تؤرق مسألة فقدان البيانات الرقمية المهمة كثيرين، خاصة في حال عدم وجود نسخ احتياطية أو القدرة على استعادتها، ومن اللافت أن إحصائيات كشفت أن 1 من كل 10 أجهزة حاسوب مصاب بالفيروسات، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".

وفي هذا الإطار، أكد المستشار في أمن وتكنولوجيا المعلومات، رولاند أبي نجم، أن فقدان الجهاز الإلكتروني يثير قلق وانزعاج الفرد بسبب البيانات المهمة التي يحملها، وضمان حماية هذه البيانات بشكل كافٍ، يجب التفكير في العديد من التفاصيل.

اضافة اعلان



كيف يمكن الحفاظ على بياناتنا الرقمية؟

- التفكير في كيفية حماية البيانات من موضوع الخصوصية في حال تمت سرقة الجهاز أو الهاتف حتى لا نتعرض للابتزاز ونشر البيانات الشخصية.

- ضرورة وجود واستخدام النسخ الاحتياطية للبيانات الشخصية.

- القيام بتصنيف البيانات وتفادي تحميل البيانات الشخصية جدا عليها.

- ضرورة استعمال كلمات سر يصعب اختراقها بسهولة.

- الكثير من مستعملي "واتساب" يجهلون أهمية النسخ الاحتياطية المشفرة في حماية المعطيات الشخصية في حال وقع الجهاز بأياد غريبة.

- وجود إجراءات تختلف من نظام جهاز لآخر في طريقة التحكم ومحو البيانات الشخصية عن بعد في حال تم تعرض الجهاز للسرقة، وبالإمكان استردادها عبر نسخ الاحتياط التي استعملها على أي جهاز آخر.

- من الضروري نقل ونسخ المعطيات الشخصية المهمة على "آي كلاود" و"غوغل كلاود" لضمان استردادها في حال سرق الجهاز.

- في حال وجود بيانات مهمة جدا، من الأفضل عدم نسخ نسخ احتياطية والاحتفاظ بها في هارد ديسك خارجي.

- من الضروري وجود تطبيقات تساعد على إفراغ مساحات التخزين الداخلية للأجهزة.