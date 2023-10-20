الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف تعرف أنك ما تزال ناقلا للعدوى بعد تعافيك من المرض؟

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كيف تعرف أنك ما تزال ناقلا للعدوى بعد تعافيك من المرض؟
عمان - الغد - كيف يمكن لشخص أن يعرف ما إذا كان ناقلًا للعدوى؟ وما متوسط المدة التي يمكنه خلالها نقل العدوى للآخرين، لفيروسات مثل كورونا، أو الانفلونزا، أو الفيروس المخلوي التنفسي، أو نزلات البرد؟ وما الاحتياطات التي يجب على المصاب اتخاذها في المدرسة، والعمل، والمنزل؟اضافة اعلان
قالت الخبيرة الطبية لدى CNN، الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ وأستاذة السياسة الصحية والإدارة بكلية معهد ميلكن للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، والتي عملت سابقًا كمفوضة الصحة في مدينة بالتيمور الأميركية، إن هناك بعض الاختبارات التي قد تخبرك بأنك مصاب بالفيروس، لكن لا تفي بالغرض بعد الإصابة. الاستثناء الوحيد هو "كوفيد 19"؛ إذ بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الشخص الذي تتحسن أعراضه وكانت نتيجته سلبية بعد اختبارين لفيروس كورونا في المنزل بفارق 48 ساعة يمكن أن ينهي العزلة.
أما أحد العوامل الأكثر تعقيدًا فتتمثل بأن العديد من الأشخاص قد يستمرون بالمعاناة من الأعراض بعد انتهاء فترة العدوى، مثل السعال، لكنها لا تعكس العدوى المستمرة أو الخطر على الآخرين، وفي ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
ويمكن أن ينتشر الفيروس المسبب لـ"كوفيد 19" (SARS-CoV-2)، عبر أفراد مصابين ولا تظهر عليهم أعراض شائعة مثل السعال، والحرارة، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق. هذا الشخص مثل من يعاني من أعراض، قد يكون معديًا أيضًا.
ويقدر العلماء أن فترة العدوى القصوى لـ"SARS-CoV-2" تكون خلال 48 ساعة قبل ظهور الأعراض ثم في الأيام الخمسة الأولى بعد ذلك. توصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يعزل الشخص المصاب بـ"كوفيد 19" نفسه لمدة خمسة أيام، ثم يرتدي قناعًا عالي الجودة ومناسبًا عندما يقترب من الآخرين في الأيام الخمسة التالية، ما لم تكن نتيجة اختباره سلبية باختبارين متتاليين.
بالنسبة للانفلونزا، يرجح أن يكون نقل العدوى من دون أعراض أقل شيوعًا. في حين أنها قد تنتشر قبل ظهور الأعراض، ويعتقد أن فترة العدوى القصوى تكون بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من بدء المرض.
يتمتع الفيروس المخلوي التنفسي بفترة عدوى أطول. عادةً ما يكون المصابون بفيروس RSV، وهو عدوى تنفسية شائعة جدًا يعتقد أنها تصيب كل طفل تقريبًا قبل أن يبلغ العامين، معديين لمدة ثلاثة إلى ثمانية أيام بعد ظهور الأعراض، ويحتمل انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض أيضًا، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ويمكن لبعض الرضع والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الاستمرار في نشر الفيروس لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بعد توقف ظهور الأعراض.
أما بالنسبة لنزلات البرد، فهناك أكثر من 200 فيروس يمكن أن يسببها. وتعتمد فترة العدوى على الفيروس وصحة الفرد المصاب، لكنها تتبع عمومًا نمطًا شبيهًا باللفيروسات الأخرى.
ونظرًا لأن الأطفال يمرون بمتوسط ست حالات من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية سنويًا، والبالغين من اثنتين إلى أربع حالات، فإن هذا النوع من السياسات من شأنه أن يؤدي إلى الكثير من حالات الغياب، ما يؤثر على تعلم الأطفال ونموهم.
ومن الصعب جدًا تجنب هذه العدوى الفيروسية، لكن ينبغي اتباع الأساليب الوقائية التي تنجح بالفعل. اغسل يديك، أو استخدم معقم اليدين بشكل متكرر. وتأكد من تلقي لقاحاتك بانتظام، ضمنًا لقاح "كوفيد 19" المحدث، ولقاح الانفلونزا، ولقاح RSV الجديد لمن هم في عمر 60 عامًا وما فوق. وتقلل هذه اللقاحات، بشكل حاسم، من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، كما أنها تقلل من فرصة إصابتك بهذه الفيروسات المحددة.
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