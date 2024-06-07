ليالي ذي الحجة العشر: أجواء روحانية وترسيخ للقيم.. وغزة لا تغيب عن الدعاء

رشا كناكرية

اضافة اعلان

عمان- عادت ليالي عشر ذي الحجة المباركة وعادت معها أجواؤها بروحانياتها ولمساتها الدينية الأسرية، التي تملأها الشعائر الدينية والعبادات والطاعات التي تقرب الإنسان من الله تعالى، كالصيام والصدقة، وحتى الفرحة بعيد الأضحى.استعدادات عديدة وطقوس روحانية تملأ البيوت الأردنية استقبالا لهذه الأيام المباركة، وإن حلت بغصة كبيرة لما يمر به أهلنا في قطاع غزة، إلا أن إيماننا بالفرج والدعاء لهم بالنصر هو أصدق ما يقدمه الأردنيون لأهالي غزة.وحلول هذه الأيام وتزامنها مع الإجازة الصيفية، أقدمت العديد من الأسر على مشاركة أطفالها في هذه العبادات الروحانية والشعائر لتعظيمها في نفوسهم. ومع دخول هذه الليالي، استعدت عائلة أم محمود للصيام، الذي يعد طقساً عائلياً لجميع أفراد الأسرة، حيث يحرصون في كل عام على صيام هذه الأيام برفقة والدتهم تعظيماً لشعائر الله وعيشاً لأجواء أسرية.وتقول أم محمود إنها، منذ سنوات، اتخذت قرار صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة، لتقرر باقي العائلة أن تشاركها، ضمن أجواء البهجة والروحانيات في البيت، وكأنها أجواء "رمضانية" بكل تفاصيلها.وتذكر أم محمود أن الدعاء لأهلنا في غزة أصبح جزءا أساسيا من وقت إفطارهم، كما هو الحال في شهر رمضان، مؤكدة أنهم بأشد الحاجة إلى دعاء كل شخص منا، خاصة في هذه الأيام المباركة.وكذلك عائلة رانيا المكونة من طفلين؛ حمزة 10 أعوام وأحمد الذي يصغره بعام، اختارت أن تغتنم هذه الأيام لتعلم طفليها العادات السليمة في التعامل مع الأشهر الحرم ولتزرع في نفسيهما أهمية هذه الأيام المباركة، مشيرة إلى أنها تأتي مع الإجازة الصيفية للأطفال، وهذا يساعد كثيرا في تسهيل الصيام عليهم.إلى جانب الصيام، تهتم رانيا بتحفيز طفليها على القيام بالعبادات البسيطة التي تهيئهما للاحتفال بعيد الأضحى. وتذكر أنها تتعمد الذهاب إلى الأماكن التي توجد فيها صناديق تبرع، وتحفز أبناءها على التبرع في هذه الأيام، ومساعدة المحتاجين، ومد يد العون للآخرين، لغرس هذه الأخلاق الحميدة في نفوسهم.كما تحرص على القيام بالعديد من الأعمال الخيرية في هذا الأيام برفقة طفليها لترسخ فيهما المبادئ الأخلاقية والإسلامية الصحيحة، ليكونا قدوة حسنة لغيرهما من الأطفال.ومن جهته، يبين الاستشاري الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، أن هذه الأيام المباركة، هي من أحب الأيام إلى الله تعالى، ولها وقعها وأثرها الخاص والواضح على الأفراد والعائلات والعلاقات الاجتماعية، ويقول "الله تعالى خص هذه الأيام دون غيرها في الفضل على مدار العام، وفيها فريضة عظيمة يسعى كل المسلمين في العالم إلى تأديتها، وهي فريضة الحج".ويشير سرحان إلى أن الله تعالى شرع لعباده مواسم للخيرات وأوقاتا أفضل من غيرها، ومن هذه الأوقات العشر الأوائل من ذي الحجة، لقوله تعالى "والفجر وليال عشر"، وفسر العلماء أن المراد بذلك هو الليالي العشر الأولى من ذي الحجة، ويستحب للمسلم في هذه الأيام الإكثار من الأعمال الصالحة بأنواعها وصورها المتعددة والمختلفة.ويتابع "على الرغم من أن الصيام ليس فرضاً في هذه الأيام، إلا أن هناك نسبة كبيرة من الناس يحرصون على الصيام، وكأن رمضان المبارك يعود من جديد، فيزداد عدد الصائمين حتى أنك تجد أن أسرا بأكملها تصوم هذه الأيام منذ سنوات".ويذكر سرحان أنه من صور العمل الصالح في هذه الأيام الأعمال التطوعية والخيرية اغتناما لفضل هذه الأيام واحتفاء باقتراب عيد الأضحى المبارك، ومنها أيضا قيام الليل والإكثار من العبادات المتنوعة كقراءة القرآن والصدقة، لما لها من أجر كبير.