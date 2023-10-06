السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لوحات أبو اشتية تحاكي أرض النضال وواقع المرأة الفلسطينية بدلالات تراثية

7410
جانب من لوحات الفنان التشكيلي عماد أبو اشتيه - (من المصدر)
عمان- يعد الفنان التشكيلي الأردني عماد أبو اشتية، الرسم وسيلته للتعبير عن الحياة بكل تفاصيلها ومحاكاة للقضايا المجتمعية؛ إذ يركز في لوحاته على فلسطين بمناطقها وأزيائها وهويتها وعراقتها، لينقل جمالها وملامحها في وجه نساء فلسطينيات حملن الوطن بين أيديهن.اضافة اعلان
يقول: "حينما أرسم، أعبر عما يجول في خاطري من قضايا إنسانية وواقع نعيشه، محاولاً في ذلك غرس الأمل في النفوس"، معتمدا في مسيرته الفنية على قراءة الكتب عن المدارس الفنية والفنانين أصحاب المدارس المتخصصة. وعادة يميل في أعماله الى الفانتازيا والسريالية بمزيج من الواقعية.
المرأة حاضرة في لوحات التشكيلي أبو اشتية، ويعبر بلوحاته عن أرض فلسطين ويحاكي واقع المرأة الفلسطينية، التي حملت قضية الوطن معها دائما؛ إذ يحاول في أعماله أن يعكس جمال الأزياء التراثية والتطريز الفلاحي للمرأة في كل مناطق فلسطين.
وتتسم أعمال أبو اشتية الفنية بخليط من السريالية والفانتازيا الممزوجة بالواقعية، محاولاً بذلك محاكاة الجانب الإنساني والعربي والفلسطيني، وما يرسمه من وحي ما يقرأه أو يشاهده ويسمعه.
ويقول: "نعيش في عالم عربي مليء بالتعقيدات السياسية والاجتماعية التي تفرض على الفنان الحقيقي الغوص في تمثيل واقعه بأعمال ذات رسالة".
ويؤكد أبو اشتية، أن الريشة للفنان كالماء والهواء، وهي القلب النابض الذي يزود احتياجاته الحياتية، وبالنسبة له يحاول من خلال الرسم ترجمة ما يحدث حوله إلى ألوان أو نقل الصورة من قاتمة إلى صورة ما مشرقة.
أبو اشتية، في حديثه لـ"الغد"، يأسف لأن الحضور في المعارض الفنية التشكيلية محزن، ويقتصر على اليوم الأول من الافتتاح على معارف وأصدقاء الفنان، بينما لا تجد حضوراً من خارج الوسط الفني، مع أن هذا الوسط مهم للثقافة البصرية المجتمعية؛ فالفنان يمثل مجتمعه والمجتمع غائب عن الساحة.
ويطالب، الجهات المعنية، بالتركيز على نوعية المعارض والفنانين بدلاً من عدد المعارض وعدد الفنانين ضمن معايير وشروط، وهذا يجب أن يكون تحت إشراف لجنة تحددها وزارة الثقافة للنظر في هذه المعايير بهدف تقديم فن راق يعكس وجه البلد.
وتخاطب أعمال أبو اشتية مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الرسم عالم آخر له مليء بالبهجة والراحة والهدوء والمتعة، موضحا أنه لابد أن يكون لكل فنان تشكيلي بصمة خاصة.
ووفق قوله، فإنه يميل في لوحاته إلى الفنتازيا، لكن انتماءه يعود إلى المدرسة السريانية.
ويعيد التأكيد أن الفن يخاطب المشاعر والأحاسيس، مشيراً إلى أن معظم أعماله تم استخدامها في أغلفة الكتب العربية والأجنبية والمجلات، واختارت دولة الأوروجواي أحد أعماله طابعاً بريدياً. 
وكانت بدايات أعماله ترسم بالألوان الزيتية والمائية والباستيل. ويحاكي التراث الفلسطيني في معظم لوحاته من الثوب والعلم والنقوش في الثوب الفلسطيني نفسه، وصولا إلى القدس وسنابل القمح ومفتاح العودة. ولكن أبرز ما في لوحاته هو حضور المرأة، فهي أحياناً تخيط، وتارةً تنظر نحو البعيد، وحيناً تجلس وتفكر، ولكنها لا ترتدي إلا ثوباً فلسطينياً، كأنما هو إيحاء بأن هذه المرأة -بكل تجلياتها- هي فلسطين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الزهايمر

هل هناك علاقة تربط بين سن الأمل ومرض ألزهايمر؟

منذ3 ساعة
"شومان" تكرم الفائزين بجائزتي الباحثين العرب وأدب الأطفال 2023

"شومان" تكرم الفائزين بجائزتي الباحثين العرب وأدب الأطفال 2023

04 تشرين الأول 2023
جانب من لوحات الطفل علي عطية - (من المصدر)

علي عطية في معرضه الأول يخط لوحاته الفنية بإحساس المبدع

04 تشرين الأول 2023
في المشكلات الزوجية.. كيف تنذر تدخلات ونصيحة الأصدقاء بانهيار العلاقة؟

في المشكلات الزوجية.. كيف تنذر تدخلات ونصيحة الأصدقاء بانهيار العلاقة؟

03 تشرين الأول 2023
عالمان يفوزان بجائزة "نوبل" للطب بفضل لقاحات مضادة لـ"كورونا"

عالمان يفوزان بجائزة "نوبل" للطب بفضل لقاحات مضادة لـ"كورونا"

03 تشرين الأول 2023
"أعذار مزيفة" تضاعف الخطأ لتنهي علاقات إنسانية

"أعذار مزيفة" تضاعف الخطأ لتنهي علاقات إنسانية

03 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
تحاول إدارة بايدن إقناع السعودية بأهمية التطبيع مع إسرائيل

دور إسرائيل في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
التغيرات المناخية

التغير المناخي والوعي العربي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات | منذ3 ساعة
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات | منذ3 ساعة
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
 