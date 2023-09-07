الخميس 07 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

كيف تتجنب الأمراض الناتجة عن استهلاك أطعمة غير صحية خلال السفر؟

1694080548439160300
كيف تتجنب الأمراض الناتجة عن استهلاك أطعمة غير صحية خلال السفر؟
عمان- الغد- يعد تناول الطعام أمرًا مهمًا وأساسيًا في يوم السفر، حتى تحافظ على صحتك ونشاطك طوال الرحلة. وفي الوقت ذاته، يجب أن تتأكد من نوعية الطعام الجيدة حتى تتجنب إصابتك بأي أمراض، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن العربية".اضافة اعلان
ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، 3 خطوات يجب أخذها في عين الاعتبار. ما هي؟
قم باختيار الخضار والفواكه القابلة للتقشير، احرص على أن تكون الأطعمة مطبوخة ومخزنة جيدا، واشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأمراض المنقولة بالأغذية تكون عادة معدية أو سامة بطبيعتها، وتسببها جراثيم أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية تدخل الجسم عن طريق الأغذية أو المياه الملوثة.
وبينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إجابتها عن تساؤلاتهم، بـ3 نقاط.
يجب أن يكون الشخص على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائي، وغالبًا ما تشمل الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.
يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:
- الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت.
- الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام من دون أي تحسن.
- الإسهال الدموي.
- القيء المستمر، بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف.
- الجفاف، الذي يسبب أعراضا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة.
يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول ما يلي:
- الأطعمة غير المطبوخة جيدًا أو النيئة، مثل اللحم البقري، أو الدجاج، أو الديك الرومي، أو البيض، أو المأكولات البحرية.
- الحليب والعصائر غير المبسترة (الخام).
- الجبن الطري، ما لم يتم تصنيفه على أنه مصنوع من الحليب المبستر.
أغذية أساسية معالجة قد تزيد خطر أمراض القلب والدماغ

أغذية أساسية معالجة قد تزيد خطر أمراض القلب والدماغ 04 أيلول 2023

الهشاشة النفسية.. حينما "تشل" القدرة على مواجهة الأزمات

الهشاشة النفسية.. حينما "تشل" القدرة على مواجهة الأزمات 04 أيلول 2023

الدماغ

ضبابية الدماغ بحالات "كوفيد الطويلة".. هل ترتبط بجلطات الدم؟ 04 أيلول 2023

تسنيم الدباس الباحثة في علم النانو- (من المصدر)

تسنيم الدباس تقوى بالأمل وتتبع شغفها بدراسة علم "النانو تكنولوجي" 04 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1694082758979199700

"السيجة" لعبة تراثية يسعى آباء وأجداد لحفظها من الاندثار

منذ 60 دقيقة
1694083336409214800

نقل الدم.. هل يمكن أن يجدد شيخوخة الدماغ؟

منذ1 ساعة
1694079512019114400

نقص الانتباه وفرط النشاط يزيدان من خطر الإصابة باضطرابات نفسية

منذ1 ساعة
1694004513007995200

"الوسواس القهري".. العيش في حلقة "مفرغة".. والاكتشاف المبكر طوق النجاة

06 أيلول 2023
ستة أعراض لسرطان "نادر" يصعب اكتشافها

لماذا ارتفعت إصابات السرطان بين الشباب؟.. سبب قد يفاجئك

06 أيلول 2023
1693996198147564500

دراسة: اعرف شخصيتك من نوع قهوتك

06 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

عن أي نواب تتحدثون؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الخطير الذي يتجنبه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات أمام موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

حسابات العام الأخير

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 