الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف تتجنبين جفاف الشعر في الشتاء؟

تعبيرية
تعبيرية
 يتعرض الشعر للعديد من عوامل الإجهاد خلال فصل الشتاء؛ حيث يصير جافا ويتطاير ويفقد كثافته، مما يفقده رونقه، وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال العناية السليمة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.اضافة اعلان
تعترف خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر، بصعوبة تسريح الشعر خلال فصل الشتاء، لا سيما عند خلع غطاء الرأس، موضحة أن السبب في ذلك يرجع إلى الاحتكاك بين الشعر والغطاء، وهو ما يجعله مشحونا بالكهرباء الساكنة، خاصة إذا كان جافا جدا، علما أن برودة الهواء في الخارج وهواء المدفأة يتسببان في جفاف الشعر.
أعراض نقص الزنك بالجسم تتمثل في كثرة الإصابة بالعدوى وصعوبة شفاء الجروح وتساقط الشعر وتقصف الأظافر.
مستحضرات غنية بالدهون
وتوضح هوبر أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال استعمال مستحضرات العناية الغنية بالدهون، والتي تعمل على ترطيب الشعر وفروة الرأس، على سبيل المثال، يمكن استعمال شامبو أو بلسم يحتوي على مادة البانثينول ذات التأثير المرطب.
ولمزيد من العناية، ينبغي تطبيق ماسكات الشعر من آن إلى آخر، والتي تحتوي على زيوت طبيعية غنية، مثل زيت اللوز وزيت الأرجان وزيت الجوجوبا.
ومن جانبه، قال مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشكه، إنه يمكن مواجهة الشعر المتطاير من خلال استعمال بخاخ مرطب؛ حيث يتم رش البخاخ على الشعر لفترة قصيرة، ثم تمرير اليدين فوقه ليستقر الشعر بعدها، ومن ثم يمكن تسريحه وتصفيفه.
الاستعمال الصحيح لمجفف الشعر
ولحماية الشعر من الجفاف، يوصي فاينيتشكه باستعمال مجفف الشعر بشكل صحيح؛ حيث ينبغي ضبط المجفف على درجة حرارة منخفضة، مع مراعاة التجفيف في اتجاه نمو الشعر، أي انطلاقا من فروة الرأس باتجاه الأطراف.
ومن الضروري أيضا استعمال بخاخ مخصص لحماية الشعر من السخونة قبل استعمال مجفف الشعر؛ حيث إنه يحمي الشعر من الجفاف الناجم عن السخونة من خلال احتوائه على مواد مرطبة مثل الألوفيرا. ومن المهم أيضا عدم استعمال مجفف الشعر لمدة طويلة أو بشكل متكرر، وذلك لتجنب تعرض الشعر للإجهاد.
الحفاظ على رونق تسريحة الشعر
وللحفاظ على رونق تسريحة الشعر عند ارتداء غطاء الرأس أو القبعة، أوصى مصفف الشعر الألماني باستعمال "الشامبو الجاف" على جذور الشعر مباشرة، ثم تصفيف الشعر. وبعد خلع القبعة، ينبغي تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لاستعادة كثافة الشعر.
وكحيلة أخرى، يمكن تمشيط الشعر بواسطة الأصابع عكس اتجاه نمو الشعر قبل ارتداء القبعة، فبذلك تتمتع جذور الشعر بالكثافة، حتى بعد خلع القبعة.
غطاء الرأس المناسب
وينصح الخبراء باختيار غطاء الرأس المناسب، فالأغطية المصنوعة من خامات صلبة تعد غير مناسبة، وذلك بخلاف الأغطية ذات الخامات الناعمة، والتي لا تتسبب في خشونة الشعر.
كما تعد القبعات الضيقة غير مناسبة مثل قبعة "البيني"، في حين تعد القبعات، التي تستقر على الرأس بشكل فضفاض مناسبة مثل "البيريه".-(الجزيرة نت)
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