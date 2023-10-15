الأحد 15 تشرين الأول 2023
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مؤشرات واضحة على نقص هذا الفيتامين بالجسم.. احذروا تفاقمها

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مؤشرات واضحة على نقص هذا الفيتامين بالجسم.. احذروا تفاقمها
دبي- يلعب فيتامين B12، أو كوبالامين، دورا أساسيا في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية، بحسب ما نشره موقع Mayo Clinic.اضافة اعلان
وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين B12 الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يضاف فيتامين B12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر كمكمل غذائي يؤخذ عن طريق الفم. ويمكن أن يوصف فيتامين B12 في صورة حقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B12.
ووفقًا لما نشره موقع zeenews.india، فإن هناك أعراضا واضحة لنقص فيتامين B12 كما يأتي:
1. تنميل اليدين أو القدمين: إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين B12، فربما يصاب باعتلال الأعصاب المحيطية، مما يتسبب في وخز وتنميل واضطرابات حسية في اليدين و/أو القدمين.
2. صعوبة في المشي: إذا كان لدى الشخص شعور بالخدر في اليدين والقدمين، فربما يؤدي ذلك إلى صعوبة الحركة. وبالتالي، على مدى فترة من الزمن، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب الطرفية إلى تقييد الحركة وصعوبة في المشي.
3. ضيق في التنفس:بسبب فقر الدم، ينخفض وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس وحتى الدوخة.
4. تعب: إن الشعور بتعب أو ضعف بشكل غير عادي، فإنه يمكن أن يكون أحد الأعراض الأولية لنقص فيتامين B12.
5. شحوب الجلد: نظرًا لأن الجسم يكون غير قادر على إنتاج ما يكفي من كرات الدم الحمراء، تظهر الأعراض في شكل شحوب واصفرار الجلد، وهو ما يسمى أيضًا باليرقان.
6. ألم الفم: كما يؤدي نقص عدد كرات الدم الحمراء إلى انخفاض في كمية الأكسجين التي تصل إلى اللسان وما يترتب عليه من العديد من المشكلات الصحية مثل التهاب اللسان، مما يؤدي إلى تورم اللسان الأحمر أو طعم سيئ في الفم أو إحساس بالحرقان.
7. مشاكل الصحة النفسية: أشارت بعض الدراسات، إلى أن نقص فيتامين B12 يرتبط ببعض حالات الاكتئاب. وبصرف النظر عن مشاكل الصحة النفسية، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين B12 أيضًا على الوظائف الإدراكية، مما يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة وصعوبة التركيز وتقلبات المزاج.
8. سرعة ضربات القلب: يمكن أن يؤدي انخفاض عدد كرات الدم الحمراء في الجسم إلى بدء القلب في النبض بشكل أسرع، لأن الجسم يحاول التأكد من وصول كمية كافية من الأكسجين إلى جميع الأعضاء.
9. مشاكل في الرؤية: يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف العصب البصري مما يمكن أن يسبب اضطرابات في الرؤية. يجب أن يتم إجراء فحص فوري لأنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.-(العربية نت)
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