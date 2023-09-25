لماذا نشعر بالجوع؟

اضافة اعلان

عمان- يعتبر الجوع وتناول الطعام المستمر أكبر عدو لتحقيق الوزن المثالي، فالبعض يشعر بالجوع طوال الوقت، وهذا الأمر قد يكون مؤشرا على أن جسمك بحاجة لشيء ما.بالوضع الطبيعي، شعورك بالجوع يعني أن جسمك بحاجة إلى الطعام حتى يستمر في القيام بوظائفه الأساسية، ولكن شعورك بالجوع بعد وجبة رئيسية بوقت قليل، قد يكون مؤشرا على وجود خلل ما، لذا لا تستهن في الموضوع.أسباب مرضية لشعوركبالجوع المستمر:هناك أسباب عدة، قد تكون كامنة وراء شعورك بالجوع المستمر، منها ما هو متعلق بالهرمونات، ومنها بنمط الغذاء اليومي والحياة التي يعيشها الإنسان، ومنها:1 - قلة النوم: كشفت دراسات علمية مختلفة، أن قلة النوم من شأنها أن تتركك جائعا طوال الوقت، فالنوم يؤثر على هرمونين رئيسيين مرتبطان بالشهية، هما هرمون جريلين (Ghrelin) المسؤول عن تحفيز الشهية، وهرمون اللبتين (Leptin) المسؤول عن الشعور بالشبع.في المقابل، أوضحت دراسة نشرت في العام 2013، في المجلة العلمية (Nature Communications)، أن قلة النوم تحث الإنسان على تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة.2 - عدم تناول وجبة الإفطار: وجبة الإفطار هي أهم وجبة غذائية في حياة الإنسان فهي المصدر الغذائي اليومي الأول الذي يمول الإنسان بالعناصر الغذائية اللازمة له لمساعدته على أداء نشاطاته الحياتية بكل يسر ونشاط، ومن دون مشاكل صحية. فتجنب تناول الإفطار أو تناوله بطريقة مهملة وغير متكاملة العناصر كعدم احتوائها على البروتينات أو الألياف التي لها دور مهم في قمع الشهية، والكربوهيدرات والفيتامينات التي لها دور في تزويد الجسم بالطاقة التي تكفيه كي يشعر بالاكتفاء. فأي خلل مما ذكر في السابق يؤدي إلى الشعور بالجوع السريع وليس هذا فقط، بل في معظم الأحيان عند تناول الوجبات اللاحقة ستكون كمية الطعام المتناولة كبيرة جدا.فهي مهمة جدا في قمع الشهية، فهي تشجع على زيادة إفرازات هرمون قمع الشهية وأيضا، إضافة كمية قليلة من الدهون الجيدة غير المشبعة أحادية كانت أم متعددة يساعد أيضا، حيث إن هذه الدهون تساعد على تشجيع إفراز هرمون الكوليسيستوكاينين الذي له دور مهم في عملية تنظيم هضم البروتينات والدهون وله دور مهم في قمع الشهية.3 - السرعة في تناول الطعام: السرعة في تناول الطعام لا تعطي الوقت الكافي لتحفيز هرمونات الإشباع وبيان تأثيراتها التي تحدثها والتي تساعد في قمع الشهية والتي تستغرق عادة حوالي عشرين دقيقة.5 - الإفراط في شرب المشروبات الغازية: المشروبات الغازية والشاي المثلج، وغيرها من المشروبات المحلاة هي أكبر مصادر الفركتوز الذي يخدع دماغ الإنسان ويحفزه لإرسال تنبيهات بالرغبة والشغف في تناول المزيد من الطعام حتى لو كانت المعدة ممتلئة وهذا يؤدي إلى إعاقة قدرة الجسم على استخدام هرمون الليبتين، "هرمون الشبع" الذي ينبه إلى أن الجسم قد اكتفى من الطعام.6 - الأطعمة المعلبة: العديد من الأطعمة المعلبة تحتوي على نسبة عالية من مادة ثنائي الفينول الكيميائية والتي تؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في نسبة اللبتين وينتج عنه زيادة الشعور بالرغبة في تناول الطعام.7 - بعض المشاكل الصحية: – فرط نشاط الغدة الدرقية: الشعور بالجوع المستمر من الممكن أن يكون من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، لأنها تعمل على تحفيز بعض الهرمونات التي تسبب الجوع.– السمنة: يمكن أيضا أن تعد سببا من أسباب الجوع، لأن الدهون الزائدة فى الجسم يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في مستويات الأنسولين فى الجسم، فينتج عن ذلك الجوع الشديد.– نقص السكر فى الدم: سبب آخر من أسباب الشعور بالجوع المستمر يمكن أن يكون نقص السكر فى الدم أو انخفاض مستويات السكر فى الدم، لأنه عندما تنخفض مستويات السكر فى الدم يبدأ الجسم يتلهف للمزيد من الطعام لتحويله إلى طاقة.– الجفاف:هناك سبب آخر للشعور بالجوع المستمر وهو الجفاف، لأن العقل يخطئ فى دافع العطش بديلا عن الجوع.– الأدوية: يمكن للأدوية أن تكون سببا للجوع الشديد، ويمكن أن يحدث ذلك بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية الحساسية والمضادات الحيوية.– الإجهاد: يعد من أسباب الشعور بالجوع المستمر، لأن الجسم يفرز هرمون الكورتيزول عندما تكون تحت ضغط عال.الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة