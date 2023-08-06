الأحد 06 آب 2023
النسخة المطبوعة

كفوري يشدو بالرومانسية وكرزون تنثر الجمال بأغاني الوطن

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الفنان وائل كفوري- تصوير: أمير خليفة
عمان- امتزج الفرح والرومانسية بأمسية غنائية سطرها الفنان اللبناني ملك الرومانسية وائل كفوري، و"سوبر ستار العرب" الفنانة ديانا كرزون، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، الذي شهد حضور فنانين أردنيين وعرب مميزين، سجل كل منه حضورا لافتا.اضافة اعلان
وبلهفة وحب، استقبل جمهور المسرح الجنوبي فناني الأمسية بحفل الختام، لتعلو أصوات الترحيب والتصفيق على أنغام الفقرات الغنائية طوال فقرات الحفل.
وعلى إيقاع "رأسك بالعالي"، استقبل جمهور جرش الفنانة كرزون، وتفاعلوا بالهتاف والتصفيق ترحيبا بالنجمة المحبوبة، لتكون بداية الأمسية فقرة تتغنى بحب الوطن.
ورحبت كرزون بجمهور جرش، بقولها "مساء الخير.. ويستمر الفرح في بلد الفرح.. نستمر بوجودكم ومحبتكم.. أهلا بأهلنا وضيوفنا ومغتربينا". واستكملت كرزون وصلتها الغنائية بأغنيتها الجديدة "ولعانه"، لتشارك جمهور جرش نجاحها، وتبعتها بأغنية "الهوية الأردنية" و"أردنية هالليلة" و"هيلا يا أردنية" التي زادت من حماس الجمهور ليتفاعل معها ويشاركها الغناء، ويعيش ليلة أردنية بامتياز.
وقدمت كرزون، من بعدها، ميدلي لكوكب الشرق "أم كلثوم"، تكريما لضيف شرف مهرجان جرش جمهورية مصر العربية، ومنها: "حب ايه" و"غنيلي شوي شوي" و"للصبر حدود"، لتطرب الجمهور بصوتها العذب.
كما رافق كرزون على المسرح "الجنوبي" عازف الأكورديون الكفيف، ورحبت به وقالت "اليوم هو عم يشوفكم بقلبه"، وتعالت الأصوات ترحيبا به.
ومع ميدلي ضم أشهر الأغاني التراثية والفلكورية، ازداد حماس الجمهور، ليشاركها غناء باقة من أجمل الأغاني الأردنية، ومنها: "حنا كبار البلد"، "الورد فتح يا زارعين الورد"، "البنت الريفية"، "ريدها كيف ما ريدها"، و"يابو قضاضة بيضا" التي أعادتهم للزمن الجميل، وعلى أنغام "وين ع رام الله" تعالت الهتافات واشتعلت مدرجات "الجنوبي".
وودعت كرزون جمهور جرش بأغنية "يا أحباب لا ترحلوا"، وبدوره كرم مدير مهرجان جرش أيمن سماوي الفنانة بدرع المهرجان.
ومع اقتراب دخول ملك الرومانسية وائل كفوري، تعالت الأصوات والهتافات مطالبة برؤيته، وبعد طول انتظار، أطل الفنان اللبناني على جمهوره المحب على أنغام أغنية "شو رأيك"، ليزداد حماس الجمهور ويتفاعل معه.
ورحب الفنان اللبناني كفوري بجمهور جرش الذي اشتاق له، ليشعل الأجواء من بعدها بباقة من أجمل أغانيه التي أعادتهم لبداياته، ومنها "عمري كله" التي معها تبدلت الأدوار، ليغني جمهور جرش للكفوري، معبرا عن شوقه وحبه الكبير لصوته الرومانسي. وبين القديم والجديد، تنوع الكفوري من حلاوة الحب مع أغنية "لو حبنا غلطة" الى مرارة الفراق بأغنية "هلأ تا فقتي" و"كلنا مننجر"، و"يا ضلي يا روحي" التي نقلت الجمهور لعالم من الرومانسية بصوت حنون.
وعلى أنغام أغنية "البنت القوية"، اشتعلت الأجواء ليشارك جمهور الكفوري الغناء ويتفاعل معه ليعود ويطربهم بأغنية "سألوني" و"مين حبيبي انا" و"ليل ورعد" و"بالغرام"، التي أعادت لهم ذكريات مضت.
واستكمل كفوري وصلته الغنائية بباقة من أجمل أغانيه الجديدة، ومنها "صرنا صلح" و"حالف عالحب" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، لتظهر السعادة على وجه كفوري وازدياد حماسه ليمتع جمهوره المحب.
ولن تكتمل هذه الليلة الاستثنائية إلا بغناء كفوري أشهر أغانيه "جن الهوى" التي تعالت الأصوات مع إيقاعاتها، واكتمل الفرح بالأمسية بغناء "ما وعدتك بنجوم الليل" التي ودع بها كفوري جمهور جرش، ليكون بذلك ختام هذه الليلة "مسك". وفي ختام الحفل، كرمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار ومدير مهرجان جرش أيمن سماوي الفنان اللبناني وائل كفوري، شاكرين إياه على هذه الأمسية الغنائية المميزة.
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