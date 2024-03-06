الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما أسباب الشعور بوخز في اليد؟

الشعور بوخز في اليد
الشعور بوخز في اليد
 قالت الرابطة المهنية لأطباء الأعصاب ‫بألمانيا، إن الشعور بوخز في اليد له أسباب عدة، أبرزها اعتلال الأعصاب؛ ‫أي تلف أعصاب اليد نتيجة مرض مزمن، مثل داء السكري.اضافة اعلان
‫وأضافت الرابطة أن الشعور بوخز في اليد قد يرجع أيضا إلى انضغاط عصب ‫اليد بشكل دائم في قناة ضيقة في الرسغ، في ما تعرف بـ"متلازمة النفق ‫الرسغي"، بالإضافة إلى التحميل الخاطئ أو الإجهاد المفرط على الذراع، ‫في ما تعرف "بمتلازمة الإصابة الناجمة عن الإجهاد المتكرر"، علما أن كلتا ‫المتلازمتين تحدث، على سبيل المثال، بسبب استخدام فأرة الحاسوب لمدة ‫طويلة.
‫وعلى أي حال، تنبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور بوخز في اليد، لا سيما إذا كان الوخز يحدث في كلتا اليدين ‫والقدمين. كما تنبغي استشارة الطبيب إذا كان الوخز مصحوبا بأعراض أخرى، مثل التنميل، ‫والألم الحارق، والقيود الحركية، واضطرابات التوازن، واضطرابات الإحساس ‫بالسخونة والبرودة.-(الجزيرة نت)
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