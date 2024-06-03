ما الذي جعل "سليم" و"فرحة" يستحقان التكريم الملكي؟

إسراء الردايدة

في دلالة بالغة الأهمية على التميز السينمائي للأفلام الأردنية وأثرها الاجتماعي والثقافي العميق، أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني على صناع فيلمي "سليم" و"فرحة" بوسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة.

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ويأتي هذا التكريم الذي منحه جلالته احتفاء بإسهامات الفيلمين المتميزة في السينما وسردهما القصص المؤثرة؛ حيث نال "فرحة"، لمخرجته دراين سلام، هذا الوسام، لدورها في تعزيز مكانة الأردن في صناعة الأفلام وتأليفها وإخراجها لـ"فرحة"، الذي نال جوائز عالمية، بينما منح الوسام لصناع فيلم "سليم" لمخرجته سنثيا مدانات شرايحة ومنتجه المنفذ فادي شرايحة، كتقدير ملكي لدورهما في إنتاج أول فيلم رسوم متحركة أردني طويل.



سحر "سليم".. أول فيلم أنيميشن أردني طويل

يتعمق فيلم "سليم" للمخرجة سينثيا مدانات شرايحة في حكاية مؤثرة لطفل في التاسعة من عمره يخوض غمار ما بعد الحرب والنزوح والصدمات.



يتناول الفيلم رحلة سليم في البحث عن الكنز مع أصدقائه، ولا يكتشف فقط الكنوز المخبأة، بل أيضا رؤى عميقة حول المرونة والتأقلم وصمود الروح الإنسانية الدائمة.



وتستخدم شرايحة، بنهجها الرؤيوي، الفيلم، لتسليط الضوء على التأثير المروع للحرب على الصحة النفسية للأطفال، بما يسرد معاناة اللاجئين الصغار.



يذهب فيلم "سليم" إلى ما هو أبعد من السطح، ويتناول التأثير العميق للصدمات النفسية على الأطفال. يستكشف السرد بحساسية الاضطرابات الداخلية التي يعاني منها سليم، ويصور الندوب العاطفية التي خلفتها الحرب والخسارة. وتهدف شرايحة إلى تعزيز الحوار حول الصحة النفسية للأطفال، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها والدعم الذي يحتاجونه.



في حديثها لـ"الغد"، قدمت المخرجة سينثيا مدانات شرايحة، رؤيتها حول الإلهام والمواضيع الرئيسية لفيلمها الأول "سليم"، حيث تناول الفيلم قضايا مجتمعية عميقة بحساسية بالغة.



وشاركت شرايحة نهجها في إخراج فيلم "سليم"، مؤكدة أهمية نقل المشاعر المحيطة بالحزن دون اللجوء إلى الكليشيهات. وكفيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد، استخدم الفيلم بعناية تعابير الوجه وتصميم الشخصيات والتمثيل الصوتي لالتقاط المشاعر المقصودة. والجدير بالذكر أن شرايحة وفريقها تعاونوا مع خبير الصدمات النفسية للأطفال الدكتور عصام سمير، لضمان تصوير الفيلم بطريقة تراعي الصدمات النفسية.



وفي معرض حديثها عن تطورها منذ فيلمها القصير "نور" الحائز جوائز في العام 2016، سلطت شرايحة الضوء على أسلوبها الإخراجي التعاوني والعمل الجماعي، مشيرة إلى أن الانتقال من الأفلام القصيرة إلى فيلم روائي طويل كان خطوة مهمة، ومشيدة بقيادة فريقها ودعم زوجها المنتج المنفذ شادي شرايحة.



وأقرت شرايحة بالتحديات التي تواجه إنتاج فيلم رسوم متحركة، مشيرة إلى التكلفة العالية وطبيعة العمل التي تستغرق وقتاً طويلاً وعدم وجود سوابق في الأردن.



ومع ذلك، فقد سلطت الضوء على الجانب العلاجي للعملية والدعم الهائل الذي تلقاه الفيلم مع انضمام فنانين عالميين إلى فريق العمل إيماناً برسالة الفيلم. وحصول فيلم "سليم" على العديد من الجوائز في العديد من المهرجانات الدولية، يدل على تأثيره وتقديره، فضلا عن عرضه في مختلف الدول العربية ودول العالم.



