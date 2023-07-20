كريم كرم: التعبير الدرامي متنفس وجداني وفكري

أحمد الشوابكة

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عمان- انتهى الفنان الأردني الشاب كريم كرم من تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الاجتماعي "حكاية لونا"، من إخراج ليث حجاوي وتأليف الكاتب الأردني الدكتور سليمان أبو شارب وإنتاج عصام حجاوي، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الدراما الأردنيين والعرب، والذي سيعرض على أهم المحطات الفضائية والمنصات العالمية في رمضان المقبل.ويجري الفنان حالياً بروفاته للمشاركة في مسرحية "زلزال" من إخراج ميس الزعبي، بمشاركة عدد من الممثلين الأردنيين؛ إضافة إلى ذلك، فقد شارك في العمل المسرحي التفاعلي "بكرا" لفرقة "زعل وخضرة" الذي يجوب مختلف مناطق المملكة، بدعم من مؤسسة ولي العهد، الذي يتسم بالأسلوب الخطابي ذي الطابع الكوميدي الهادف، كما يركز في طياته على تشجيع الشباب على خلق المبادرات المجتمعية، وضرورة استثمار الفرص المتاحة أمامهم، ومحاولة البحث عن الذات، وتطوير الأفكار الريادية التي تؤهلهم للولوج إلى سوق العمل.وأكد الفنان أهمية أن يتبنى الفن القضايا الإنسانية الكبرى، ويتناولها في رؤية واسعة وشاملة وموضوعية، وعادلة في الوقت نفسه، وأن تتطرق الأعمال الدرامية والمسرحية إلى الهم المعيشي للإنسان وكيفية العيش في سلام ورصد معاناة الناس عبر أعمال تكون في خدمة المجتمع، والاهتمام بتنشئة جيل من الدراميين الذين لديهم وعي اجتماعي وتربوي وسياسي، ولافتاً إلى الدور الذي تلعبه المعاهد والأكاديميات المعنية بفنون الدراما في توجيه الكتاب نحو قضايا المجتمع الكبرى.ويجزم بأن الفن له تأثير بالغ على النهوض بالمجتمعات عبر توظيفه لخدمة قضايا المجتمع، التي تتضمن في داخلها قضايا المرأة، مؤكدا أن إعطاء الفن مساحة حرة في التعبير عن رؤى المرأة من شأنه أن يدفع بقضاياها إلى الاهتمام بها، مشيراً إلى أن طرح قضايا المرأة في الأعمال الدرامية والمسرحية أخذت مكانا لا يستهان به، ما أدى ذلك بأن كل عمل فني بالنسبة له هو بمثابة رسالة تحمل طاقات إيجابية تدفع نحو استمرار الحياة على نحو أفضل، إضافة إلى ذلك، فإن دور الفن ليس مقتصرا على النهوض بالمجتمعات فحسب، إنما هو أداة لاستمرار الحياة.وفي الوقت ذاته، لا يخشى كرم من تجسيد أي دور يطلب منه، لأنه يؤمن بأن الفنان هو القادر على تقمص الأدوار كافة في العمل الفني الدرامي والمسرحي، وفق ما قال: "أحب أن أقدم كل الأدوار، وليس دورا معيناً بحد ذاته"، مشيراً إلى أنه لا يهتم كثيراً بمساحة الأدوار التي يقدمها قدر اهتمامه بطبيعة هذه الأدوار، ومدى تأثيرها في الأعمال الفنية وفي المشاهد، مؤكداً أن الفنان الناجح هو القادر على أن يجسد جميع الأدوار.ويشير إلى أن المسرح أداء صوتي وجسدي يصاغ بمنطق فني يستلهم أساسه من الانفعال الحياتي الصادق تبعاً للمناهج والأساليب المتباينة ما بين اتجاه المعايشة واتجاه العرض؛ وهذه كلها تخضع لمنظومة تعبيرية يؤطرها الجسد والصوت والأفكار. وبدأ فن المسرح يحتل موقع الريادة في قيادة المجتمع نحو التعبيرية في البنى الاجتماعية والاقتصادية على اعتباره محاكاة للواقع بكل تفاصيله الداخلية المكونة للحياة.