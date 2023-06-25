الأحد 25 حزيران 2023
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"لغم أرضي" مسرحية تناقش حرية الاختيار بأسلوب درامي

"لغم أرضي" مسرحية تناقش حرية الاختيار بأسلوب درامي
"لغم أرضي" مسرحية تناقش حرية الاختيار بأسلوب درامي
عمان- ضمن فعاليات مهرجان المسرح الحر في دورته 18، عرضت على خشبة مسرح المركز الثقافي الملكي أول من أمس، مسرحية، "لغم أرضي" من إعداد وإخراج الفنان جورج إبراهيم، وبطولة الفنانة أميرة حبش والفنان غسان أشقر.اضافة اعلان
وتدور أحداث المسرحية حول زوجين يعيشان داخل دائرة لا يستطيعان الخروج منها، وسط هواجس الزوج بأنهما يعيشان فوق لغم أرضي مهدد بالانفجار في اللحظة التي يفكران فيها بمغادرة الدائرة.
"لغم أرضي"، كما يفيد به الكتيب المسرحي بأنه "لغم ضد الأفراد"، عرض يجتهد في محاولة لتدوير الزوايا بين البشر الذين قرروا التعايش معاً، وكلما سعى لدواء جديد ينتصب في المقابل داء جديد. وتبدأ رحلة فلسفية وجودية ربما، بحثاً عن حل. ولكن… يبدو الطريق مسدوداً، والعزلة إلى مزيد من السوداوية، فسحتها الوحيدة كتاب عجز الزوج من ختم قراءته رغم طول الزمن. فلهذا الكتاب مهمة إحلال التوازن النفسي لدى الزوج في واقع جعله مقطوعاً عن الخارج.
تنفك تلك الصلة بين الرجل والمرأة أم لا؟ هذا رهن باللغم الأرضي. تعود تلك الصلة إلى مكان مشترك آمن أو لا تعود؟ هذا ايضاً رهن باللغم الأرضي. هذا اللغم الذي يحمل في آن صفة الداء والدواء. وفي لحظة يعبر الرجل بعاطفة مباشرة: "اشتقتلك". تقول: عن جد؟ يقول: أي. تقول: "قديش"؟ يقول: " كتير" ويتفجر الشوق على مذبح تقدير حجم ومدى الـ" كتير" ويعود الدوران حول محور لا انفكاك منه سوى بمواجهة "اللغم الأرضي". هل هو حقيقة أم كذب؟
وتناقش المسرحية بأسلوب درامي ولغة سلسة وقريبة من الجمهور، قضايا وجودية مهمة من خلال الحوار اليومي بين الزوجين، متطرقة إلى الصراع بين الحياة والموت، وحرية الاختيار والحصار، والضعف والقوة، واليأس والأمل.
وحازت "لغم أرضي"، مؤخرا على كامل جوائز مهرجان المسرح العربي في عكا "مسرحيد"، عبر فوزها بجائزة أفضل عمل مسرحي متكامل، وأفضل ممثلة لأميرة حبش، وأفضل ممثل لغسان أشقر، وأفضل مخرج لجورج إبراهيم.
ويضم طاقم عمل المسرحية كلا من: الفنان فراس أبو صبّاح في تصميم الإضاءة، والفنانة تمارة حبش في تدريب الرقص، والمسرحية من تأليف الكاتب والمخرج اللبناني إيلي كمال.
وقال المخرج جورج إبراهيم: "إن نص المسرحية ينقل الجمهور بين الواقع والخيال، مشيرا إلى أنه قام بإعداد النص لينقله من الهواجس التي يعيشها الأزواج اللبنانيين والشعب اللبناني إلى الهواجس التي يعيشها الأزواج في فلسطين في ظل واقع معقد، حيث تنتقل المسرحية من الواقع الخاص من مشاكل زوجية وأحلام صعبة التحقيق، إلى الواقع العام الذي يعيشه شعبنا من حصار واحتلال وعدم يقين بالمستقبل.
وأضاف: "جميع أبناء شعبنا يعيشون فوق لغم أرضي، ولا يستطيعون الخروج منه، جميعنا نعيش داخل قوقعة تحاصرنا وتحاصر أحلامنا وحريتنا وتطلعاتنا".
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