"سليم" هو فيلم رسوم متحركة رائد أسر الجماهير بمزيجه الفريد من الفن والعاطفة، ويحكي قصة صبي صغير يخوض غمار تعقيدات الحياة في مجتمع تعددي، حيث تمتزج الخلفيات الثقافية والاجتماعية والعرقية بانسجام. إن أسلوب الرسوم المتحركة الغني الذي يتميز به الفيلم وسرده النابع من القلب يجعله منارة للأمل والصمود، ويسلط الضوء على المواضيع العالمية المتمثلة في الحب والقبول والمثابرة.



لقد استخدم الفريق الإبداعي وراء فيلم "سليم" الرسوم المتحركة ببراعة لاستكشاف القضايا الاجتماعية العميقة، مقدماً تجربة مذهلة بصرياً وجذابة عاطفياً. ويعد نجاح الفيلم شهادة على ازدهار صناعة الرسوم المتحركة في الأردن، والتي تستمر في تخطي الحدود وابتكار قصص لها صدى على نطاق عالمي. ولا يكتفي الفيلم بدوره بالترفيه فحسب، بل تثقيفي أيضا.



وعن التكريم الذي ناله صناع فيلم "سليم"، قال المنتج المنفذ شادي شرايحة، في تصريح لـ"الغد": "إن الحصول على وسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز هو شرف كبير يملأ قلوبنا بالامتنان والفخر... هذا التكريم ليس فقط شهادة على قوة سرد القصص، بل هو أيضاً منارة أمل لصناعة الرسوم المتحركة "الأنيميشن" المزدهرة في الأردن. نحن نستمد الإلهام من المرونة والإبداع والروح الجماعية التي تدفع عملنا، وسنظل ملتزمين بإحياء قصص الأمل والصمود والوحدة من خلال فن الرسوم المتحركة".



وأضاف شرايحة "يؤكد هذا التكريم الملكي الدور الحيوي للسينما في تشكيل الروايات الثقافية وتعزيز مجتمع أكثر شمولية. نحن نتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة، وإنتاج روايات مؤثرة يتردد صداها عالميا وترفع أصوات منطقتنا وتثبت حضورها على الساحة العالمية".



وعلى الرغم من أن الفيلم مصمم في المقام الأول للجمهور الأصغر سناً، إلا أنه يتبنى نهجاً تعليمياً، فهو ينسج بسلاسة حكاية خرافية تتبع سليم وأصدقاءه في رحلة البحث عن الكنز التي ترمز إلى رحلتهم لاكتشاف الذات. إن تضمين قصص وعناصر مختلفة، على الرغم من أنها تطغى في بعض الأحيان، يعزز الجانب التعليمي، ويوصل رسائل أساسية حول المرونة والبطولة.



ويبرز الفيلم كمحاولة مفعمة بالأمل في السينما الأردنية، حيث تدمج مخرجته، بلا خوف، تعليقات قاسية في السرد، مما يجعله مقنعا للجمهور الأصغر سنا والناضج على حد سواء. وتضيف خشونة الفيلم، إلى جانب عناصره التعليمية، عمقا إلى السرد القصصي، وتصور التوازن بين الترفيه ومعالجة القضايا.



"فرحة": حكاية مقاومة وذاكرة تاريخية

الفيلم الذي أنتج العام 2021 هو رواية قوية تتعمق في تاريخ فلسطين من خلال عيني فتاة صغيرة.



يصور الفيلم حياتها خلال فترة مضطربة، ويجسد جوهر المقاومة والنضال من أجل الهوية. فيلم "فرحة" هو أكثر من مجرد فيلم، فهو وثيقة تاريخية تسلط الضوء على قصص غالباً ما تحجبها الروايات السائدة.



لقد قدمت مخرجة الفيلم دراين سليم في فيلمها الروائي الأول الطويل -وهو راوية قصص ذات رؤية ثاقبة- ومنتجتاه ديما عازر وآية جرادات، سرداً شخصياً وعالمياً في آن واحد، مسلطات الضوء على التجربة الفلسطينية بحساسية وعمق.



يقف فيلم "فرحة" شاهداً على قوة الروح الإنسانية، مسلطاً الضوء على أهمية تذكر الماضي وتكريمه. إن دور هذا الفيلم في الحفاظ على التاريخ وتعزيز الفهم يجعله جزءا حيويا من التراث السينمائي الأردني، لأنه يقدم قصة حب لفلسطين، والوطن، من خلال عينين شاهدتين بريئتين تأثرتا بأحداث الطفولة والعاصفة التي أطاحت بالحلم، بما في ذلك العائلة والوطن.