ووفق سرحان، في هذه الأيام يحرص الكثيرون على توثيق العلاقات الاجتماعية مع الآخرين والتجاوز عن زلاتهم، مؤكدا أنه من المهم أن يكون الشخص مبادرا في ذلك طلبا لرضا الله تعالى في هذه الأيام الفضيلة، وكذلك التواصل مع الأرحام والأقارب، وإن كان هذا التواصل مطلوبا دائما، إلا أن هذه الأيام تعطي الإنسان دافعية أكبر.وينوه سرحان إلى أنه، إلى جانب الصلة والتواصل، فإن استطاع الشخص تقديم المساعدة أو العون المادي سواء للأرحام أو غيرهم، فهذا يسهم في تمكينهم من الاحتفال بعيد الأضحى والفرح بأيامه وتجاوز صعوبات الحياة، ويزيد من أواصر المحبة والألفة ويحقق التكافل الاجتماعي.وبحسب سرحان، يجب أن يحرص الإنسان على أن يكون الجميع فرحا بقدوم عيد الأضحى، فإدخال السرور إلى قلوب الآخرين من أعظم الأعمال عند الله تعالى، كما أن صلة الرحم من أعظم وسائل التقرب إلى الله، وأشكال الصلة متنوعة، منها الزيارات والاتصال وتقديم المساعدة والعون وذكر الآخرين بالخير والدعاء لهم.ويبين سرحان أن شكل الصلة قد يختلف من شخص لآخر ومن وقت لآخر، فالرحم الغني صلته بالتواصل والفقير بالتواصل وتقديم العون له، وإذا كان الظرف لا يسمح بالتواصل الشخصي، فيكون التواصل عن بعد، وفي هذه الأيام المباركة يتذكر الشخص أن يوصي أصدقاءه بوصل أرحامهم وأقاربهم.ويقول سرحان "الإنسان المنتمي صالح ومصلح، فهو يرشد الآخرين ويحثهم على عمل الخير"، مؤكدا بذلك أن هذه الأيام فرصة لتعليم الأبناء على عمل الخير والعمل الصالح، ومنها تعويدهم على التواصل مع الآخرين وتقديم المساعدة للفقر، فاصطحاب الأبناء في الزيارات يعودهم على التواصل، ويحببهم به.ويذكر سرحان أنه في هذه الأيام، يبادر أهل الخير والإصلاح إلى التدخل في حل أي خلافات داخل الأسرة أو بين الأصدقاء حتى يأتي العيد والجميع على علاقة طيبة، كما يزداد التفاعل الاجتماعي بين العائلات أوقات الإفطار، ويبدأ التحضير لاستقبال العيد سواء في تهيئة المنازل أو تجهيز متطلبات العيد.ويلفت سرحان إلى أن الليالي العشر الأولى من ذي الحجة جعل الله تعالى فيها يوم عرفة، وهو من أعظم الأيام عند الله تعالى؛ حيث إن صومه فيه تكفير عن ذنوب سنة كاملة، عدا عن أن الكثير من الناس يبدأون بصيام تسعة أيام من ذي الحجة، ونجد أن الكثير من الناس يقبلون على الطاعات فيها، حيث الأجر الكبير من الله تعالى، كما جاء في الحديث النبوي الشريف "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام -يعني أيام العشر- قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء".ويؤكد سرحان أهمية استثمار هذه الليالي في كل لحظة فيها، من خلال أعمال بسيطة لا تتطلب الكثير، مثل الذكر والتسبيح والتكبير، والصدقة بما يستطيع الإنسان، وفي هذه الأيام يتشارك المسلمون في شتى بقاع العالم في الأعمال الصالحة، وهو مظهر من مظاهر الوحدة والألفة.ويشير سرحان إلى أنه مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على الأهل والإخوة في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن مسؤولية المسلمين تتضاعف في هذه الأيام المباركة، حيث تزداد الحاجة لتقديم الدعم للأهل والإخوة المرابطين في غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية على مرأى ومسمع العالم.ويختتم سرحان حديثه، مبينا "أن تقديم الدعم واجب الجميع، ونحن في الأردن الأقرب إلى فلسطين والأكثر تأثرا، والأردنيون يتابعون ما يحدث أولا بأول وهم يقدمون من أموالهم ويتبرعون بدمائهم، وحملات الدعم والإغاثة مستمرة بأشكال متعددة، والعمل الكبير للمستشفيات الميدانية في قطاع غزة، والليالي العشر من ذي الحجة تعد فرصة كبيرة لمضاعفة الدعم، والدعاء سلاح الجميع بأن ينصر الله أهلنا في غزة ويمن عليهم بمزيد من الصبر والثبات، فالتوكل والاعتماد على الله أساس النصر والتمكين والثبات، وعلينا جميعا كبارا وصغارا أن نكثر من الدعاء في هذه الأيام المباركة".