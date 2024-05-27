 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كمية الكافيين الآمنة في اليوم

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القهوة
 يشير الدكتور ألكسندر يميليانوف اختصاصي أمراض القلب في المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي، إلى أن الجرعة اليومية الآمنة من الكافيين تعادل ثلاثة فناجين من القهوة.اضافة اعلان
ووفقا له، الكافيين موجود في مشروبات الطاقة أيضا. وإضافة إلى ذلك تحتوي العلبة الواحدة من مشروبات الطاقة على كمية من السكر تزيد كثيرا عن الحد المسموح به في اليوم. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويشير إلى أن التأثير المنشط لمشروبات الطاقة مرتبط باحتوائها على كمية كبيرة من الكافيين والسكر. للكافيين خصائص محفزة للجهاز العصبي وتسريع النبض وتضييق الأوعية الدموية، ولكن تأثيره يزول بعد 3-6 ساعات، ويحل محله التعب وانخفاض القدرة على العمل.
ويقول: "تبلغ الجرعة الآمنة من الكافيين للشخص البالغ 400 ملغم في اليوم، أي ما يعادل ثلاثة فناجين من القهوة. وتحتوي علبة مشروبات الطاقة العادية على حوالي 150-160 ملغم من الكافيين".
ووفقا له، تناول جرعة زائدة من الكافيين يؤدي إلى الشعور بالصداع والقلق والأرق وسرعة ضربات القلب والعصبية وارتفاع مستوى ضغط الدم، وقد تؤدي إلى الوفاة، بحسب العديد من المنشورات الطبية.
ويشير الطبيب، إلى أن السكر الموجود في مشروبات الطاقة تزيد كميته عن الحد المسموح به في اليوم (25-30 غرام من السكر) يعطي طاقة كبيرة ولكن لفترة قصيرة. وتشمل عواقب الاستهلاك المفرط للسكر مرض السكري، ومقاومة الأنسولين، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
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