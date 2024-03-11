الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماذا تأكل بأول إفطار في رمضان؟

تمر
تمر
 يشكل شهر رمضان المبارك فرصة لبدء نظام غذائي صحي يفيد الجسم ويساعد على وقايته من الأمراض.
وشهر رمضان فرصة للتخلص من العادات السيئة التي تؤثر سلبا على الصحة، كما أن الصيام يريح الجهاز الهضمي ويقويه، ويزيد كفاءته، ويساعد على ضبط مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".اضافة اعلان
بالمقابل، فإن الإفطار على أطعمة دسمة ومقليات والإكثار من الحلويات يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية والكولسترول وزيادة الوزن.
مخطط وجبة إفطار مثالية: أولا: تناول 3 تمرات مع كوب ماء. ثانيا: تجنب الشوربات الكريمية والدسمة واستبدلها بشوربات الخضار أو العدس أو الشعير أو الدجاج (خالية من الكريمة). ثالثا: تناول المقبلات بعد الحساء، فهي تهيئ معدتك لبدء عملية الهضم. لذلك، ينصح باختيار المقبلات الغنية بالخضار مثل الفتوش والسلطة الخضراء والتبولة مع قليل من الليمون أو الخل من دون إضافة الملح.
رابعا: من الأفضل أن تحتوي موائد رمضان على طبق رئيسي واحد، حيث إن تنوع الطعام وإسرافه يؤديان عموما إلى الإفراط في تناول الطعام. يجب أن يشتمل طعام وجبة الإفطار على الكربوهيدرات مثل، الأرز والمعكرونة والخبز وغيرها، والبروتين الموجود في اللحوم الحمراء أو الدجاج أو السمك، أو البروتين النباتي مثل الفول والعدس والحمص.
السلطات الرمضانية الصحية
- سلطة الفتوش، وتتكون من خضراوات بسيطة وطازجة وقطع الخبز المحمص.
- سلطة التبولة، وتحتوي على البرغل والبقدونس والنعناع والخضراوات.
- سلطة الطماطم والأفوكادو والخيار.
- سلطة الكوسا، ولتحضيرها يتم خلط شرائح الكوسا مع الجوز.
أما الشوربات الرمضانية الصحية؛ فشوربة العدس، شوربة الأرز بالليمون، حساء الدجاج بالشعيرية، حساء الفاصولياء البيضاء، شوربة الفريكة مع الدجاج.
الأطباق الرمضانية الصحية، يخنة البازلاء والجزر، يخنة الفاصولياء الخضراء مع الدجاج، يخنة السبانخ، يخنة الفاصولياء البيضاء، يخنة الكفتة والبطاطا، وتشمل طهي كرات اللحم المتبلة في صلصة الطماطم، يخنة البامية، وتضم الثوم والكزبرة وصلصة الطماطم ولحم البقر والبامية الطازجة أو المجمدة.
إلى ذلك، الملوخية، المجدرة، معكرونة باللبن، كفتة الدجاج، شيش كباب الدجاج، ويشوى الدجاج على سيخ مع الخضار الطازجة، شاورما الدجاج المنزلي، شيش طاووق، وفيه يتم تتبيل الدجاج بالزبادي والليمون والثوم.
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