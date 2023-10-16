الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كرسي "الألكسو" أنشطة ثقافية مغلفة بالحب مخصصة لأطفال غزة

طالبات يشاركن بالأنشطة التفاعلية في مدارس مخيم البقعة للاجئين-(من المصدر)
طالبات يشاركن بالأنشطة التفاعلية في مدارس مخيم البقعة للاجئين-(من المصدر)
ضمن خطة أنشطته الثقافية المتنوعة للأطفال في الدول العربية، ومن ضمنها الأردن، باشر كرسي "الألكسو" في الأردن من خلال ممثليه القاص منير الهور والشاعر محمد جمال عمرو، بإقامة أسبوع ثقافي تفاعلي في مدارس مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين والتابعة لوكالة الغوث.اضافة اعلان
الأسبوع الذي انطلق صباح أول من أمس في مدرسة إناث البقعة الإعدادية الرابعة والخامسة/ وكالة الغوث، حضره عدد من المشرفات والإداريات والمعلمات، وافتتح بفقرة تعريفية بكرسي "الألكسو" المنبثق عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، قدمها شاعر الأطفال محمد جمال عمرو إلى جانب القاص منير الهور الذي نقل للحضور تحيات مدير الكرسي الأستاذ إيهاب القسطاوي، واعتزازه بالجيل الواعي من طالبات مدارس وكالة الغوث.
بعد ذلك، قدم القاص منير الهور قراءات قصصية وشعرية تعمق انتماء جمهور الطالبات للوطن، وتزرع في نفوسهن الثقة والأمل، بأنهن أمهات المستقبل اللواتي يحملن أمانة تنشئة جيل التحرير الواعي.
بدوره، قرأ شاعر الأطفال محمد جمال عمرو من قصصه وقصائده الوطنية الهادفة التي تفاعلت معها الطالبات، وحدثهن عن تجربته في الكتابة للطفل، وقدم لهن النصائح والإرشادات لتنمية إبداعهن سعيا لأن يتسلمن راية الإبداع الأدبي في المستقبل.
يأتي هذا الأسبوع الثقافي دعما لأطفال فلسطين عموما وأطفال غزة على وجه الخصوص، الذين يتعرضون للعدوان الغاشم الذي يسلبهم أبسط حقوقهم في العيش الآمن، والحصول على الغذاء والرعاية الصحية والاجتماعية.
الأسبوع الثقافي الذي يمتد حتى بعد غد، يتضمن معرضا شاملا لكتب الأطفال المنتقاة، التي تراعي الجوانب التربوية والثقافية المناسبة لمراحل الطفولة.
ومن الجدير بالذكر، أن فعاليات اليوم الأول قد قوبلت بتفاعل كبير من جمهور الطالبات، توج بفقرة منهن بعنوان (بطاقة محبة لأطفال غزة)، فتبرعن بمصروفهن اليومي لشراء الحلوى، في حين قامت أخريات بعمل ورشة لرسم علم فلسطين على قصاصات ورقية، وكتبن عليه عبارة (الحرية لفلسطين- free palistine)، وجرى لصق الأعلام على قطع الحلوى، التي وزعت على طالبات المدرسة والمعلمات والمشرفات.
يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هي منظمة متخصصة، مقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الإقليمي والقومي، والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء بهدف التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها. 
وفي إطار هذا الهدف العام، تنهض المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجملة من المهام، من أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية، والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.
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