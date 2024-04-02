لتعزيز الجهاز المناعي.. عليك بهذه العصائر

اضافة اعلان

تعد العصائر الطازجة من الوصفات الرائعة والضرورية لتحسين صحتك، وخاصة لتدعيم جهازك المناعي عند حالات المرض.وينشط الجهاز المناعي باستمرار، ويتعرف على الخلايا التي تنتمي إلى جسمك وتلك التي لا تنتمي إليه، وهذا يعني أنه يحتاج إلى جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على طاقته واستمرارها، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".ووفقا لموقع "هيلث لاين"، فإن العصائر الآتية تعزز المناعة وتمثل دفعة مهمة لدفاعات الجسم الطبيعية:عصير البرتقال والغريب فروت والحمضياتيحتوي عصير الحمضيات هذا على حوالي 60 بالمائة من القيمة اليومية لفيتامين (سي) في كل كوب.يحتوي فيتامين (سي) على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تحمي خلاياك من المواد التي تضر الجسم.عصير التفاح الأخضر والجزر والبرتقاليعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجا ناجحا لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة الالتهابات.مزيج الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاحيحتوي هذا العصير المقوي على ثلاثة خضراوات جذرية تساعد جهاز المناعة لديك وتوفر العناصر الغذائية المقاومة للالتهابات.عصير الطماطمالطماطم غنية بفيتامين ب9، المعروف باسم حمض الفوليك، والذي يساعد على دعم جهاز مناعتك. توفر الطماطم أيضا كميات متواضعة من المغنيسيوم، وهو مضاد للالتهابات.عصير الفراولة والكيويتعد الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكنك تضمينها، في مشروب غني بفيتامين (سي).