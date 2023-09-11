كيف تساعد مضادات حيوية على بقاء "البكتيريا المقاومة"؟

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عمان- الهدف من إعطاء المريض مضادات حيوية هو قتل البكتيريا أو على الأقل إيقاف نموها وتكاثرها، بحيث يسمح لوسائل الجسم المناعية القضاء عليها، ولكن تبين للعلماء أن بعض البكتيريا تستفيد من المضادات الحيوية في تعزيز نموها وازدهارها وسرعة تكاثرها، وذلك من خلال محاور عدة، منها أن بعض المضادات الحيوية تقوم بالبكتيريا الجيدة، مما يؤدي إلى نمو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في الأمعاء.وأظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة إمبريال كوليدج لندن (المملكة المتحدة)، أن بعض المضادات الحيوية تسبب في الواقع نمو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في الأمعاء عن طريق قتل البكتيريا المفيدة. ويمكن استخدام هذا البحث على المدى القصير لمساعدة الأطباء في اتخاذ قرارات وصف المضادات الحيوية، وعلى المدى الطويل لتطوير "علاجات الميكروبيوم"، والتي يمكن أن تساعدنا في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية.تستهدف بعض المضادات الحيوية بكتيريا محددة بينما يقتل البعض الآخر مجموعة من البكتيريا، بما في ذلك البكتيريا المسببة للأمراض "السيئة" والبكتيريا "الجيدة" الموجودة في أمعائنا، وتلعب دورا مهما في الحفاظ على صحتنا. غالبًا ما تستخدم هذه المضادات الحيوية "واسعة النطاق" كملاذ أخير لعلاج الالتهابات التي يصعب علاجها أو المقاومة، وذلك بسبب آثارها الضارة على البكتيريا المفيدة. ومع ذلك، فإن بعض البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية واسعة النطاق.الكاربابينيمات هي مثال على مضاد حيوي واسع الطيف. بعض البكتيريا المعوية، بما في ذلك سلالات الإشريكية القولونية، مقاومة للكاربابينيمات. تتواجد هذه البكتيريا في الأمعاء، ولكنها يمكن أن تنتشر وتسبب التهابات في مواقع أخرى، على سبيل المثال التهابات مجرى الدم.للتحقيق في آثار المضادات الحيوية واسعة الطيف على بكتيريا الأمعاء، أجرى الباحثون تجارب زراعة البراز خارج الجسم الحي لقياس آثار ثمانية مضادات حيوية واسعة الطيف على الكائنات الحية الدقيقة البرازية من 11 متبرعًا بشريًا سليمًا. وكما هو متوقع، وجدوا أن المضادات الحيوية قللت من وفرة العديد من الفصائل البكتيرية الجيدة.استخدم الباحثون بعد ذلك التحليل الطيفي 1H-NMR لقياس آثار ذلك على توافر المغذيات وإنتاج المستقلبات في المزارع البرازية. ووجدوا أن انخفاض البكتيريا الجيدة أدى إلى:زيادة في توافر العناصر الغذائية وانخفاض مستويات المستقلبات المثبطة، وهي نفايات تمنع البكتيريا المسببة للأمراض من النمو. وهذا يسمح للبكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم (CRE) بالنمو وتشكيل مستودع للبكتيريا المسببة للأمراض في الأمعاء.مراقبة انتشار مقاومة مضادات الميكروبات المحلية باستخدام نحل العسل.يظهر نحل العسل نتائج واعدة كمراقبين حيويين لتتبع انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.وعلق المؤلف الأول ألكسندر ييب قائلا: "إن فهم كيفية تسبب المضادات الحيوية في نمو البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم في الأمعاء يعني أنه يمكننا تطوير علاجات جديدة لتقييد نموها في الأمعاء، مما سيؤدي إلى انخفاض هذه العدوى المقاومة للمضادات الحيوية".ولتطوير علاجات جديدة، يريد الفريق أولا تحديد البكتيريا الجيدة التي يمكنها التغلب على البكتيريا المسببة للأمراض من خلال الاستخدام الأفضل العناصر الغذائية وإنتاج المستقلبات التي تمنع نمو البكتيريا المسببة للأمراض.ويأملون في استخدام هذه المعلومات لإنشاء "علاجات الميكروبيوم"."وعندما يتناول المريض المضادات الحيوية، يمكننا أن نعطيه مستقلبات مثبطة لتقييد نمو البكتيريا المقاومة". وأوضح المؤلف المقابل جولي ماكدونالد. "بعد أن يتوقف المريض عن تناول المضادات الحيوية، يمكننا أن نعطيه مزيجا من بكتيريا الأمعاء المفيدة لمساعدة ميكروبيوم الأمعاء على التعافي، واستعادة استنفاد العناصر الغذائية، واستعادة إنتاج المستقلبات المثبطة. يمكن أن تقلل علاجات الميكروبيوم هذه من خطر إصابة المرضى بالعدوى المقاومة للمضادات الحيوية الغازية، وتقلل من تكرار عدوى CRE الغازية في المرضى المستعمرين بشكل مزمن، وتقلل من انتشار CRE إلى المرضى المعرضين للإصابة.وفي غضون ذلك، يقول الباحثون: "إن نتائجهم يمكن استخدامها لمساعدة الأطباء عند وصف المضادات الحيوية واسعة النطاق. على سبيل المثال، يمكن للأطباء تجنب وصف المضادات الحيوية التي تزيد من بعض العناصر الغذائية وتقلل من بعض المستقلبات. ويمكن للأطباء أيضًا اختبار عينات براز المرضى بحثًا عن هذه العناصر الغذائية والأيضات لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر متزايد لاستعمار CRE".الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة