناشر العربي كان يراهن على هذه الجامعات في عملية الشراء، فيما اعتبرت دار هنداوي للطباعة والنشر مصر، أن هذه الدورة من معرض عمان تعد ممتازة، فالتجهيزات والمكان أفضل من العام الماضي ومساحة الأجنحة أكبر من كل عام.