ويقول كرم لـ"الغد"، إن الفن ليس مجرد أداة ترفيه، بل هو محور الارتقاء بالذوق العام، وله تأثير كبير على الحس الإنساني، لأن الفن قيمة ثقافية تطرح على العامة، وبالتالي ترفع من مستوى الإحساس بالجمال والتعاطف وارتباط الإنسان بالإنسان، فالفن يخاطب الوجدان والمشاعر ويسمو بالإنسان إلى القيم الإنسانية الإيجابية، مضيفاً أنه من منطلق إيمانه يحاول أن يعلم الكثير عن الفن وأهمية دوره في المجتمع من خلال مشاركته الفاعلة في العديد من الأعمال الفنية لتوصيل رسالته للمتلقي.ويقول: "يجب أن يحمل المسرح في طياته رسالة تجسير الفجوة بين الجمهور والممثلين من خلال إيجاد مسرح تفاعلي مواضيعه تثير الدهشة والتفكير لدى المتلقي وإمتاعه بثقافة البهجة والجمال"، مشيراً إلى أن عملية المسرح والذهاب إليه حالة شعورية بين المرسل والمتلقي، إلا أن الذهاب إلى المسرح حالة اندماجية مع المرسل فوق خشبة المسرح الذي دوماً في عراك داخلي لطرح تساؤلات واستفسارات حول النص مع المتلقي، وهذا جزء من تجليات المسرح، إنه حالة شعورية بين المرسل (الممثل) والمتلقي (الجمهور) ويعتبرها حالة يعيشها الممثل مع الجمهور في لحظة التصفيق والضحك والخوف، وهي أيضاً لحظات اندماج مع الممثل الذي يقف على خشبة المسرح.ويؤكد كرم، أن الدراما تحتاج إلى المزيد من التطوير والصقل، ولا بد من وقفة جادة من الكتاب لتتناسب الدراما مع التطورات الإقليمية، مؤكدا أن المسرح والسينما والدراما بحاجة إلى التطوير، وخاصة في الأردن، لافتا إلى أهية التطوير المطلوب بنوعية الخطاب الدرامي الذي يلامس الإنسان ويعكس همومه وشجونه.ويقول إنه يتعمد التنوع في أدواره وتجسيد أدوار مختلفة ومميزة، وإنه سيسير على النهج نفسه، من خلال المشاركة في أعمال فنية تظهره بصورة مختلفة وتزيد من حضوره، مع إيمانه المطلق بأن يتمتع الفنان بأخلاق حميدة وقدوة حسنة، لأن الفنان يحمل رسالة وهي مسؤولية، مشيراً إلى أنه ما يزال يجتهد ويثقف نفسه أكثر في مجال المسرح والدراما والفن بشكل عام لإيصال رسالته، بحيث تكون أكثر تأثيراً بشكل إيجابي ويستفيد منها المجتمع ليكون أكثر وعياً في مناحي الحياة، لأن هدفه بأن يكون فنانا صاحب رسالة.ويطالب الجهات كافة المعنية بالشأن الثقافي والفني بالالتفات إلى أهمية المسرح كونه فطرة راسخة عند الشعوب، وأحد أشكال وعيها وشعورها، يتداخل فيه الواقع بالأسطورة والمعقول بالمتخيل والوعي واللاوعي، مشيرا الى أن التعبير الدرامي هاجس إنساني مشترك ومتنفس للاحتياطي الوجداني والفكري عند الشعوب.ويذكر أن كريم كرم خريج معهد الفنون التابع لوزارة الثقافة، ومنه بدأ مسيرته الفنية، وكان أول أعماله الفنية فيلم (كفن أسود)، ومن ثم فيلم (don't cheat) كممثل، أما في الإخراج فكان فيلم (فلك)، ومن أعماله المسرحية، شارك في مهرجان نبض الشباب بمسرحية (الياسمينة) إخراج كرم الزواهرة، وحصل على جائزة أفضل ممثل دور ثان، وهناك العديد من الأعمال المسرحية منها: "حلم ليلة صيف" و"كاسيت شرقي" و"الروح الأبدية".