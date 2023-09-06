الأربعاء 06 أيلول 2023
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لماذا ارتفعت إصابات السرطان بين الشباب؟.. سبب قد يفاجئك

ستة أعراض لسرطان "نادر" يصعب اكتشافها
السرطان
دبي- في نتيجة مفاجئة، كشفت دراسة جديدة عوامل الخطر الرئيسية وراء الإصابة بمرض السرطان الأكثر شيوعاً بين الأشخاص والذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، حيث يتعلق معظمها بالنظام الغذائي.اضافة اعلان
وأوضحت الدراسة التي قام بها فريق دولي من الباحثين من مؤسسات، بما في ذلك جامعة تشجيانغ في الصين، وجامعة إدنبرة، وجامعة هارفارد، أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والملح والكحول أدت إلى حدوث طفرة عالمية بالإصابات.
كما أفادت بأن العادات غير الصحية، بما في ذلك عدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضراوات والتدخين، تعد من عوامل الخطر الرئيسية لأنواع السرطان المبكرة الأكثر شيوعاً.
الخمول البدني والوزن الزائد
وخلص الباحثون إلى أن تشجيع نمط حياة صحي، بما في ذلك زيادة مستويات النشاط، يمكن أن يقلل من مستويات السرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.
إلى ذلك، قالوا إن الخمول البدني والوزن الزائد وارتفاع نسبة السكر في الدم هي أيضاً "عوامل مساهمة"، بحسب ما نقل موقع "ذا تايمز". وفي مقال افتتاحي مرتبط، أكد علماء من جامعة كوينز بلفاست، أن النتائج "تتحدى التصورات حول نوع السرطان الذي يتم تشخيصه في الفئات العمرية الأصغر سنا".
وأضافوا أنه على الرغم من أن الفهم الكامل للأسباب الكامنة وراء هذا الاتجاه المتزايد ما يزال بعيد المنال، فمن المحتمل أن عوامل نمط الحياة كانت تسهم "ويجري استكشاف مجالات بحثية جديدة مثل استخدام المضادات الحيوية، وميكروبيوم الأمعاء، وتلوث الهواء الخارجي، والتعرض المبكر للحياة".
كما قال الخبراء إن إجراء تغييرات مثل الإقلاع عن التدخين، والحد من استهلاك الكحول، واتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات وقليل من اللحوم الحمراء والمعالجة، من المرجح أن يقلل من خطر إصابة شخص ما، وبالمثل تعزيز مستويات النشاط البدني.
أبرز أنواع السرطان
وفي جميع أنحاء العالم، ارتفعت حالات الإصابة بالسرطان الجديدة لدى الأشخاص دون سن الخمسين بنسبة 79 في المائة بين العامين 1990 و2019 لتصل إلى 3.26 مليون. وفي المملكة المتحدة، ارتفعت الحالات بنسبة 16 في المائة من 35000 إلى 42000.
في حين أن السرطان ما يزال مرضاً يصيب كبار السن بشكل كبير، فقد أثار عدد من الدراسات مخاوف بشأن زيادة التشخيص بين الشباب. وهذه الدراسة، التي نشرت في مجلة BMJ Oncology، هي الأولى التي ترسم صورة عالمية للسرطان بين الشباب. واستخدمت بيانات تغطي 29 حالة سرطان في 204 دول ومناطق. فيما كان سرطان الثدي هو النوع الذي شهد أكبر عدد من الحالات بين الأشخاص دون سن الخمسين في العام 2019. مع ذلك، كانت أسرع الزيادات منذ التسعينيات في سرطانات القصبة الهوائية والبروستاتا.
وكانت أنواع السرطان التي تمثل معظم الوفيات والإعاقات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، هي سرطان الثدي والقصبة الهوائية والرئة والأمعاء والمعدة.-(العربية نت)
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