 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

للبقاء بصحة جيدة في السبعينيات.. خبراء يكشفون "المفتاح"

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حمل الأثقال يقوي الروابط بين العضلات

كشف خبراء أن الأشخاص، الذين يبلغون من العمر 70 عاما فما فوق، يجب أن يمارسوا رياضة رفع الأثقال للحفاظ على صحتهم ورشاقتهم.
ويفقد الأشخاص وظائف عضلاتهم بشكل طبيعي مع تقدمهم في السن، حيث تصبح قبضة اليد وقوة الساق أضعف مما كانت عليه في السابق.

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وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تدريبات المقاومة لها فوائد قوية تستمر لسنوات بعد التقاعد، مما يجعلها تمرينا مثاليا لكبار السن.
ولإثبات ذلك، اختار باحثون مئات المتقاعدين، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 71 عاما، وتم تقسيمهم على 3 مجموعات: الأولى ستتمرن لمدة عام على المقاومة الثقيلة (رفع الأوزان)، الثانية ستنفذ تدريبات معتدلة، أما الثالثة فلن تقوم بممارسة أي تمرين إضافي، باستثناء نشاطها اليومي المعتاد.
وكان الهدف هو استكشاف التأثيرات طويلة المدى لتمارين المقاومة.

 

وتم قياس قوة العظام والعضلات ومستويات الدهون في الجسم في بداية البحث، ثم مرة أخرى بعد سنة وسنتين وأربع سنوات.

وبعد مرور أربع سنوات، وجد الخبراء أن أولئك الذين ينتمون إلى المجموعة الأولى حافظوا على قوة أرجلهم مع مرور الوقت، في حين أن أولئك الذين لم يمارسوا التمارين الرياضية أو مارسوها باعتدال فقدوا قوتهم.
وكتب الباحثون في مجلة "BMJ Open Sport and Practice Medicine": "كبار السن الذين يتدربون في سن التقاعد على المقاومة الشديدة سيحافظون على وظائف عضلاتهم".

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