الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما أعراض ‫التهاب أوردة الذراع؟

ما أعراض ‫التهاب أوردة الذراع؟
ما أعراض ‫التهاب أوردة الذراع؟

قالت الجمعية الألمانية لعلم ‫الأوردة الدموية، إن الأوردة الدموية بالذراع يمكن أن تتعرض للالتهاب بعد ‫الإقامة في المستشفى، وذلك عند تركيب قسطرة وريدية في الذراع، حيث قد ‫تتسبب القسطرة في حدوث تهيج ميكانيكي أو جرح يؤدي إلى التهاب الأوردة ‫الدموية القريبة من سطح الجلد.

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‫وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب أوردة الذراع تتمثل في الشعور بألم في ‫المنطقة المحيطة بالوريد الملتهب، مع احتمالية الشعور بالضغط في هذه ‫المنطقة، كما تتعرض المنطقة الملتهبة للاحمرار والسخونة والتورم.


‫وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يبدو الوريد الملتهب في الذراع كحبل متصلب ‫أو سميك تحت الجلد.


مضاعفات خطيرة

‫وحذرت الجمعية من أن التهاب أوردة الذراع قد يتخذ مسارا شديدا، ويؤدي إلى ‫مضاعفات خطيرة، مثل تجلط الأوردة العميقة أو تسمم الدم (الإنتان)، مما ‫يهدد الحياة.


‫ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض ‫الدالة على التهاب أوردة الذراع، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، ‫والذي يشمل المسكنات، مثل الديكلوفيناك أو الإيبوبروفين، مع رفع الذراع ‫أثناء الجلوس أو الاستلقاء، حيث يعمل ذلك على عودة الدم إلى القلب، مما ‫يساعد على تخفيف التورم.


كمادات باردة وضمادات ضاغطة

‫كما يعمل التبريد بواسطة الكمادات الباردة على تخفيف الألم، ويمكن أيضا ‫ارتداء ضمادات ضاغطة، وقد تستلزم بعض الحالات تناول أدوية سيولة الدم.


‫وفي حالة وجود عدوى بكتيرية في الذراع، يتم اللجوء إلى المضادات ‫الحيوية. وفي حالات نادرة، يكون من الضروري ربط الوريد الموجود في الذراع ‫المصاب بالالتهاب الوريدي أو إزالته جراحيا.-(الجزيرة نت)

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