كما أن الفيلم نجح في إثارة غضب الاحتلال الصهيوني حين عرض على منصة "نتفلكس" ولاقى احتجاجات واسعة ورفضا ودعوات لمنع عرضه، لكن صوت وصوله لجمهور أوسع كان كفيلا بتلقين الاحتلال درسا عن قوة المقاومة الفلسطينية وصدق قصصها وحق الفلسطينيين باسترجاع أراضيهم المغتصبة.



وعن التقدير الملكي لفيلمها، عبرت سلام عن امتنانها، قائلة "يشرفني كثيرا أن أتلقى التكريم الملكي من جلالة الملك عبد الله الثاني عن فيلمي "فرحة"، خاصة في الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال الأردن الحبيب. لا يحتفي هذا التكريم بتاريخنا فحسب، بل يؤكد أيضا الأهمية الحيوية لأصوات النساء في السينما؛ حيث تضفي وجهات النظر النسائية بعداً قوياً وضرورياً على صناعة السينما، وآمل أن ألهم المزيد من النساء لمشاركة قصصهن الفريدة والمساهمة في النسيج الغني للسينما العالمية".



وتضيف سلام "كصانعة أفلام أردنية، أؤمن بأن السينما وسيلة قوية للتعبير عن قصصنا وتعزيز فهمنا المتبادل، وأنا ملتزمة برواية القصص التي يتردد صداها على نطاق عالمي، وهذا التكريم يغذي شغفي لمواصلة خلق روايات مؤثرة، ويعطيني دافعا أكبر لمواصلة خلق الأعمال التي تعكس واقعنا وتثبت اسم الأردن في الساحة السينمائية العالمية".



ويقدم "فرحة" نموذجا مصغرا لإرادة الإنسان في البقاء على قيد الحياة، ودرسا في الشجاعة والأمل من وحي أحداث حقيقية، عن الحق في الحياة. إنه الدرس الذي تعطينا إياه فلسطين كل يوم، وخاصة نضال المرأة الفلسطينية وقوتها.



صعود نجم صانعات الأفلام في الأردن

يؤكد تكريم "سليم" و"فرحة" الإسهامات الكبيرة لصانعات الأفلام في الأردن. فتلك النساء الرائدات لا يكسرن الحواجز فحسب، بل يضعن معايير جديدة لرواية القصص في المنطقة، وتعكس أعمالهن مجموعة متنوعة من التجارب ووجهات النظر، مما يثري صناعة السينما الأردنية ويلهم الأجيال المقبلة.



وتقود مخرجات، مثل دارين سلام وسنثيا مدانات شرايحة، الطريق؛ حيث تعمل أفلامهن كأدوات قوية للتغيير الاجتماعي والتعبير الثقافي. وقد عزز تفانيهن في مهنتهن وقدرتهن على سرد قصص مقنعة يتردد صداها عالميا مكانتهن في سجلات السينما.

الدعم الملكي للسينما: محفز للنمو

للدعم الملكي لصناعة السينما الأردنية دور فعال في نموها وتطورها، ويتجلى بالتزام جلالة الملك عبد الله الثاني بتعزيز مشهد سينمائي نابض بالحياة في المبادرات التي توفر الموارد والفرص لصانعي الأفلام. وقد ساعد هذا الدعم السينما الأردنية على اكتساب اعتراف دولي وجذب المواهب العالمية وإنتاج أفلام تحظى باحتفاء عالمي.



إن تكريم فيلمي "سليم" و"فرحة" بوسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز هو شهادة على نجاح هذه الجهود، ويسلط الضوء على أهمية رواية القصص في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التفاهم عبر الحدود.



وبينما تستمر صناعة السينما الأردنية في التطور، يظل الدعم الملكي حجر الزاوية في نجاحها بوجود الهيئة الملكية للأفلام التي تقف كمنارة دعم لصناع الأفلام الأردنيين وتروج للأردن كوجهة استثنائية لتصوير الأفلام، مما يضمن استمرار القصص من هذه المنطقة في إلهام الجمهور من كل مكان.



ويعد "سليم" و"فرحة" مثالين ساطعين على قدرة السينما على تجاوز الحدود وملامسة الروح الإنسانية. إن تكريمهما من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني هو احتفاء بالإبداع والمرونة والموهبة التي تميز السينما الأردنية. وبينما تواصل هذه الأفلام إلهامها وتثقيفها، فإنها تمهد الطريق لرواة القصص في المستقبل لمشاركة رؤاهم مع العالم، مما يضمن بقاء الأردن مركزاً نابضاً بالحياة للتميز السينمائي.





جلالة الملك يكرم مخرجة فيلم "فرحة" دارين سلام