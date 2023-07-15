ماجدة الرومي في ليلة استثنائية بمهرجان ليالي عمان

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عمان - أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء الجمعة، حفلاً غنائياً في ختام فعاليات "مهرجان ليالي عمان" الذي أقيم على مدى يومين في أرض المعارض على طريق مطار الملكة علياء الدولي، وافتتح حفلاته المطرب العراقي كاظم الساهر.وتغنت الرومي بالأردن وبقيادته، في مستهل حفلها، مشيدة بالانفتاح على الأشقاء العرب واحتضانهم، مبينة أنها تجد الحب والألفة والتقدير، في كل مرة تزور بها عمان.الحفل الذي حضره جمهور غفير قدر بأكثر من خمسة آلاف شخص، شهد حضوراً كبيراً من الأشقاء الفلسطينيين، الذين قدمت لهم الرومي تحية خاصة لتكبدهم عناء السفر.وعلى مدى ساعة ونصف، قدمت الرومي مع فرقتها الموسيقية المكونة من 55 عازفاً، مجموعة من أبرز أغانيها المشهورة جماهيرياً من أرشيفها الكبير، مثل: "عيناك ليال صيفية"، و"كلمات" و"كن صديقي" و"متغير ومحيرني" و"مطرحك بقلبي" و"احبك جداً" و"خذني حبيبي" و"عم يسألوني عليك الناس".و"مهرجان ليالي عمان"، يعد من المهرجانات الفنية السنوية البارزة التي تحتضنها العاصمة عمان، وتنظمه شركة ( 165 entertainment). ويحظى بمتابعة كبيرة من السياح العرب، ويهدف إلى المساهمة في الترويج السياحي للأردن.- (بترا)