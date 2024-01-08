كيف تتعامل مع الحروق بحسب درجاتها؟

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تعتبر الحروق من بين الإصابات الجلدية الشائعة، والتي يجب أن تكون على دراية بأعراضها وكيفية التعامل معها. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".ونشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عبر موقعه الإلكتروني، بعض الخطوات التي من شأنها أن تساعد الأشخاص الذين يتعرضون لإصابات الحروق.أعراض حروق الدرجة الأولى:- احمرار الجلد المصاب.- ألم عند اللمس.- ظهور تورم خفيف على الجلد.كيفية التعامل مع حروق الدرجة الأولى:- ضع كمادات باردة ورطبة أو اغمر المنطقة في ماء عذب بارد. استمر بذلك حتى يخف الألم.- قم بتغطية الحرق بضمادة معقمة غير لاصقة أو قطعة قماش نظيفة.- لا تستخدم المراهم على المنطقة المصابة، قد تسبب العدوى.يمكن استخدام مسكنات الألم المتاحة من دون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الألم.أعراض حروق الدرجة الثانية:- تغير لون الجلد إلى البني أو الأحمر الداكن.- احمرار وانتفاخ.- ألم في المنطقة المصابة.- ظهور أكياس مليئة بالسوائل.- الجلد يزول بسهولة في المنطقة المصابة.كيفية التعامل مع حروق الدرجة الثانية:- ضع الجزء المحترق في الماء العذب البارد أو ضع كمادات باردة. استمر بذلك لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.- جفف الجزء المحترق بقطعة قماش نظيفة وقم بتغطيتها بشاش معقم.- لا تلمس البثور أو الجروح.- لا تضع المراهم على الحروق، قد تسبب العدوى.رفع الذراعين أو الساقين المحترقتين.ضع الشخص على الأرض بشكل مسطح، وارفع القدمين قليلا (30 سم)، واستخدم معطفا أو بطانية لتغطية المصاب.ابحث عن رعاية طبية ولا تتدخل في حالة الحروق الخطيرة إلا إذا كنت محترفا صحيا أو مدربا.أعراض حروق الدرجة الثالثة:- تلف أو فقدان في طبقات الجلد.- عدم وجود ألم عند اللمس.- جلد جاف وقاس.- تفحم الجلد، أو ظهور بقع بيضاء، أو بنية، أو سوداء.كيفية التعامل مع حروق الدرجة الثالثة:- قم بتغطية الجزء المحترق برفق بشاش معقم أو قطعة قماش نظيفة. (لا تستخدم المواد التي يمكن أن تترك وبرًا على الحرق).- لا تضع المراهم على الحروق، قد تسبب العدوى.- ضع الشخص على الأرض بشكل مسطح، ارفع القدمين قليلا (30 سم).- اجعل الشخص يجلس إذا كان وجهه محترقا. راقب عن كثب احتمال وجود مشاكل في التنفس.- ارفع المنطقة المحترقة فوق رأس الشخص إن أمكن، وتأكد من أنه دافئ ومرتاح، وراقب علامات الصدمة.- لا تضع وسادة تحت رأس المصاب إذا كان الشخص مستلقيا وهناك حروق في مجرى الهواء، يمكن أن يغلق ذلك مجرى الهواء.- ابحث عن رعاية طبية ولا تتدخل في حالة حروق خطيرة إلا إذا كنت محترفا صحيا مدربا.