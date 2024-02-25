الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

للتخلص من دهون البطن بسرعة.. تجنب هذا الطعام فورا

في حال تجاوز حجم دهون البطن حاجز الـ 100 سم للرجل و90 سم للمرأة، هنا يظهر الخطر
في حال تجاوز حجم دهون البطن حاجز الـ 100 سم للرجل و90 سم للمرأة، هنا يظهر الخطر
عمان-الغد- يقول خبراء الصحة، إن فقدان الوزن يكون أحيانا أمرا صعبا، لكن هناك طريقة واحدة بسيطة لبدء هذه العملية، وهي التخلص من دهون البطن الزائدة، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أن الطريقة البسيطة تتمثل في التوقف عن تناول نوع معين من الطعام، الذي يدمنه عدد كبير من الناس.
وأضافت أن هذه الطريقة تحتاج القليل من الجهد والرغبة، مشيرة إلى أن نتائجها "مدهشة" ومضمونة في "غضون أيام قليلة".
وفي هذا الصدد، ذكرت اختصاصية التغذية لوسي جونز، لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن تناول كميات أقل من "الكربوهيدرات المكررة" يمكن أن يساعد على التخلص من انتفاخ البطن.
وتابعت "هذا أمر ضروري إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أضرار تراكم الدهون في البطن ومخاطرها المتعلقة بأمراض القلب والسكري وغيرها".
وأوضحت "هناك بعض الأدلة، التي وجدت أن تناول كميات أقل من السكريات والكربوهيدرات المكررة، واستبدالها بأطعمة الحبوب الكاملة، يمكن أن يساعد على تقليل دهون في البطن".
وتوجد الكربوهيدرات المكررة في الدقيق الأبيض والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المعالجة، مثل المعجنات.
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