الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا تزداد الانفلونزا والزكام سوءا في الليل؟

248330
أرشيفية
بدأ موسم الزكام والانفلونزا رسميا، ومن المعروف أنه يمكن للبالغين، في المتوسط، أن يصابوا بهذه الأمراض بين مرتين وأربع مرات في السنة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
ويلاحظ الكثيرون أن الزكام وآلام العضلات والتهاب الحلق تصبح أسوأ بكثير بعد غروب الشمس. والآن، كشف الخبراء بالضبط عن السبب وراء ذلك.
ويقولون إن هناك أسبابا عدة. ولكن في الغالب، تكمن الإجابة في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، أو ساعة الجسم الداخلية.
وتتم برمجة كل وظيفة جسدية تقريبا لتعمل بكامل طاقتها في أوقات معينة من اليوم، وتهدأ في أوقات أخرى. على سبيل المثال، عندما تغرب الشمس ويشعر الجسم باقتراب موعد النوم، يفرز الدماغ عددا أقل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ويطلب من الأمعاء إبطاء عمليات الهضم.
لكن بعض الخلايا المناعية تصبح أكثر نشاطا. وتم تصميم هذه الخلايا لمطاردة وتدمير مسببات الأمراض مثل الفيروسات. ويؤدي هذا "القتال" إلى حدوث التهاب، وهو أداة تطورية تقتل الجراثيم، ولكنها مسؤولة أيضا عن أعراض البرد.
وقال الدكتور دييغو هيجانو، اختصاصي الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، لصحيفة "نيويورك تايمز": "يمكن أن تسبب الخلايا المناعية تهيجا والتهابا، ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم أعراض الجهاز التنفسي في الليل".
ويمكن أن يؤدي انخفاض هرمونات التوتر مثل الكورتيزول إلى تفاقم المشكلة، حيث يمكن للمادة الكيميائية أن تهدئ الالتهاب بشكل فعال.
ويسلط الخبراء الضوء أيضا على عامل مهم آخر؛ ببساطة، تكون أعراض السعال والبرد أسوأ عند الاستلقاء. وذلك لأن المخاط يبدأ بالتجمع في الجزء الخلفي من الحلق، وهي مشكلة يسميها الأطباء بالتنقيط الأنفي الخلفي.
ويشرح الدكتور خوان تشيريبوغا هورتادو، اختصاصي طب الأسرة في كيك ميديسين بجامعة جنوب كاليفورنيا: "على مدار اليوم، لا يشكل تراكم المخاط مشكلة كبيرة لأن الجاذبية تساعد على تصريفه عندما تكون في وضع مستقيم وتتحرك".
وأخيرا، هناك قلة الإلهاء أثناء الليل، ما يجبرك على التركيز على السعال المزعج الذي لا يمكنك التخلص منه.
ما الذي يمكنك فعله للحصول على نوم هادئ في الليل؟
يوصي الخبراء بحيل بسيطة، مثل شرب الكثير من السوائل على مدار اليوم لتخفيف المخاط، واستخدام رذاذ الأنف الملحي لإزالة بعض السائل اللزج.
ويقترح آخرون استخدام أقراص السعال بنكهة المنثول، أو بخاخات الحلق، لتوفير إحساس بالبرودة في الحلق والمساعدة على التغلب على الدغدغة المزعجة.
ويقول الدكتور أنيندو بانيرجي، استشاري الجهاز التنفسي الذي يعمل في أحد مستشفيات المملكة المتحدة: "ليس هناك فائدة من محاولة قمع السعال لأن سبب السعال هو أن الجسم يدرك أنه بحاجة إلى التخلص من بعض مصادر التهيج".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

الغزيون بتكاتفهم يرسمون صورة مشرقة بين ركام الدمار

منذ 16 دقيقة
Untitled-1

إشهار كتاب "الأحزاب السياسية: أطروحات نظرية وعملية" للدكتور أمين المشاقبة

منذ 19 دقيقة
غلاف الكتاب-(من المصدر)

رياض كامل يخط دراسة في "الرواية العربية الفلسطينية- النضوج والارتقاء"

منذ 20 دقيقة
جانب من الفعاليات بجبل اللويبدة-(من المصدر)

"دمنا واحد" فعاليات تضامنية مع الأشقاء في غزة بجبل اللويبدة

منذ 21 دقيقة
Untitled-1

إذا كنت كثير النسيان تناول القهوة.. دراسة يابانية تكشف

منذ 22 دقيقة
الفنان الأردني الراحل رامي الخالد

وزارة الثقافه تنعى الفنان رامي الخالد

منذ 43 دقيقة
افكار و مواقف

الناقل الوطني للمياه – جلالة الملك يتدخل

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة.. الإعلام العربي يبالغ بالتركيز على ضعفنا وخسائرنا

محمود الخطاطبة |اليوم

الترانسفير عود على بدء،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن التزود بالطاقة والمياه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل بعد عدوان غزة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 