الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"لمسة حب" ترسم البسمة على وجوه أطفال مرضى السرطان من غزة وعمان

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جانب من مبادرة "لمسة حب" -(من المصدر)
عمان- أقامت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية إفطار "لمسة حب" في أول أيام الشهر الفضيل، وقد خصص لأطفال مرضى السرطان القادمين من غزة للعلاج في الأردن مع ذويهم، إلى جانب أطفال مرضى السرطان المقيمين في الأردن، وعدد من الأطفال اللاجئين المقيمين والأيتام، من أجل رسم الابتسامة على وجوههم وإدخال الفرحة على قلوبهم والتخفيف من حالتهم النفسية، من بعد ما تعرضوا له من ظروف حرب صعبة.اضافة اعلان
إفطار "لمسة حب" يأتي ضمن سلسلة إفطارات مبادرة حرير المجتمعية، ونظم عن أرواح الشهداء من أهل غزة وفلسطين.
وجود أطفال حرب غزة، وخاصة مرضى السرطان، في إفطار "لمسة حب"، كان محاولة لتقديم شيء بسيط للإخوة والأهل، وفق مدير مبادرة حرير نهاد الدباس.
وأكد دباس أن "حرير" تتعهد بعمل الإفطارات الرمضانية لأكبر عدد ممكن من الأطفال وذويهم لإسعادهم، وأن هذا العمل الإنساني هو واجب مجتمعي ووطني.
ووفق الدباس، يأتي ذلك من ضرورة تكاتف جميع الجهود لدمج الأطفال وتحقيق الدعم النفسي والمعنوي لهم وإدخال الفرحة على قلوب جميع الأطفال من جميع الفئات.
طفولة بريئة عانت الأمرين من معاناة الحرب والمرض، لكن الطفل هادي (11 عاما) تشبث بالأمل والروح المعنوية العالية التي أظهرت الفرحة في عينيه وهو يشارك أقرانه لحظات مبهجة.
قال أحد المتطوعين في المبادرة عرفات طويل "نحاول أن نرسم على وجوه الأطفال الأيتام ومرضى السرطان الابتسامة، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم والتخفيف من حالتهم النفسية، من بعد ما تعرضوا له من ظروف حرب صعبة لم يشهدها التاريخ".
وبلغة بريئة، قالت الطفلة الغزية فاطمة علي (12 عاما) "يا ريت لو صاحباتي سوسن وخلود هون عشان نوكل ونلعب سوا".
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