لوحات التشكيلية قطينة.. القماش حين يتكلم

علا أبو الخير

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عمان- "ميزة الفن أنه يمكننا من توظيف كل ما حولنا، وتحويل كل شيء في حياتنا إلى صورة مرئية تعبر عن نفسها"، بهذه الكلمات وصفت التشكيلية شيرين قطينة رؤيتها الفنية التي آمنت بها وانطلقت منها في حس وروح فنية مختلفة.برعت قطينة الحاصلة على بكالوريوس في الرسم والتلوين من جامعة اليرموك، في فنون النسيج والوسائط المتعددة وإعادة استخدام القماش، التي تسخرها في ابتكار قطع فريدة ومميزة بألوانها وتشكيلها المختلف.يعود فن النسيج إلى العصور القديمة، وهو أيضا فن حديث، يعتمد على إنشاء التصاميم والأعمال الفنية بواسطة القماش والخيوط والأنسجة.أحبت قطينة الفن والعمل اليدوي منذ صغرها؛ حيث انغمست منذ نعومة أظفارها في عوالم المواد المختلفة لتستكشف فيها شغفها في الرسم والخياطة والتطريز.وكان لوالديها الفضل في إتاحة المواد والخامات المختلفة لها لتخترع منها شيئا فنيا مثل الهدايا، وبطاقات المعايدات وملابس الألعاب والدمى. ووفقا لقطينة، كان لتلك الممارسات الفنية البسيطة الدور في تنمية هذا التوجه لديها.في حديث مع "الغد"، تقول إن الأعمال المصنوعة يدويا تجذبها، خاصة تلك المكونة من القماش، مثل النسيج والكروشيه والتطريز. وتضيف "أرى أن الشخص الذي أعدها وضع كل ما لديه لإنجازها بحب، وحتى الأخطاء الصغيرة فيها تضفي عليها جمالية وروحا مختلفة".إلى ذلك، تمتاز مادة القماش، بحسب قطينة، بالمرونة في التنفيذ والتطبيق الفني مع إمكانية التعديل والإضافة عليها، الأمر الذي يمنحها شعورا أكبر بالمتعة خلال إنجازها والتوسع في مساحات التطبيق.عملت قطينة في مجال التعليم ما يقارب 22 عاما، درست خلالها الفن لمختلف المراحل العمرية وشاركت في العديد من المعارض الفنية، من أواخر هذه المشاركات؛ معرض "صبحية" الذي أقيم في جاليري وادي فينان في شباط (فبراير) الماضي. وهو معرض تشاركي مع الفنانة نور الطاهر.تشير قطينة إلى أن فكرة "صبحية" مستوحاة من "الصبحيات"، وهي عادة عربية اجتماعية قديمة كانت مشهورة عند النساء، حيث يجتمعن في موعد محدد في الصباح لتناول القهوة وتبادل أطراف الحديث.وركز المعرض على توظيف أنواع مختلفة من الخيوط، وفقا لقطينة، لإنتاج تضاريس وعلامات صغيرة على القماش تعكس رؤية الفنانتين للطبيعة والحياة والمجتمع من حولهما، من خلال العمل بأسلوب "الكولاج" الذي يعتمد على قص القطع المختلفة ولصقها أو جمعها بالتطريز اليدوي أو الرسم بواسطة الماكينة الخاصة في الخياطة.الفنانتان عملتا في إنتاج اللوحات بشكل مشترك، لتضع كل منهما بصمتها الخاصة على اللوحة وتجسد مفاهيمها بطريقتها المختلفة والمتناغمة مع اللوحة في آن.بهذا الصدد، تقول قطينة "كانت اللوحة تتجول فيما بيننا، أنا أضع الطاولة على سبيل المثال، والفنانة نور الطاهر تضع ما تريده لتكمل المشهد وهكذا.. وكأنها مناقشة فنية بيننا على القماش".وتوضح "تضمنت اللوحات الرسومات المدمجة والمركبة، إلى جانب بعض العبارات التي كانت تتردد على مسامعنا في الصباحيات، لتسرد الثقافة المجتمعية السائدة آنذاك والتركيز على الثقافة الجديدة المرتبطة بحداثة اليوم أيضا".وهذا كله باستخدام أقمشة معاد تدويرها من أشخاص مختلفين من محيط الفنانتين ومنزليهما، مثل ملاءات السرير، الفائض من الملابس، الستائر، أغطية الوسائد القديمة وغيرها.وبحسب قطينة، أثار المعرض إعجابًا وتفاعلًا كبيرين من قبل الزائرين، تجلى بابتسامة على وجه العديد من الزوار وتبادل النقاش فيما بينهم حول فكرة "صبحية" ومضمون اللوحات من عبارات ومشاهد فنية من جهة، والنوع الفني المميز بواسطة القماش والنسيج من جهة أخرى.وتضيف "نحن كفنانتين، تعلمنا الكثير أيضا من هذه التجربة، والعمل المشترك ساعدنا على الخروج بالمزيد من الأفكار الجديدة، علاوة على المشاركة الفنية التي ولدت لدينا شعورا جميلا ومختلفا". لم يقتصر فن قطينة على اللوحات، بل افتتحت متجرها الخاص لتقدم فيه كل ما تصنعه من أزياء وإكسسوارات وحلي وغيرها من القطع التي تنتجها يدويا.تستمد قطينة فنها من تفاصيل الحياة والطبيعة ورموزها المميزة. كما تضم بعض الرموز الحضارية المختلفة مثل العين التي ترمز إلى الحظ السعيد والحماية من الحسد والشر، وشجرة الحياة التي ترمز للتطور والاتحاد.وفي هذا السياق، تلفت قطينة إلى تنوع القطع المعروضة في متجرها واختلافها عن بعضها بعضا، لكسر رتابة التكرار والملل، وعلى الرغم من الجهد الأكبر الذي يحتاجه ذلك الابتكار، إلا أن الوقت المستغرق في صنعهم ثمين بالنسبة لها وأكثر متعة في العمل.وتشير "كان لفترة كورونا الأثر الإيجابي على تحفيز الكثير من الأفكار في داخلي وتنمية قدرتي على إعادة استخدام وتطويع المواد المتاحة لدي في المنزل، كما دفعتني تلك الفترة لأخذ خطوة جديدة نحو التغيير والتفرغ للفن".وفي الختام، تقول قطينة: "يبقى الفن فضاء مفتوحا بخيارات لا نهائية لطرق التعبير وتوظيف مختلف المواد ودمجها مع بعضها بعضا، وكل يوم هو فرصة جديدة بالنسبة لي لأتعلم وأنمي من قدراتي وأتطور في اتجاه جديد".يذكر أن للفنانة قطينة العديد من المشاركات والمعارض منذ العام 2012 وحتى اليوم، وقدمت أولى مجموعاتها من اللوحات بفن النسيج والدمج بالوسائط المتعددة في العام 2020، في معرض "بوب آرت" الجماعي في جاليري جودار.وإضافة لذلك، قدمت قطينة مجموعة من الأعمال بفن التطريز على القماش في معرض "دار آرت" في "الصويفية فالج" في العام 2022. وخلال فترة كورونا، حصلت قطينة على المركز الثاني في مسابقة "خليك ببيتك" التي أطلقها جاليري وادي فينان.