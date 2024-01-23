لوحات الجريري مفعمة بشغف الفن وروح التلقائية

أحمد الشوابكة

عمان- آمنت الفنانة التشكيلية وفاء الجريري بشغفها في حب الرسم التشكيلي، حيث تصفه بـ"العالم الجميل"، الذي تميل به إلى المدرسة الواقعية التعبيرية، متسلحة بحس فني مرهف يظهر في لوحاتها واختياراتها اللونية.

بطاقتها الإبداعية، ساهمت الجريري في توظيف الألوان في اللوحة بما يعكس الروح والفن بالوقت ذاته.

وتتأثر التشكيلية بالمدرسة الواقعية التعبيرية باعتبارها الأساس في الفن التشكيلي، وتترجم الأفكار بأساليب مختلفة وملائمة، ويعد ذلك أيضاً مقياساً خاصاً يبرهن على قوة الفنان الذي لديه رسالة جمالية مهتدية برسالة تأملية تقترب من مذاق خاص، بما تحتويه الروح من عوالم جمالية لا تعثر عليها إلا العين المتأملة، وتعيد صياغتها وفق ذائقتها ولحظة الإبداع الفني وفق ما ذكرته في سياق حديثها لـ"الغد".

ويبرهن التنوع في أحجام وثيمات أعمال الجريري الفنية، على عنوان لافت هو الولع بالرسم المواضيع الواقعية التعبيرية، ورغبتها في تلوين ما يعتمل في دواخلها وأحاسيسها، محترفة بذلك الرسم وحب التعبير عبر ريشتها وألوانها، وتحويلها للواقع بإبداعات فنية.

لم يكن الرسم لدى الجريري موهبة فقط، بقدر ما سعت إليه مهنة ونافذة للانطلاق منها لرؤية أفق فنية متعددة، ترسم ما يميزها وتدمج الألوان وتمزجها مع مزيج الحياة من الأحداث والوقائع التي تعتمد فيها على إلهامها الحقيقي، وهو ما يجعل أعمالها قريبة من المتلقي بعيدة عن التعقيد.

وتقول: "عندما تنظر إلى عمل فني جيد، فإنه يمنحك الطاقة للاستمرار والعمل بنفسك، لأنني أحب أن أقف أمام اللوحة التي تثير بداخلي الحماسة"، مشيرة إلى أنها تعتمد على الدقة والحرفية لإنجاز عمل ممتع يسلط الضوء على زوايا مختلفة الصعوبة في اللوحة، ما يجعلها تحفة فنية تساعد في كسر الملل وابتكار مساحة واسعة من التجديد والتغيير في ديكور المنزل أو المكتب.

وتركز على إظهار قيمة اللون الذي يتحول إلى صياغة تشكيلية لها علاقة بالفن الواقعي التعبيري، لتصبح اللوحة مجالاً للتشكيل الحر ومتنفسا للروح، فكل لمسة لونية في اللوحة هي كشف وإيحاء، مقدمة في جهدها الإبداعي البصري، فتعيد رسم المعالم وفق رؤيتها.

وتتجه الجريري للرسم مع الرغبة في السير على خطى ثابتة عبر الفن، حتى تبرز الغاية في اتجاه الرسم والنظر إلى الذات والعالم عبر اللون بأسلوب واقعي تعبيري وفق رؤاها، معبرة: "الفن التشكيلي بالنسبة لي ليس مجرد فن، إنما هو سيرة حياة لا نهاية لها، فهي دائمة الاكتشافات والتجديد فيها لا ينتهي، ذلك لأن هذا التطور في الفن له علاقة طردية مع التطور البشري على الدوام".

شغف الجريري للفن التشكيلي، جعلها ترفض فكرة الوقوف مكتوفة اليدين بانتظار الوظيفة، فأنشأت مرسمها الخاص الذي أطلقت عليه اسم (شغفي) لأنها مدركة لقدرتها الفنية بتدريب الكثير من هواة الفن التشكيلي، إضافة إلى أنها تدرب على الرسم في مدارس خاصة، مشيرة إلى أنه على مدار نحو خمسة عشر عاماً، عاش معها الرسم شغفا وحلما، وكانت الممارسة الأولى لها للرسم في البيت، عندما كانت تصبغ ألوانها من القهوة وبعض أنواع التوابل، ثم تمزجها مع الصمغ العربي لترسم وجوه الفنانين، والتي حظيت بإعجاب صديقاتها والمقربين منها وتشجيعها على الاستمرارية في الرسم.

وتضيف: "محبتي للفرشاة لا توصف ولي إحساس خاص بعلبة الرسم أنقلهما عند تنفيذ اللوحات، مشيرة إلى أنها انتسبت إلى معهد الفنون الجميلة لمدة سنتين لتقوية مهاراتها نظرياً وعملياً، لكنها في وقت سابق كانت ترسم في أي وقت وتعلمت بمفردها أساسيات الرسم واستخدام اللون وكونت نفسها بنفسها واطلاعها على مقتضيات الإبداع الفني التشكيلي وتقنيات الرسم، إلى أن تمكنت من ممارسة هذا الفن النبيل وفق شخصيتها ورؤيتها بحسب تعبيرها، مبينة: "لقد أحببت الفن التشكيلي ورأيت فيه روعة الإبداع وعشقت تفاصيل الفن لذا تتوزع محاولاتي وتجربتي الفنية بالمدرسة الواقعية التعبيرية".

وقالت الجريري وهي عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين: "إن الفيض التعبيري لا يتقيد بحكم طبيعته اللامرئية، بما هو مألوف أو متواضع عليه، فهو يستفز بصيرتنا ويثير جرأتنا، فاسحاً المجال لرغبات تحررنا وانطلاقنا لا لنزعات جمودنا ورتابتنا. والأشكال من منظوري أنغام بصرية يجب أن ندرك إيحاءاتها البليغة بالعين.

وتستند التشكيلية على رؤاها الفنية الإبداعية في تشكيل لوحاتها مجسدة تصوراتها عبر مفردات لوحاتها التي ترسمها، لتجد لنفسها مساراً فنياً ذا أبعاد جمالية تمزج بين حب الفن التشكيلي، وروح التلقائية.

وقالت: "إن انتسابها وانخراطها في معهد احساس الفنون الجميلة الذي درست فيه لمدة عامين، أضاف لها خبرات ومفاهيما وأسسا ساعدت كثيراً في صقل موهبتها في عالم الفن التشكيلي، مشيرة إلى أنها حاصلة على دبلوم تجميل من مؤسسة التدريب، وتعمل بشكل حر في مرسمها الخاص وتعليم الرسم للأطفال، إلى جانب إقامة ورشات رسم في مختلف مدارس المملكة".

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