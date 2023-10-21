ما بين الصمت والدعم.. هل نجح نجوم عرب بإيصال أصواتهم في العدوان على غزة؟

رشا كناكرية

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عمان- في ظل العدوان الوحشي للاحتلال على قطاع غزة والذي أودى بحياة آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، تضامن العديد من فناني الوطن العربي مع المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني منذ بدايتها يقدمون الدعم الفني لاخوانهم في قطاع غزة.ويسعى فنانون عرب لأن يكونوا جزءا من القضية الفلسطينية، وتعددت ردود الأفعال لديهم، بين الدعاء لأهالي غزة والتضامن معهم، بالإضافة الى مشاركة ونشر الأحداث والأخبار أولا بأول، إذ اختار البعض أن تكون صفحاتهم منصة لتداول الأخبار ونشرها للعالم أجمع لإظهار الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وللمساهمة في دحض رواية الاحتلال الإسرائيلي، نظرا لامتلاكهم أعدادا كبيرة من المتابعين الأجانب، ومنهم: الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان أحمد حلمي، الفنانة منى زكي، الفنانة نادين نجيم، الفنان نبيل شعيل وغيرهم الكثير.وعبر فنانون أردنيون بكلماتهم ووقفتهم الصامدة التي لم ولن تتغير عبر السنين، عن تضامنهم مع أوجاع أهل غزة، مؤكدين بذلك أن فلسطين في وجدانهم، ناشرين الدعاء لهم بالنصر، والدعوة الى مساعدتهم بشتى الوسائل.الأحداث الكارثية في قطاع غزة بمشاهد الدمار وقتل الأبرياء في كل وقت لم تغضب الشعب العربي فقط، بل شعوب العالم.وسارع فنانون للتعبير عن رفضهم لهذه الجرائم بحق أبناء غزة، ومنهم الفنان المصري محمد هنيدي الذي كان من الأوائل الذين عبروا عن حزنهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والفنانة شكران مرتجى، والفنان مصطفى الخاني، والفنانة نسرين طافش، والفنانة سوزان نجم الدين، والفنانة لطيفة التونسية.ومنهم من ذهب بالدعوة الى تقديم المساعدات من خلال النشر عن الجهات الموثوقة ليتم التبرع من خلالها لأهالي غزة، وآخرون شاركوا في هذه الحملات ومنهم الفنان المصري تامر حسني، وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف الفنانة منى زكي.كما قام البعض منهم بتأجيل حفلاتهم المقررة في هذه الفترة تضامنا مع الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، ومنهم الفنان المصري عمرو دياب والفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنانة العراقية رحمة رياض وآخرون قرروا أن تذهب أرباح حفلاتهم لمساعدة أهالي قطاع غزة، ومنهم الفنان المصري محمد حماقي.آخرون اختاروا أن يستخدموا صوتهم لنقل معاناة الشعب الفلسطيني لمواساتهم وإعطائهم الأمل بنصر قريب، هذا وقد أصدر عدد من الفنانين أغاني جديدة فقط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ومنهم الفنان المصري أحمد سعد بأغنية "غصن الزيتون" التي تم حذفها من منصة يوتيوب بعد ساعات بحجة أنها تتضمن مقاطع عنف، ليعيد سعد بنشرها من جديد بإرفاق صورة له.وقدمت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية "الشعب البطل" والتي دعت بها للصمود بكلمات حماسية تتحدث عن قوة الشعب الفلسطيني، وكما أعاد الفنان نبيل شعيل غناء أغنية "شدو بعضكم يا أهل فلسطين" بصوته بطريقة مؤثرة، وأيضا الفنان علي الحجار أطلق أغنية "من فوقنا من سابع سما" دعما للقضية، وبدوره قدم المحلن يحيى الحسن أنشودة "يا اخواتنا" تعبيرا عن التضامن من أهل غزة، وشاركه أطفال في غنائها.وتوجه فنانون آخرون برسائل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين، مطالبين بأن يصدحوا بأصواتهم للعالم، ليرى الجميع الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد العدوان الإسرائيلي، وليكن لهم دور بنشر جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.ومن جهة أخرى قد عاتب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فنانين غائبين عن الساحة، بحكم أنهم فنانون والفن رسالة فأين هي أصواتهم لنصرة الحق.وقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتساؤلات عن غياب فنانين مشاهير عن النشر، مخاطبين: "هل اختاروا اتخاذ موقف محايد ؟"، إذ أن غياب أهم الفنانين العرب عن الفضائع الإنسانية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين أشعرتهم بالغضب.وبين التساؤلات العديدة: "من لم يقف معنا.. لماذا لم يشارك ويتضامن مع غزة.. واين هم عن ما يحدث في فلسطين؟" قاد ذلك الى عملية بحث مطولة قائم بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من أن فنانيهم المفضلين يقفون معهم على ذات الجانب، وبين مؤيد ومناصر هنالك من اختار الصمت الذي خلق "عتب" جماهيري ملأ مواقع التواصل الاجتماعي لفنانين لم يساندوا أهل غزة ولو بكلمات بسيطة في منشور.وبين مصالح شخصية ومهنية اختار بعضهم ان يقف صامتا ليخسر بذلك الكثير من متابعيهم وتنقلب الطاولة عليهم، فإن غيابهم أغضب محبيهم ليعبروا عن ذلك من خلال التعليق على آخر ما نشر على صفحاتهم مطالبين منهم أن يكونوا صوتا لايصال ما يحصل في قطاع غزة، ومنهم اللاعب المصري محمد صلاح والمؤثر والمقدم التلفزيوني أحمد الشقيري، والفنان المصري محمد رمضان.وإلا أن الإنسانية هي ما تسيطر على الإنسان وتحركه لإظهار ردة فعل لما حوله، وهذا ما نؤمن به جميعا والقضية الفلسطينية هي قضية العرب أجمع وغياب مشاهريها عنها شكلت صدمة كبيرة واستياء غير من نظرة الكثير من المحبين لفنانين، فعبروا عن إلغائهم من قائمة المفضلين.ولكن مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة، وكان آخرها مجزرة المستشفى المعمداني التي دفع ثمنها مئات الأطفال في جريمة حرب نكراء ظهر مساندة الفنانين العرب لأهالي قطاع غزة بشكل كبير وواضح. ومنهم نشر مقاطع مصورة من قبل اللاعب صلاح والفنان رمضان.هذا وقد لعبت منصات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في نشر الحقيقة، ونقل ما يحدث هناك بأدق التفاصيل ما ساهم في إيصال الرسالة والمعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني إلى العالم أجمع، ليقف معه فنانين الغرب من الأتراك والأجانب، منهم الممثلة التركية بيرين سات، والممثلة التركية توبا بيوكستون، والممثل التركي انجين كيوريك، والممثل بوراك دينيز، والممثل الأميركي جون ليجند، والممثل الأميركي ميل غيبسون، وغيرهم، ليطالبوا بدورهم بنصرة فلسطين العربية ورفع الحصار عن قطاع عزة وايصال المساعدات الإنسانية لها.لن تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني بذلك فقط، لكن بوقوف ودعم الفنانين العرب والأجانب لا شك بأنه يؤثر بإزالة الغشاء عن أعين العالم وبصيص الأمل بنصر قريب.