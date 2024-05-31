ماذا يحدث في الجسم عند انخفاض ضغط الدم؟

اضافة اعلان

عمان-الغد- يحدث انخفاض ضغط الدم عندما يكون الضغط أقل بكثير من المعدل الطبيعي للجسم، أي أن القلب والدماغ وأجزاء أخرى من الجسم قد لا تتلقى كميات كافية من الدم، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".وعادة ما يتراوح ضغط الدم الطبيعي بين 90/60 ملم زئبقي و120/180 ملم زئبقي، وذلك وفقاً لموقع "MedlinePlus" التابع للمكتبة الوطنية للطب في أميركا.ما أعراض انخفاض الضغط وكيف يمكن معالجتها؟الرؤية الضبابية، الارتباك، الشعور بالدوار أو الدوخة، الإغماء، الغثيان أو التقيؤ، النعاس، الضعف.ينصح الشخص الذي يعاني من أعراض انخفاض الضغط، بالجلوس أو التسطح فوراً، ورفع القدمين بشكل أعلى من مستوى القلب.أما انخفاض الضغط الشديد الناتج عن صدمة، فقد يحتاج إلى التدخل الطبي الفوري، وقد يلجأ الطبيب المختص إلى العلاجات الآتية:- وصف دواء من شأنه رفع الضغط وتحسين قوة القلب.-وصف أدوية أخرى مثل المضادات الحيوية.وذكر موقع "BetterHealth" الأسترالي، أنه من الممكن أيضاً اللجوء إلى بعض الطرق التي تساعد في رفع الضغط المنخفض من خلال اتباع عادات يومية ومأكولات قد تساعد في التحكم بالضغط، من بينها:- النهوض ببطء من وضعية الجلوس أو الاستلقاء للسماح للأوعية الدموية بالتكيف.- ارتداء جوارب داعمة لتقليل تجمع الدم في الساقين، ما يساعد على رفع ضغط الدم في أنحاء الجسم.- تجنب ممارسة التمارين الرياضية الصعبة، والحمامات الساخنة، والساونا، لأنها تسبب اتساع الأوعية الدموية.- تجنب الوقوف لفترات طويلة من دون حركة.- تجنب الصعود بسرعة إلى المرتفعات.- مراجعة الطبيب المختص بشكل منتظم.كذلك، تشمل النصائح اتباع نظام غذائي مناسب يحتوي على ما يلي:- تناول وجبات صغيرة مرات عدة في اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.- شرب الكثير من السوائل خلال النهار لتجنب جفاف الجسم.- الحد من تناول الكحول لمنع الجفاف وتمدد الأوعية الدموية.- شرب كميات قليلة، ولكن منتظمة من الكافيين لرفع ضغط الدم.