لتقوية الدم.. 10 فواكه تزيد الهيموغلوبين بشكل طبيعي

اضافة اعلان

دبي- يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة. تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم، وفقًا لما نشره موقع Mayo Clinic.من دون وجود كمية كافية من الحديد، لا يستطيع الجسم أن ينتج ما يكفي من مادة خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الأكسجين وهي الهيموغلوبين على وجه التحديد. ويمكن أن يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد إلى المعاناة من الشعور بالتعب وضيق النفس.كما يمكن عادة علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ببمكملات الحديد، لكن بحسب ما نشره موقع Economic Times، فإنه يمكن زيادة مستويات الهيموغلوبين بشكل طبيعي عن طريق تناول إحدى الفواكه الآتية:- الرمان: يساعد الرمان المليئ بالحديد وفيتامين C ومضادات الأكسدة على تحفيز إنتاج الهيموغلوبين وتحسين الدورة الدموية.- التفاح: إن التفاح غني بالحديد وفيتامين C، ويساعد التفاح على امتصاص الحديد ويساهم في زيادة الهيموغلوبين.- الموز: يحتوي الموز على نسبة عالية من الحديد، كما يحتوي على فيتامين B6، الذي يدعم إنتاج الهيموغلوبين ويعزز نقل الأكسجين في الدم.- البرتقال: إن البرتقال غني بفيتامين C، مما يسهل امتصاص الحديد ويساعد في تكوين مستويات صحية من الهيموغلوبين.- الفراولة: تشتهر الفراولة باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C وحمض الفوليك، مما يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد في الحفاظ على مستويات الهيموغلوبين المثالية.- البطيخ: بفضل محتواه العالي من الماء ومحتواه الغني بفيتامين C، يدعم البطيخ امتصاص الحديد ويساهم في مستويات الهيموغلوبين الصحية.- العنب: لأن العنب غني بالحديد ومضادات الأكسدة، والتي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الهيموغلوبين، فإنه يسهم في تحسين صحة الدم بشكل عام.- الكيوي: تشتمل مكونات الكيوي على فيتامين C والحديد. يساعد تناول الكيوي على تعزيز امتصاص الحديد ودعم إنتاج الهيموغلوبين في الدم.- المشمش: يعد المشمش مصدرًا جيدًا للحديد وفيتامين C، ويساعد على الوقاية من فقر الدم عن طريق تعزيز الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء.- البابايا: تعتبر البابايا من الفواكه الغنية بفيتامين C، لذا فإن تناولها يعزز امتصاص الحديد ويساعد في الحفاظ على مستويات كافية من الهيموغلوبين في الدم. -(العربية نت)