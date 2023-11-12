مؤثرون أجانب يتضامنون مع "الغزيين" بمواجهة ظلم عدوان الاحتلال

سديل السعايدة

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"هؤلاء هم الفائزون ببركة الله.. هؤلاء هم المؤمنون.. الغزيون هم الامل الذي لا يقهر"؛ تلك بعض من عبارات جاءت كردود افعال لمؤثرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الاجانب على تكرار عبارات الحمد لدى الغزيين عند فقدانهم عائلاتهم وبيوتهم.و"على مدى قوتهم ودعمهم لبعضهم البعض، فهم يفتقدون الأرض والحرية.. لكن ما يزالون متمسكين بإيمانهم وسلامهم ليثبتوا للعالم انهم صامدون وارواحهم فداء لأرضهم"؛ من هذه العبارة أيضا كانت ردود الافعال تَدل عَلى وعي كبِير بعدالة القضية الفلسطينية من قبل مؤثرين أجانب في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وَكان لَهَا تأثير إيجابي عَلى الرأي العام، وترسيخه باتجاه الوقوف الى جانب القضية.وخرج مجموعة من رواد السوشال ميديا الاجانب عن صمتهم عما يحدث من جريمة حرب ومجازر مروعة من قبل الاحتلال في غزة، وعبر البعض بالغضب والدموع ووصفوا ما يحدث هناك بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي."الشعب البريطاني لا يدعم جرائم الاحتلال المروعة في غزة، ولا تتحدثوا بالنيابة عنا"؛ هذا ما قاله مؤثر بريطاني على منصة تيك توك الذي خرج بفيديو له وهو يهاجم احدى القنوات الاخبارية الغربية بانها لا تظهر حقيقة جرائم الاحتلال في غزة ولا تساهم في ايصال الصورة كاملة للجمهور الغربي، مما يؤدي الى منعه من حق الوصول للمعلومة الصحيحة بعيدا عن الانحياز، وابقاء البوصلة على ما هي عليه.الآلاف من الاجانب لا يستطيعون اغلاق هواتفهم أو تجنب متابعة الأخبار، فهم يصفون من يفعل ذلك انه شخص ليس لديه ذرة انسانية، ومنهم لم يستطع النوم لعدة ليال بعد مشاهدتهم لبعض الفيديوهات لأطفال ورضع شاهدوا موت اهاليهم امامهم.استاذ الاعلام الرقمي في جامعة الشرق الاوسط الدكتور محمود الرجبي قال يتبين ان البعض يهاجم الفلسطينيين، ولا يتعاطف معهم وهذا غير مقبول، وَلكن مَا يثلج الصدر أن مَا يحصل أعاد القضية الفلسطينية إلَى واجهة الأحداث، وأحدث توعية كبيرة عِنْد عدد كَبِير من الناس بل إن الفيديوهات الَّتِي تصلنا عَنْ اعتراضات فِي الشَّارِع الغربي من مظاهرات، ومسيرات، والناس الذين يعترضون عَلى الأكاذيب الَّتِي تبث هُناكَ تثبت أن تأثير مَنَصات التَّواصل الاجتماعي – ورَغْمَ مُكافَحَة الـمحتوى المؤيد للقضية الفلسطينية خاصة من قبل الفيس بوك- وَمَع ذلك هناك كثافة فِي التدوين، والنشر، جعلت من القضية الفلسطينية حديث السَّاعة، وهناك ملاحظة أن الشباب فِي الغرب خاصة ممن هُم دون سن الثلاثين، باتوا أكثر تأييدا لحقوق الشعب العربي الفلسطيني، وأكثر اعتراضًا عَلى عدوانية الاحتلال البربري الغاشم. واضاف الرجبي ان ما يحصل فِي غزة العزة هذه الأيام ستكون لَهُ تأثيرات إيجابية عَلى القضية الفلسطينية.ونشرت قناة الجزيرة مقطع فيديو للمؤثر الاميركي (ماكس ستانتن) الذي وجه رسالة لبلاده ردا على مساندتها لإسرائيل في حربها على غزة، وقال انا من الآن لست اميركيا انا فلسطيني وكولومبي وعماني..)، وذكر في مقطعه بانه من اكثر من بلد تقف مع الحق وتدعم الانسانية فقط لا غير، ورغم أن أميركا تأسست على فكرة ان الناس متساوون، الا أنها لا تظهر ذلك ابدا مع ما يحصل في فلسطين."تركت قلبي في غزة وسيبقى هناك.. لو انني املك ذرة من مشاعركم لـمت وانا راضية"، جملة نبعت من قلب ممرضة اميركية كانت تعمل في المستشفى الإندونيسي في غزة، وكانت مذهولة من بطولات الطواقم الطبية هناك وتضحياتهم بأرواحهم لأجل انقاذ ارواح ابناء بلدهم.جميعها ردود افعال وعبارات خرجت من افواه حق، جمعت حروفها من الانسانية والمطالبة بالعدل والسلام، لكن ما مدى تأثير ردود الافعال تلك من جانب سياسي؟ وهل يمكن ان تؤدي الى تغيير جذري في القضية الفلسطينية؟وحول تأثير الضغط الشعبي على الحكومات الغربية؛ يقول رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد الخريشة قال انه كلما زادت الحرب على غزة زاد الضغط الشعبي على الحكومة، ولذلك هناك رغبة من الحكومة الاميركية بالضغط على اسرائيل لأنها المسألة العسكرية، فأميركا لا تستطيع التأييد الدائم مع الضغط الشعبي عليها.أما من جانب التغيير الجذري يمكن ان يكون هناك تغير في القضية الفلسطينية، فهي بالنهاية اربع اطراف رئيسية، (دولة الاحتلال الاسرائيلي، الشعب الفلسطيني، الدول الغربية والدول العربية) هو واضح جدا ان التغيير يتطلب مواقف من الاطراف، من هنا فإن اسرائيل ستبقى دولة تنكر الحق الفلسطيني فلا نتوقع ان تتحول اسرائيل من عنصرية متطرفة الى دولة وحكومة عقلانية تؤمن بالسلام والشراكة. اما بالنسبة للغرب موقفه يتأرجح بين موقفينموقف مؤيد اعمى تاريخيا لإسرائيل وموقف قريب للعقلانية وهو نادر للحدوث فقط في اوقات الحروب.واضاف الخريشة أن الاعلام الغربي متأثر بالرواية الصهيونية واسرائيل مهيمنة عليها، لافتا الى أن ما يبقى ثابتا هو صمود الشعب الفلسطيني هو الذي يعول عليه فما دام الشعب صامدا ستبقى القضية حية.وينوه أن افضل الحالات بالنسبة لنا هو استمرار الصمود الفلسطيني، ولكن الخريشة لا يراهن على اي تغيير في اسرائيل أو أي تغير في الجانب الغربي، وبالتالي فهذان الطرفان سيبقيان كما هما ولا يعول كثيرا على تغير ملحوظ.