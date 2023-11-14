الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"ما اسمهاش".. حملة تذكر بأسماء المدن الفلسطينية الأصلية

"ما اسمهاش".. حملة تذكر بأسماء المدن الفلسطينية الأصلية
"ما اسمهاش".. حملة تذكر بأسماء المدن الفلسطينية الأصلية
دبي- على مدى الأسابيع الماضية، انشغل العديد من الناشطين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو نشرها مشاهير ومؤثرون فلسطينيون أو من أصول فلسطينية تتحدث بالصور عن أسماء البلدات التي غيرها الاحتلال قبل عشرات السنين.اضافة اعلان
وجاءت هذه المبادرة ضمن حملة أطلق عليها تسمية "ما اسمهاش"، بهدف إعادة تذكير الناس بأسماء المناطق الفلسطينية التي غيرها الاحتلال منذ سنوات طويلة.
فنشر أحد الفيديوهات على سبيل المثال معلومات أكد فيها، أن إيلات كان اسمها "أم الرشراش"، وأن تل أبيب حملت اسم "قرية الشيخ مؤنس/يافا".
وكذلك لفت إلى أن أورشليم كما يسميها الاحتلال اسمها "القدس"، وأن بير شيفاع اسمها "بئر السبع"، ونتانيا اسمها "أم خالد"، وعكو أصلها "عكا"، موكريات شمونة أساسها "الخالصة"، وتسريفين اسمها "صرفند"، ويزرعيل اسمها "زرعين".
كما بين، أن تسيبوري اسمها "صفورية"، وأحيهود اسمها "البروة"، ومفترق شوكت اسمها "المسمية"، وأشكلون اسمها "عسقلان"، أما "كريات جات" فاسمها "قرية عراق المنشية/الخليل"، وكيرم شالوم اسمها "كرم أبو سالم" "قرية أبو فرج/بيسان"، واللود اسمها "اللد"، وبيت شيمش اسمها "بيت الشمس/قضاء القدس"، ما اسمهاش بيت جيمل اسمها "دير الجمال"، ما اسمهاش زخاريا اسمها "قرية زكريا".
أتت هذه الحملة على وقع التصعيد العسكري الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. -(العربية نت)
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