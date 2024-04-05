"كن بطل قصتك".. "الشارقة القرائي للطفل" يقدم 1400 فعالية

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عمان- الغد - كشفت "هيئة الشارقة للكتاب"، أن فعاليات الدورة الـ15 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" تتضمن أكثر من 1400 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، يقدمها 190 ضيفاً من 25 دولة، منها 50 فعالية ثقافية يقدمها 71 مشاركاً.كما يشارك في المهرجان 186 دار نشر من 20 دولة، حيث تتضمن أكثر من 1400 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، يقدمها 190 ضيفاً من 25 دولة، منها 50 فعالية ثقافية يقدمها 71 مشاركاً بمشاركة 186 دار نشر من 20 دولة، حيث سيرحب بالجمهور والزوار بدءاً من 1 حتى 12 أيار (مايو) المقبل في "مركز إكسبو الشارقة"، تحت شعار "كن بطل قصتك".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر هيئة الشارقة للكتاب، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي ينطلق برعاية من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب "تتبنى الشارقة، جملة من القيم الأساسية تجاه النهوض بوعي الأطفال ومعارفهم؛ فنحن نؤمن أن عقول الأطفال ليست أوعية يجب ملؤها، وإنما هي مصابيح يجب أن ننيرها، والفرق بين الحالتين كبير؛ فالأولى يحمل فيها الطفل معلومات ربما لا يدرك كيف يوظفها، أما الثانية فهو يرى الطرق واضحة أمامه؛ يستطيع أن يوظف ما يملك، ويكتشف من جديد".وحول شعار المهرجان لدورة هذا العام، أشار العامري إلى أن القراءة بالنسبة للأطفال تعني تنشئة أجيال متحررة من التوصيفات الجاهزة للأفكار والمفاهيم، أجيال تبحث وتتعرف وتكتشف، فلا يعود الإنسان في هذه الحالة عدو ما يجهل، بل يصبح بطلاً لقصته الخاصة، ولا يكون نسخاً أو تكراراً لغيره.بدوره، ألقى سالم الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، كلمة راعي المهرجان، مؤكداً أن مرافقة الهيئة لهذه التظاهرة الثقافية المتميزة كشريك إعلامي رسمي منذ دورتها الأولى، يؤكد حرصها على تعزيز المشهد الثقافي والفكري لإمارة الشارقة، كما يعكس إيمانها بأهمية ترسيخ ثقافة القراءة والتعلم لدى الأطفال.من جهتها، قالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل "تقام الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل تحت شعار (كن بطل قصتك)، لتؤكد قوة القراءة في صياغة مستقبل أطفالنا، وأنها ليست مجرد سرد للجمل والكلمات، بل رحلة في أعماق الذات، تنمي الخيال، وتبني الشخصية، وتشكل أسلوب الحياة، فكل كتاب يقرؤه الأطفال هو بوابتهم إلى عالم من الإمكانيات، ومع كل صفحة يقلبونها، يكتشفون أنهم قادرون على تغيير مسار حياتهم، وأن لديهم القدرة على تشكيل عالمهم بأيديهم، ومن هنا، فإننا من خلال المهرجان نؤسس جيلاً يؤمن بأن القراءة هي مفتاح التغيير والتطور، وأن كل طفل هو بطل قصته الخاصة، القادر على الإبداع والابتكار".ويحتفي "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" بالمبدعين في قطاع كتاب الطفل، حيث استقبلت الدورة الـ12 من "جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل" 425 مشاركة من 48 دولة، ومن المتقدمين للجائزة 239 مشاركاً عربياً و186 أجنبياً، وتضمنت دورة هذا العام إطلاق فئة اليافعين.وتنطلق خلال أيام المهرجان مسابقة "فارس الشعر" التي تهدف إلى تشجيع الأطفال واليافعين على قراءة وحفظ وإلقاء الشعر العربي، ضمن ثلاث فئات؛ الأولى لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع، والثانية لطلبة الصفوف من الخامس وحتى الثامن، والثالثة لطلاب الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر.ويحتفي المؤتمر بمرور 30 عاماً على إنتاج فيلم "الأسد الملك"، ويتضمن عرضاً استثنائياً للفيلم، كما اختار أندرياس ديجا، أسطورة الرسوم المتحركة في والت ديزني، مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة ليشهد العرض الأول لفيلمه القصير الجديد "موشكا".