الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ما المبدأ الأساسي للتغذية الصحية؟

ما المبدأ الأساسي للتغذية الصحية؟
ما المبدأ الأساسي للتغذية الصحية؟
 وفقا للدكتورة أولغا كوندراتينكو خبيرة التغذية الروسية، المبدأ الأساسي لنظام غذائي صحي، هو توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات. اضافة اعلان
وتشير الخبيرة، إلى أن الإنسان يحتاج إلى طاقة ليعيش حياة طبيعية. ومصدر الطاقة الأساسي هو الكربوهيدرات، لذلك يجب أن يحصل الجسم على 50 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية منها، على ألا يكون مصدرها منتجات الحلويات والمعجنات. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتقول: "يفضل أن تكون الكربوهيدرات طويلة الأمد وذات مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم أو منخفض. إضافة إلى ذلك، من الأفضل تناول السكريات الأحادية والثنائية، أي الفواكه ومنتجات الألبان".
وتشير الخبيرة في الوقت نفسه، إلى أن رفض البعض تناول الدهون أمر خاطئ. لأن الدهون يجب أن تشكل ما لا يقل عن 30 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية. كما وأنه من الضروري زيادة كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما فيها أوميغا 3 وأوميغا 6. ومقابل هذا يجب استبعاد الدهون المتحولة والأحماض الدهنية الأحادية الموجودة في الأطعمة الدهنية والمقلية والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.
وإضافة إلى ذلك، يجب تناول كمية كافية من البروتين في اليوم- للرجال 120 غراما وللنساء 90-100 غرام. لأن البروتين هو المادة الأساسية لبناء الخلايا، بفضلها تتشكل الأنسجة ويتم إصلاحها وترميمها.
وتنصح الخبيرة الأشخاص الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي صحي، بإعطاء الأفضلية للخضراوات النيئة والفواكه والأعشاب والحبوب الكاملة. لأن لها تأثير يقلل من تأثير السموم في الجسم، وتحسن وظيفة الأمعاء وعملية الهضم. وإضافة إلى ذلك، من المهم تناول كميات كافية من الفيتمينين B وC، وكذلك الانتباه لمستوى فيتامينات A وE وD.
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