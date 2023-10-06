لوحات أبو اشتية تحاكي أرض النضال وواقع المرأة الفلسطينية بدلالات تراثية

أحمد الشوابكة

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عمان- يعد الفنان التشكيلي الأردني عماد أبو اشتية، الرسم وسيلته للتعبير عن الحياة بكل تفاصيلها ومحاكاة للقضايا المجتمعية؛ إذ يركز في لوحاته على فلسطين بمناطقها وأزيائها وهويتها وعراقتها، لينقل جمالها وملامحها في وجه نساء فلسطينيات حملن الوطن بين أيديهن.يقول: "حينما أرسم، أعبر عما يجول في خاطري من قضايا إنسانية وواقع نعيشه، محاولاً في ذلك غرس الأمل في النفوس"، معتمدا في مسيرته الفنية على قراءة الكتب عن المدارس الفنية والفنانين أصحاب المدارس المتخصصة. وعادة يميل في أعماله الى الفانتازيا والسريالية بمزيج من الواقعية.المرأة حاضرة في لوحات التشكيلي أبو اشتية، ويعبر بلوحاته عن أرض فلسطين ويحاكي واقع المرأة الفلسطينية، التي حملت قضية الوطن معها دائما؛ إذ يحاول في أعماله أن يعكس جمال الأزياء التراثية والتطريز الفلاحي للمرأة في كل مناطق فلسطين.وتتسم أعمال أبو اشتية الفنية بخليط من السريالية والفانتازيا الممزوجة بالواقعية، محاولاً بذلك محاكاة الجانب الإنساني والعربي والفلسطيني، وما يرسمه من وحي ما يقرأه أو يشاهده ويسمعه.ويقول: "نعيش في عالم عربي مليء بالتعقيدات السياسية والاجتماعية التي تفرض على الفنان الحقيقي الغوص في تمثيل واقعه بأعمال ذات رسالة".ويؤكد أبو اشتية، أن الريشة للفنان كالماء والهواء، وهي القلب النابض الذي يزود احتياجاته الحياتية، وبالنسبة له يحاول من خلال الرسم ترجمة ما يحدث حوله إلى ألوان أو نقل الصورة من قاتمة إلى صورة ما مشرقة.أبو اشتية، في حديثه لـ"الغد"، يأسف لأن الحضور في المعارض الفنية التشكيلية محزن، ويقتصر على اليوم الأول من الافتتاح على معارف وأصدقاء الفنان، بينما لا تجد حضوراً من خارج الوسط الفني، مع أن هذا الوسط مهم للثقافة البصرية المجتمعية؛ فالفنان يمثل مجتمعه والمجتمع غائب عن الساحة.ويطالب، الجهات المعنية، بالتركيز على نوعية المعارض والفنانين بدلاً من عدد المعارض وعدد الفنانين ضمن معايير وشروط، وهذا يجب أن يكون تحت إشراف لجنة تحددها وزارة الثقافة للنظر في هذه المعايير بهدف تقديم فن راق يعكس وجه البلد.وتخاطب أعمال أبو اشتية مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الرسم عالم آخر له مليء بالبهجة والراحة والهدوء والمتعة، موضحا أنه لابد أن يكون لكل فنان تشكيلي بصمة خاصة.ووفق قوله، فإنه يميل في لوحاته إلى الفنتازيا، لكن انتماءه يعود إلى المدرسة السريانية.ويعيد التأكيد أن الفن يخاطب المشاعر والأحاسيس، مشيراً إلى أن معظم أعماله تم استخدامها في أغلفة الكتب العربية والأجنبية والمجلات، واختارت دولة الأوروجواي أحد أعماله طابعاً بريدياً.وكانت بدايات أعماله ترسم بالألوان الزيتية والمائية والباستيل. ويحاكي التراث الفلسطيني في معظم لوحاته من الثوب والعلم والنقوش في الثوب الفلسطيني نفسه، وصولا إلى القدس وسنابل القمح ومفتاح العودة. ولكن أبرز ما في لوحاته هو حضور المرأة، فهي أحياناً تخيط، وتارةً تنظر نحو البعيد، وحيناً تجلس وتفكر، ولكنها لا ترتدي إلا ثوباً فلسطينياً، كأنما هو إيحاء بأن هذه المرأة -بكل تجلياتها- هي فلسطين.