مأكولات قد تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

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عمان-الغد- حذر باحثون من أن البسكويت والكعك والمشروبات الغازية قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".وتشير دراسة إلى أن تناول كميات أكبر من السكريات المضافة -الموجودة عادة في الأطعمة المصنعة- يزيد من فرصة الإصابة بهذه الحالة المؤلمة.وتصيب حصوات الكلى أكثر من واحد من كل عشرة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، وتحدث بسبب الفضلات في بلورات الدم.وبمرور الوقت، قد تتراكم البلورات لتشكل كتلة صلبة تشبه الحجارة، ما يؤدي إلى ألم شديد والتهابات في الكلى إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.وأظهر بحث جديد لأول مرة، أن المشروبات المحسنة بالسكر والحلويات والآيس كريم والكعك والبسكويت، يبدو أنها تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.وقام باحثون من المستشفى التابع لكلية شمال سيتشوان الطبية في الصين، بتحليل بيانات ما يقرب من 30 ألف شخص تم جمعها على مدار 11 عاما.وأبلغ المشاركون بأنفسهم عما إذا كان لديهم تاريخ من حصوات الكلى، وتم تقدير استهلاكهم اليومي من السكريات المضافة من وجباتهم الغذائية المبلغ عنها.وكشف التحليل، أن أولئك الذين تناولوا أكثر السكريات المضافة لديهم فرصة أكبر بنسبة 39 % لتطوير حصوات الكلى خلال فترة الدراسة.وبالمثل، فإن أولئك الذين حصلوا على أكثر من ربع طاقتهم الإجمالية من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة بنسبة 88 % للإصابة بهذه الحالة.وتشمل عوامل الخطر المعروفة لحصوات الكلى، السمنة والإسهال المزمن، والجفاف والسكري. الآن، يقول الباحثون إن الاستهلاك المرتفع للسكريات المضافة يجب أن يضاف إلى القائمة.وقال المعد الرئيسي الدكتور شان يين: "دراستنا هي أول دراسة تشير إلى وجود ارتباط بين استهلاك السكر المضاف وحصوات الكلى. إنه يشير إلى أن الحد من تناول السكر المضاف قد يساعد على منع تكوين حصوات الكلى". وعرضت النتائج في مجلة Frontiers in Nutrition.