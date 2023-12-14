الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كشف مخاطر الأنفلونزا على النساء الحوامل

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أرشيفية
 كشفت الدكتورة أولغا روديونوفا اختصاصية أمراض النساء والتوليد، خطورة الانفلونزا على صحة النساء الحوامل التي يمكن أن تبطئ نمو الجنين.
وتقول الطبيبة في حديث لـGazeta.Ru: "إن أخطر فترة هي الأشهر الثلاثة الأولى، التي خلالها تتشكل أعضاء الطفل وأجهزته. لذلك يجب على الحامل أن تكون حذرة بشكل خاص خلالها".اضافة اعلان
ووفقا لها، يزيد إصابة المرأة الحامل بالانفلونزا في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل من خطر إصابة الجنين بعيوب، والإجهاض التلقائي، وإذا استمر الحمل، هناك خطر الإصابة بنقص السائل السلوي وتأخر نمو الجنين.
وتقول: "قد يحدث على خلفية الانفلونزا، في الثلثين الثاني والثالث تأخر في نمو الجنين واضطراب في المشيمة (التي تضمن قدرة الطفل على البقاء). إضافة إلى ذلك، هناك خطر كبير لإصابة المرأة الحامل بفقر الدم".
يعتمد تشخيص حالة الأم والجنين، إضافة إلى الثلث الذي مرضت فيه المرأة، على عوامل أخرى، مثل العادات السيئة، والوزن الزائد، والأمراض والمضاعفات المصاحبة، وشدة العملية المعدية واستشارة الطبيب وبدء العلاج.
ووفقا لها، للوقاية من الانفلونزا يمكن للمرأة الحامل استخدام أدوية يصفها الطبيب المعالج مثل قطرات أنف أو تحاميل إنترفيرون. كما يجب غسل اليدين بالصابون، واستخدام معقمات الأيدي المحتوية على الكحول، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، وعدم لمس العينين والأنف والفم. وعموما عليها تجنب الاتصال بالأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الانفلونزا.
وتقول: "يجب أن نتذكر أن الوقاية تقلل من خطر الإصابة بالمرض، ولكنها لا تستبعد الإصابة تماما. لذلك في حالة ظهور أعراض الانفلونزا، يجب على المرأة الحامل طلب المساعدة الطبية فورا".-(روسيا اليوم)
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