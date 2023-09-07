كيف تتجنب الأمراض الناتجة عن استهلاك أطعمة غير صحية خلال السفر؟

اضافة اعلان

عمان- الغد- يعد تناول الطعام أمرًا مهمًا وأساسيًا في يوم السفر، حتى تحافظ على صحتك ونشاطك طوال الرحلة. وفي الوقت ذاته، يجب أن تتأكد من نوعية الطعام الجيدة حتى تتجنب إصابتك بأي أمراض، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن العربية".ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، 3 خطوات يجب أخذها في عين الاعتبار. ما هي؟قم باختيار الخضار والفواكه القابلة للتقشير، احرص على أن تكون الأطعمة مطبوخة ومخزنة جيدا، واشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأمراض المنقولة بالأغذية تكون عادة معدية أو سامة بطبيعتها، وتسببها جراثيم أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية تدخل الجسم عن طريق الأغذية أو المياه الملوثة.وبينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إجابتها عن تساؤلاتهم، بـ3 نقاط.يجب أن يكون الشخص على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائي، وغالبًا ما تشمل الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:- الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت.- الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام من دون أي تحسن.- الإسهال الدموي.- القيء المستمر، بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف.- الجفاف، الذي يسبب أعراضا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة.يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول ما يلي:- الأطعمة غير المطبوخة جيدًا أو النيئة، مثل اللحم البقري، أو الدجاج، أو الديك الرومي، أو البيض، أو المأكولات البحرية.- الحليب والعصائر غير المبسترة (الخام).- الجبن الطري، ما لم يتم تصنيفه على أنه مصنوع من الحليب المبستر.